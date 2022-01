STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein freundlicher letzter Januar-Handelstag ab. So weisen die Indikationen für den Leitindex SMI klar nach oben, nachdem er am Freitag die vierte Woche in Folge im Minus beendet hatte. Auch der Januar dürfte damit eine negative Bilanz aufweisen. - SMI vorbörslich: +1,20% auf 12'250,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,65% auf 34'725 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +3,13% auf 13'771 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,07% auf 27'002 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Fitch bestätigt ABB-Rating "A-" mit Ausblick "stabil" - Rating zurückgezogen - Roche-Tochter Genentech: FDA erteilt Zulassung für Augenmittel Faricimab - Ascom und Kantonsspital St.Gallen unterzeichnen Rahmenvertrag - Barry Callebaut will Produktion in Asien ausbauen - Landis+Gyr schliesst Aktienrückkaufprogramms 2019-2022 ab - Nebag: Verwaltungsrat beantragt 25% höhere Dividende, 0,50 Fr pro Namensaktie - Obseva: Ausgabe von 23,4 Mio neuen Namenaktien beschliesst Kapitalerhöhung - Plazza: Peter Lehmann als neuer Verwaltungsratspräsident nominiert beruft Franziska Kunz in die Geschäftsleitung - Relief-Aktionäre stimmen an aoGV allen Vorschlägen zu - Valiant: Serge Laville wird neuer CFO - Wisekey 2021: Umsatz um 50% auf 22,2 Mio gesteigert Rekord Auftragsbestand bei IoT-Halbleitern von 39 Mio US-Dollar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq ernennt Lukas Gresnigt zum neuen Leiter International PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 10,02% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - Schlatter: Nicolas Mathys senkt Anteil auf 4,8% - SFS: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - UBS: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,02% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Gurit: Umsatz 2021 (nachbörslich) - SFS: aoGV (Kapitalerhöhung) Dienstag: - UBS: Ergebnis Q4/2021 (Conf. Call 09.00) - Pierer Mobility: Ergebnis 2021 Mittwoch: - Julius Bär: Ergebnis 2021 (Conf Call 09.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (14.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (Dienstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Mittwoch) Ausland: - EZ: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 01/22 (vorab) (14.00 Uhr) - US: MNI PMI Chicago 01/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.02. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: -15 BP auf 160,31% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,02% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,60% auf 12'104 Punkte - SLI (Freitag): -0,78% auf 1'931 Punkte - SPI (Freitag): -0,51% auf 15'342 Punkte - Dax (Freitag): -1,32% auf 15'319 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,82% auf 6'966 Punkte

