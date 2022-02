STIMMUNG Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch dank der anhaltenden Hoffnung auf eine Entspannung im Ukraine-Konflikt etwas höher gesehen. Die Marktteilnehmer dürften sich nun wieder stärker die Themen Inflation und die Geldpolitik zuwenden. Dabei steht das am Abend erwartete Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Fokus. Zudem haben mit Alcon und Schindler zwei Blue Chips Zahlen veröffentlicht.

- SMI vorbörslich: +0,22% auf 12'208,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,22% auf 34'989 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,53% auf 14'140 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,22% auf 27'460 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon 2021: Umsatz 8222 Mio USD (AWP-Konsens: 8183 Mio) Operative Marge 7,1% (AWP-Konsens: 6,3%) Operative Kern-Marge 17,6% (AWP-Konsens: 17,7%) Kern-Ergebnis je Aktie 2,15 USD (AWP-Konsens: 2,11 USD) Ergebnis je Aktie 0,76 USD (AWP-Konsens: 0,57 USD) Dividende 0,2 Fr. (AWP-Konsens: 0,17 Fr.; 2020: 0,10 Fr.) Q4: Umsatz 2134 Mio USD (AWP-Konsens: 2089 Mio) Umsatz Surgical 1259 Mio USD (Q3: 1161 Mio; VJ 1128 Mio) Umsatz Vision Care 875 Mio USD (Q3: 923 Mio; VJ 797 Mio) 2022: Umsatz von 8,7 bis 8,9 Mrd USD erwartet Kernmarge von 18% bis 19% erwartet Kernergebnis je Aktie von 2,35 bis 2,45 USD erwartet CEO: Sind mit "substantiellem Momentum" ins Jahr 2022 gestartet Vorbörsliche Indikation +2,3% - Schindler 2021: Umsatz 11'236 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'235 Mio) Wachstum in LW 5,7% (AWP-Konsens: 5,8%) Auftragseingang 12'166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'980 Mio) EBIT 1166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1183 Mio) Reingewinn 881 Mio Fr. (AWP-Konsens: 879 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,20 Fr.; 2020: 4,00 Fr.) Q4: Umsatz 2954 Mio Fr. - Wachstum in LW +0,6% Auftragseingang 3128 Mio Fr. - Wachstum in LW +5,9% 2022: Umsatzwachstum zwischen 1-6% in LW erwartet Schwaches Wachstum und sign. Rückgang der Profitab. in H1. Top-Speed-23-Programm angepasst - Kosten von bis zu 150 Mio Preiserhöhungen dürften Kostensteigerungen nicht kompensieren Asien-Pazifik-Chef Jena verlässt Konzern aus eigenem Wunsch KL-Mitglied Seakins übernimmt Verantwortung für Asien-Pazifik VR-Alterslimite für Alfred N. Schindler und Luc Bonnard verlängert Petra A. Winkler zur Neuwahl in Verwaltungsrat vorgeschlagen Günter Schäuble zieht neu in Aufsichts- und Strategieausschuss ein Vorbörsliche Indikation +0,3% - UBS tritt mit Standard Chartered und BNP Paribas dem "Project Carbon" bei - Cembra 2021: Reingewinn 161,5 Mio Fr. (VJ 152,9 Mio) Nettoertrag 487,0 Mio Fr. (VJ 497,2 Mio) Dividende 3,85 Fr. (VJ 3,75 Fr.) Forderungen gegenüber Kunden 6,2 Mrd Fr. (VJ 6,3 Mrd) Geschäftsaufwand 246,3 Mio Fr. (VJ 247,4 Mio) Erwarten stabile Geschäftsentwicklung Eigenkapitalrendite von 13-14% für 2022 und 2023, über 15% ab 2024 Vorbörsliche Indikation +1,8% - SGKB 2021: Konzerngewinn 181,2 Mio Fr. (VJ 167,2 Mio) Geschäftsertrag 518,9 Mio Fr. (VJ 486,7 Mio) Geschäftserfolg 220,2 Mio Fr. (VJ 191,7 Mio) Dividende erhöht auf 17 Fr. (VJ 16,00 Fr.) 2022: Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet - Matterhorn Gotthard Bahn und BVZ Holding mit neuem Geschäftsleitungsmitglied - Castle PE hat im Jahr 2021 Gewinn stark gesteigert - Dufry verlängert Verträge am Flughafen Helsinki um fünf Jahre - Meyer Burger: Finanzchefin Nathalie Benedikt verlässt Firma Benedikt geht aus privaten Gründen nach wenigen Wochen CFO-Aufgaben interimistisch in Geschäftsführung aufgeteilt - Relief: NRx kommt mit Corona-Studie in den USA weiter - Spice Private Equity schliesst Übernahme von Argo Seguros Brasil ab - Stadler erhält Auftrag von Regionalverkehre Start Deutschland für 20 Flirt Langjähriger VR Fred Kindle tritt nicht zur Wiederwahl an schlägt Stefan Asenkerschbaumer zur Wahl in Verwaltungsrat vor - Xlife Sciences: Kooperation mit Shenzhen Investment Holding Capital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Safra Sarasin erwirbt restliche Anteile der Bank Zweiplus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. senkt Anteil auf <3% - Arbonia: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Komax: Metall Zug AG meldet Anteil von 33,33332% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3% - UBS meldet Eigenanteil von 9,14%/5,01% - Valora: T. Rowe Price Associates, Inc. vergrössert Anteil auf 5,11% PRESSE MITTWOCH - Schlatter-CEO rechnet mit Nivellierung des Bestellungseingangs (Moneycab) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: Alcon: Q4 (Conf. Call 14.00 Uhr) Schindler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.30 Uhr) Cembra: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) SGKB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) Donnerstag: Nestlé: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) Vifor: Ergebnis 2021 BCV: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) GAM: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis 2021 SPS: Ergebnis 2021, BMK 2021 Thurgauer KB: Ergebnis 2021, BMK 2021 Valiant: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: Sika: Ergebnis 2021, BMK 2021 BB Biotech: Ergebnis 2021 Dätwyler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 13.00 Uhr), BMK 2021 Sulzer: Ergebnis 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EUR: Industrieproduktion 12/21 (11.00 Uhr) - USA: Detailhandelsumsatz 01/22 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 01/22 (14.30 Uhr) Kapazitätsauslastung 01/22 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 01/22 (15.15 Uhr) Lagerbestände 12/21 (16.00 Uhr) NAHB-Index 02/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 26.1.22 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0514 - USD/CHF: 0,9251 - Conf-Future: -49 BP auf 156,25% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,331% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,29% auf 12'182 Punkte - SLI (Dienstag): +1,35% auf 1'950 Punkte - SPI (Dienstag): +1,30% auf 15'403 Punkte - Dax (Dienstag): +1,98% auf 15'413 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,86% auf 6'980 Punkte

