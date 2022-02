STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse wird eine leichte Erholung von den jüngsten Verlusten erwartet. Dazu beitragen dürften laut Händlern neue Entspannungshoffnungen in der Ukraine-Krise, nachdem sich die Aussenminister der USA und Russlands kommende Woche treffen wollen. Allerdings dürften sich die Anleger vor dem feiertagsbedingt langen Wochenende in den USA vorsichtig verhalten und sich daher die Erholungsgewinne in Grenzen halten. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 12'103,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,78% auf 34'312 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,88% auf 13'717 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,41% auf 27'122 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2021: Dividende 2,90 Fr. (AWP-Konsens: 3,05 Fr.; 2020: 2,50 Fr.) EBIT 1391,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1399 Mio) EBIT-Marge 15,0% (AWP-Konsens: 15,2%) Konzerngewinn 1048,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1030 Mio) Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Wirtschaft hat sich 2021 schneller als erwartet von Pandemie erholt starkes Wachstum des Bausektors spielte eine bedeutende Rolle 2022: Umsatzwachstum in LW mehr als 10% - Umsatz über 10 Mrd Fr. Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet Chef Hasler bezog 2021 Lohn und Boni von 2,7 Millionen Franken vorbörsliche Indikation +1,2% - Kühne+Nagel geht mit Atlas Air Partnerschaft ein - Novartis: Sandoz führt generisches Lenalidomid in 19 europäischen Ländern ein - BB Biotech 2021: Verlust 405 Mio (VJ Gewinn 691 Mio) 2022: Dank Neubewertungen interessante Anlagechancen im Sektor - Dätwyler 2021: Dividende 4,20 Fr. (AWP-Konsen: 3,79 Fr.; VJ 3,20 Fr.) Adj. EBIT inkl. Reichelt 234,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197 Mio) Umsatz 1,10 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,10 Mrd) Reingewinn inkl. Reichelt 194,0 Mio Fr. (AWP-Konsen: 151 Mio) Märkte und Produktion weniger stark von Pandemie belastet als im VJ 2022: EBIT-Marge am unteren Wert Zielband von 18-21% erwartet Umsatzwachstum am oberen Wert Zielband von 6-10% erwartet - Sulzer 2021: Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,60 Fr.; 2020: 4,00 Fr.) Auftragseingang 3168 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3170 Mio) Umsatz 3155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3162 Mio) Operativer EBITA 293,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 290 Mio) Reingewinn 140,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 142 Mio) Starten mit hohem Auftragsbestand ins Jahr 2022 Finanzchefin Jill Lee tritt im Jahresverlauf zurück Nachfolger von Lee als CFO wird Thomas Zickler 2022: Umsatzplus von 2-4% und Auftragsplus von 3-5% erwartet Operative EBITA-Marge nahe 10% erwartet Start ins Jahr mit starkem Momentum - Santhera: schliesst Rückzahlung der 2017/22 Wandelanleihe ab Rückzahlung reduziert jährliche Finanzierungskosten um 0,8 Mio Fr. - Clariant: Richard Haldimann wird Chief Technology & Sustainability Officer - EFG International kündigt Rückzahlung von Tier 2 Notes an - Helvetia Asset Management plant Kapitalerhöhung ihres Swiss Property Fund - Obseva lässt Aktien im Zusammenhang mit Wandelanleihe 2025 registrieren - Stadler: DB Regio bestellt 14 Triebzüge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Einzelhandelsumsatz Januar +1,9% GG VORMONAT (Prognose +1,2) Einzelhandelsumsatz Januar +9,1% GG VORJAHR (Prognose +9,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. senkt Anteil auf <3% - Edisun Power: Erbengemeinschaft Hans Nef verringert Anteil auf 14,72% - Obseva meldet Eigenanteil von 24,32%/63,25% - Swiss Re: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0003% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Dätwyler: BMK 2021 (10.00 Uhr) + Conf. Call (13.00 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - BCGE: Ergebnis 2021 - CPH: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2021 - Novavest: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2021 - Walliser KB: Ergbnis 2021 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - Eurozone: Leistungsbilanz 12/21 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/22 (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 01/22 (16.00 Uhr) Frühindikator 01/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0470 - USD/CHF: 0,9209 - Conf-Future: +20 BP auf 1157,30% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,279% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,95% auf 12'075 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,07% auf 1'930 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,89% auf 15'273 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,83% auf 15'268 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,26% auf 6'947 Punkte

