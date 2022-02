STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt könnte es heute bergab gehen. Dafür sprechen die US-Aktien-Futures, die unter dem nachbörslich veröffentlichten und als Enttäuschung taxierten Ergebnis des Technologiekonzerns Meta leiden und deutlich tiefer indiziert werden. Zudem haben Roche und ABB die Markterwartungen nicht ganz erfüllt. Vor dem dem Zinsbeschluss der EZB dürften sich die Anleger zudem eher zurückhalten.

- SMI vorbörslich: unver. auf -0,22'12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,63% auf 35'629 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,50% auf 14'418 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,06% auf 27'241 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB 2021: Dividende 0,82 Fr. (AWP-Konsens: 0,84 Fr.; 2020: 0,80 Fr.) Q4: Operativer EBITA 988 Mio USD (AWP-Konsens: 977 Mio) Auftragseingang 8257 Mio USD (AWP-Konsens: 7769 Mio) Operative EBITA-Marge 13,1% (AWP-Konsens: 13,2%) Umsatz 7567 Mio USD (AWP-Konsens: 7391 Mio) Reingewinn 2640 Mio USD (AWP-Konsens: 2478 Mio) Q1: Marktaktivitäten gegenüber Vorquartal stabil erwartet Umsatz ist in der Regel saisonal bedingt schwächer als im Vorquartal Marge im Vergleich zur Vorperiode weitgehend stabil oder leicht höher Engpässe in Lieferkette werden in naher Zukunft andauern Werden Aktienrückkäufe auch nach Power-Grids-Ausschüttung fortsetzen Spin Off der Division Turbocharging erscheint derzeit wahrscheinlicher 2022: Stete Verbesserung der Marge erwartet - mind. 15% ab 2023 Positive Marktdynamik und Auftragsbestand sind vorteilhaft ernennt Andrea Antonelli zum General Counsel und GL-Mitglied strebt für Division E-Mobility weiterhin Börsengang im H1 an vorbörsliche Indikation -0,3% - Roche 2021: IFRS-Konzerngewinn 14'935 Mio Fr. (VJ 15'068 Mio) Umsatz Core Lab 7473 Mio Fr. (VJ 6194 Mio Fr.) Umsatz Pharma 45'041 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44'876 Mio) Core EPS 19,81 Fr. (AWP-Konsens: 20,40 Fr.) Umsatz Diagnostics 17'760 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17'620 Mio) Core EBIT 21'897 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'845 Mio) Umsatz Molecular Lab 4812 Mio Fr. (VJ 3760 Mio Fr.) Dividende 9,30 Fr. (AWP-Konsens: 9,42 Fr.; 2021: 9,10 Fr.) Umsatz Gruppe 62810 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62'429 Mio) Q4: Umsatz Hemlibra 850 Mio Fr. (Q3: 779 Mio; Q2: 732 Mio) Umsatz Herceptin 633 Mio Fr. (Q3: 665 Mio; Q2: 641 Mio) Umsatz Tecentriq 838 Mio Fr. (Q3: 878 Mio; Q2: 824) Umsatz Mabthera/Rituxan 597 Mio Fr. (Q3: 589 Mio; Q2: 674 Mio) Umsatz Ocrevus 1334 Mio Fr. (Q3: 1283 Mio; Q2: 1212 Mio) Umsatz Evrysdi 206 Mio Fr. (Q3: 153 Mio; Q2: 163 Mio) Umsatz Gruppe 16'117 Mio Fr. (Q3: 15'971 Mio; Q2: 15'783 Mio) Umsatz Diagnostics 4455 Mio Fr. (Q3: 4263 Mio; Q2: 4712 Mio) Umsatz Pharma 11'662 Mio Fr. (Q3: 11'708 Mio; Q2: 11'071) Umsatz Avastin 666 Mio Fr. (Q3: 745 Mio; Q2: 782 Mio) 2021: Dividende 9,30 Fr. (AWP-Konsens: 9,42 Fr.; 2020: 9,10 Fr.) CEO: Aktienrückkauf dürfte Gewinn 2022 mit etwa 4% positiv beeinflussen Rechnen mit Corona-Abchwächung ab Q2 gehen davon aus, dass Nachfrage nach Schnelltests zuerst sinkt US-Umsätze besonders stark durch Biosimilar-Erosion getroffen Corona-Effekte in Pharmasparte waren doppelseitig bin zuversichtlich bei Initiative gegen Tierversuche CEO Schwan erhält für 2021 Entschädigung von 11,5 Mio Fr. (VJ 11,0 Mio) 2022: Umsatzwachstum im stabilen bis niedrigen 1-stelligen %-Bereich Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Kerngewinnwachstum im niedrigen bis mittleren 1-stelligen Bereich Verkäufe von COVID-19-Produkten dürften um rund 2 Mrd zurückgehen Biosimilars-bedingte Verkaufsrückgang von rund 2,5 Mrd erwartet Verkäufe von