STIMMUNG: Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte freundlich in den Handel starten. Gute Vorgaben aus Übersee sorgen für eine gewisse Unterstützung. So hat die Wall Street am Dienstag klar im Plus geschlossen. In Asien haben die Investoren den Staffelstab von den US-Börsen übernommen und kaufen ebenfalls zu.

- SMI vorbörslich: +0,24% auf 12'184,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,06% auf 35'463 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,28% auf 14'194 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,08% auf 27'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erhält Auftrag von Eneti für 27 Millionen US-Dollar - CS muss laut Bloomberg Bonuszahlungen nach Finma-Intervention kürzen - Roche im Visier der südafrikanischen Weko wegen zu hohem Krebsmittel-Preis - Schindler wird globaler Partner für vertikale Mobilität von ISS - Aluflexpack 2021: Umsatz 266,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 265,7 Mio) EBITDA am oberen Ende/leicht oberhalb der genannten 40-41,5 Mio 2022 wird ein Übergangsjahr sein 2022: Nettoumsatz in Bandbreite von 310-330 Mio EUR erwartet EBITDA vor Sondereffekten in Bandbreite von 35-40 Mio EUR - DKSH 2021: Umsatz 11'106 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'089 Mio) EBIT 284,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,2 Mio) Reingewinn 230,1 Mio Fr. (VJ 164,8 Mio) Org. Wachstum 4,6% (AWP-Konsens: 4,0%) Dividende 2,05 Fr. (AWP-Konsens: 2,02; 2020: 1,95 Fr.) Spezialchemie-Sparte zeigt stärkstes Umsatzwachstum (+16%) Gute operative Leistung trotz Covid-Herausforderungen Höherer Reingewinn auch eine Folge von Neubewertung 2022: Erwarten EBIT-Wachstum - Vontobel 2021: Reingewinn 384 Mio Fr. (VJ 259,4 Mio) Betriebsertrag 1536 Mio Fr. (VJ 1266 Mio) Dividende 3,00 Fr. (VJ 2,25 Fr.) Netto-Neugeld 8,1 Mrd Fr. (VJ 14,8 Mrd) AuM 243,7 Mrd Fr. (Ende Juni 2021: 244,2 Mrd) CEO: Robuster Start 2022 sowohl bezüglich Ertrag wie Geldzuflüsse Hohe Ertragslevels in Digital Investing sind wiederholbar 2022: Bleiben trotz Risiken zuversichtlich vorbörsliche Indikation +1,8% - Komax übernimmt Metall-Zug-Tochter Schleuniger Transaktion erfolgt mittels einer Quasi-Fusion Metall Zug erhält im Gegenzug eine Beteiligung von 25% an Komax Antwort auf neue Trends und Opportunitäten Schleuniger mit Nettoumsatz 2021 von 206 Mio, EBIT-Marge rund 7% Komax-GV muss Schaffung von notwendigem genehmigtem Aktienkapital zustimmen Komax wil für Schnleuniger-Transaktion 1'283'333 neue Aktien ausgeben Komax: Jürg Werner soll als Metall-Zug-Vertreter in VR gewählt werden vorbörsliche Indikation +2,3% - Baloise beteiligt sich am deutschen Mobilitätsspezialisten Mobiko - Blackstone muss Aussage in Bezug auf 3D-Druck korrigieren - Von Roll gewinnt Serienauftrag für Vergussharz für Antriebsbatterien - Xlife Sciences veröffentlicht Prospekt für Kotierung an der SIX - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 7,62%; Addex therapeutics Ltd 42,04% - Barry Callebaut: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,67%/4,92% - Julius Bär: Wellington Management Group LLP verringert Anteil auf <3% - Metall Zug erhält im Gegenzug eine Beteiligung von 25% an Komax - Metall Zug verpflichtet sich zu Lock-up von 6 Jahren für Komax-Anteil - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,9% - Sonova: Capital Group vergrössert Anteil auf 4,89% - VAT: Allianz SE reduziert Anteil auf <3% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 15,09% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Komax: Conf. Call zu Schleuniger-Übernahme (9.00 Uhr) - DKSH: Conf. Call Ergebnis 2021 (09.30 Uhr) - Vontobel: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q4/2021 (Conf. Call 08.30/10.30 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2021 - ABB: CMD E-Mobility Division (ab 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2022 (nachbörslich) Freitag: - Bell: Ergebnis 2021 - Ems-Chemie: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Xlife Sciences: 1. Handelstag am Sparks-Segment der SIX (Nachmittag) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel 12/21 (endgültig, 16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant 11.02. im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US Properties AG (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0558 - USD/CHF: 0,9246 - Conf-Future: -72 BP auf 156,12% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,3% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,31% auf 12'156 Punkte - SLI (Dienstag): -0,38% auf 1'941 Punkte - SPI (Dienstag): -0,49% auf 15'345 Punkte - Dax (Dienstag): +0,24% auf 15'242 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,27% auf 7'028 Punkte

