STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft sehr schwach. Die Investoren wenden sich derzeit von risikoreichen Anlagen ab. Nachdem die drohende Eskalation im Ukraine-Konflikt am Freitag bereits die US-Börsen auf eine Talfahrt geschickt hatte, droht dem Leitindex SMI der dritte Verlusttag in Folge.

- SMI vorbörslich: -1,19% auf 12'085,90 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,43% auf 34'738 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,78% auf 13'791 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,23% auf 27'080 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant verschiebt Publikation von Zahlen 2021 nach Whistleblower-Hinweisen Aufschub aufgrund Untersuchung von Rechnungslegungsfragen 2020/2021 Untersuchen Angelegenheit mit äusserster Dringlichkeit und Sorgfalt Untersuchung durch unabhängige Berater ist weit fortgeschritten Keine Auswirkungen auf Cash etc 2021: Umsatz provisorisch bei 4,37 Mrd Fr. (+15%) EBITDA-Marge provisorisch bei 16-17% CEO: Whistleblower traten im September 2021 an Compliance heran CEO wurde im Oktober über Fälle informiert Keine Mitarbeiter aus höherem Management betroffen Betroffene Mitarbeiter suspendiert; weitere Konsequenzen möglich Untersuchung könnte Anpassung früherer Resultate erfordern Sind mit 2021-Resultaten trotz Untersuchung sehr zufrieden Vorbörsliche Indikation -4,0% - Roche erhält Präqualifikation der WHO für Actemra/RoActemra gegen Covid-19 - US-Unternehmen gehackt - Swisscom, Sunrise und Salt betroffen - Temenos-Software geht live bei amerikanischer Commerce Bank - Aryzta verdoppelt Kapazitäten in Malaysia übernimmt Teile von De-Luxe Food Services von Envictus sieht sich auf gutem Weg für kommunizierte Ziele - Achiko publiziert positive Studienergebnisse zu Covid-19-Schnelltest AptameX - Asmallworld vermarktet für MAG Group "The Ritz-Carlton Residences" in Dubai - SHL Telemedicine kooperiert mit US-Firma Post Acute Medical NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Goldman Sachs meldet Anteil von <3%; Credit Suisse Funds AG <3% - Cicor: Christophe Albin steigert Anteil auf 5,8164% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Idorsia: FMR LLC verringert Anteil auf <3% - Meyer Burger: Swisscanto Fondsleitung AG vergrössert Anteil auf 5,014% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,69% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Temenos: Ergebnis Q4/GJ 2021 (nachbörslich/Conf. Call 19.00 Uhr) Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2021 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q4 (22.30 Uhr) - Temenos: CMD (ab 14.00 Uhr, virtuell) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q4 (14.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2022 (08.30 Uhr) Wohnimmobilienpreisindex Q4 2021 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0498 - USD/CHF: 0,9256 - Conf-Future: -28 BP auf 156,68% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,314% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,66% auf 12'232 Punkte - SLI (Freitag): -0,80% auf 1'957 Punkte - SPI (Freitag): -0,65% auf 15'471 Punkte - Dax (Freitag): -0,42% auf 15'425 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,27% auf 7'012 Punkte