COVID-19-Produkten von noch rund 5 Mrd erwartet vorbörsliche Indikation -1,2% - Swisscom 2021: Dividende 22 Fr. (VJ 22 Fr.) Umsatz 11'183 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'217 Mio) EBITDA 4478 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4446 Mio) EBIT 2066 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1984 Mio) Reingewinn 1833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1730 Mio) Umsatz in Italien steigt 3,8% Umsatz in der Schweiz sinkt um 0,2% 166 Vollzeitstellen weniger in der Schweiz 60 Mio Einmalertrag aus Anpassung der Vorsorgeverpflichtung Glasfaserausbau-Ziel auf 50% Abdeckung gesenkt (bisher 60%) Weko-Verfügung treibt Kosten für Glasfaserausbau hoch 2022: Umsatz-Ziel von 11,1 bis 11,2 Mrd Fr. EBITDA-Ziel von rund 4,4 Mrd Fr. Erneut Dividende von 22 Fr. Franken pro Aktie angestrebt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. Kosteneinsparungsziel von rund 100 Mio Fr. wie in Vorjahren Swisscom: Chef Schaeppi geht per 1. Juni - Technikchef Aeschlimann Nacholger Chef verdient 2021 1,96 Mio Fr. (VJ 1,85 Mio) vorbörsliche Indikation +0,9% - Swatch 2021: Dividende Inh. 5,50Fr. (AWP-Konsens: 5,83 Fr.; 2020: 3,50 Fr.) - Nestlé übernimmt Mehrheit an US-Shake-Hersteller Orgain - Addex erhöht Aktienkapital zur Schaffung von Treasury Shares - Basler Kantonalbank vermeldet Abgang von Michael Eisenrauch - Burckhardt Compress: Vanessa Valentin als neue CHRO und GL-Mitglied ernannt - Kuros: MagnetOs-Granulat von FDA für erweiterte Indikationen zugelassen - BEKB 2021: Konzerngewinn 154,9 Mio Fr. (VJ 148,4 Mio) Geschäftserfolg 178,6 Mio Franken (VJ 112,7 Mio) Dividende 9,20 Fr. (VJ 8,80 Fr.) Geschäftsertrag 463,5 Mio Franken (VJ 413,2 Mio) Kundenausleihungen +5,1% auf 26,2 Mrd Fr. 2022: Erwarten Ergebnis im Rahmen des Vorjahres - LUKB 2021: Konzerngewinn 221,4 Mio Fr. (VJ 210,9 Mio) Geschäftserfolg 282,7 Mio Fr. (VJ 250,2 Mio) Dividende 12,50 Fr. (VJ 12,50 Fr.) Netto-Neugeldzufluss 2730 Mio Fr. (VJ 1314 Mio) LUKB 2022: Konzerngewinn auf Höhe des Geschäftsjahres 2021 erwartet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,02% - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 9,998% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,23% - SIG Combibloc: Laurens Last meldet Anteil von 9,99994% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) - Roche: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Swisscom: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - BEKB: BMK 2021 (09.00 Uhr) - Luzerner KB: Conf. Call Ergebnis 2021 (11.00 Uhr) Freitag: - Bystronic: Umsatz 2021 - Graubündner KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen Januar (10.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2021 (Montag) - SNB: Devisenreserven Januar 2022 (Montag) Ausland: - Eurozone: PMI Dienste 01/22 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/21 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr, PK 14.30 Uhr) - GB: PMI Dienste 01/22 (10.30 Uhr) BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll (13.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 01/22 (15.45 Uhr) ISM Dienste 01/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 12/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.02: - Varia US Properties AG (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0395 - USD/CHF: 0,9203 - Conf-Future: -7 BP auf 159,12% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,097% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,00% auf 12'360 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,25% auf 1'978 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,15% auf 15'677 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,04% auf 15'614 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,22% auf 7'115 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)