STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte weiter stabilisieren. Bereits am Dienstag war der Leitindex SMI nach einem schwachen Start am Ende mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil gemischt. So verzeichnete die Wall Street am Dienstag Verluste, während die Börsen in Asien mit leichten Gewinnen ebenfalls auf Stabilisierungskurs sind.

- SMI vorbörslich: +0,28% auf 11'992,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,42% auf 33'597 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,23% auf 13'382 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,71% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé will in Brasilien 2022 umgerechnet 330 Mio Fr. investieren - BLKB 2021: Konzerngewinn 140,8 Mio Fr. (VJ 138,1 Mio) Dividende 35 Fr. (VJ 35 Fr.) Geschäftsertrag 385,8 Mio Fr. (VJ 355,7 Mio) Geschäftserfolg 176,1 Mio Fr. (VJ 162,0 Mio) 2022: Erwarten gutes Ergebnis auf VJ-Niveau Wirtschaftl. Erholung fortgesetzt, Ausblick noch unsicher Auch in der Schweiz deutet sich ein moderater Zinsanstieg an - EFG 2021: IFRS-Reingewinn 205,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 198,8 Mio) Netto-Neugeld 8,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,5 Mrd) Betriebsertrag 1254,6 Mio Fr. (AWP-Konsens 1233 Mio) Dividende 0,36 Fr. (AWP-Konsens: 0,34; 2020: 0,30 Fr.) Reingewinn (underlying) 167,8 Mio Fr. (VJ 114,4 Mio) Kundengelder 172,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 173,6 Mrd) EFG: Erfüllen Ziele unseres Strategieplans 2022 Werden neue Strategie 2025 im Oktober 2022 vorstellen vorbörsliche Indikation +2,7% - Kudelski 2021: Umsatz 778,8 Mio USD (AWP-Konsens: 760,1 Mio) EBITDA 72,4 Mio USD (AWP-Konsens: 69,6 Mio) Reinergebnis 20,4 Mio USD (AWP-Konsens: 11,8 Mio) Dividende 0,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,11; 2020: 0,10) 2022: EBITDA zwischen 55 und 75 Mio Dollar erwartet - Mikron: Wechsel im Verwaltungsrat - Eduard Rikli nicht für Wiederwahl Patrick Kilchmann tritt auch nicht zur Wiederwahl in VR an VR beantragt Zuwahl von Alexandra Bendler & Hans-Christian Schneider - Siegfried 2021: Umsatz 1102,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1078,3 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,44 Fr.; 2020: 3,00 Fr.) Core-EBITDA 207,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 199,8 Mio) EBITDA-Marge 18,8% (AWP-Konsens: 18,5%) Core-Reingewinn 95,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93,6 Mio) Reingewinn 95,6 Mio Fr. (VJ 60,9 Mio) Schaden aus Cyberattacke konnte in Grenzen gehalten werden 2022: Wachstum im hohen einstelligen bis tiefen 2-stelligen Bereich Core-EBITDA-Marge wird Schwelle von 20% überschreiten erwartet mittelfristig Anstieg von Umsatz und Profitabilität plant Investitionen in Entwicklungs- und Produktionskapazitäten vorbörsliche Indikation +3,2% - Stadler: ÖBB erteilen erneut Zuschlag über 186 Doppelstockzüge an Stadler Rahmenvereinbarung über 10 Jahre hat Gesamtvolumen bis zu 3 Mrd EUR Vorbörsliche Indikation +2,2% - Valora 2021: Umsatz 1750 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1740 Mio) EBIT 30,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,9 Mio) Reinergebnis 8,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,7 Mio) Dividende je Aktie 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,75 Fr.) EBIT-Marge 1,7% (AWP-Konsens: 1,8%) 2022: Weiterhin EBIT von 70 Mio. Fr. (+/-10%) erwartet Rückkehr auf Vorkrisenniveau im zweiten Halbjahr Vorbörsliche Indikation +3,2% - Varia US 2021: EBITDA stieg um rund ein Drittel (VJ 60,3 Mio USD) Neubewertungseffekte steigen um das 6-Fache (VJ 22,7 Mio) Gesamtertrag voraussichtlich rund 25% über Vorjahr Dividendenvorschlag wird auf 3,20 Fr. pro Aktie erhöht - Ypsomed: führt Marketing & Produktentwicklung in YDS und YDC zusammen Hans Ulrich Lehmann neu für Autoinjektoren im Bereich YDS zuständig Sébastien Delarive wird neuer Senior Vice President Diabetes Care gestaltet Organisation der Geschäftsbereiche & Geschäftsleitung neu - Zehnder 2021: Reingewinn 60,3 Mio EUR (AWP Konsens: 57,9 Mio) EBIT 69,1 Mio EUR (AWP Konsens: 69,1 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,77; 2020: 1,25 Fr.) Prüfen weiter Ergänzungsakquisitionen bei Technologie und Produkten Bis Ende 2021 79'300 Namenaktien A für 5,6 Mio Euro zurückgekauft 2022: Umsatzwachstum über 5% geplant wegen jüngsten Akquisitionen EBIT-Marge soll bei 8-10% liegen erhöht Mittelfristziel EBIT-Marge 9-11% (bisher: 8-10%) strebt mittelfristig weiter durchschnittlich Umsatzwachstum von 5% an - Dormakaba kauft niederländ. Spezialisten für datenbasierte Zutrittslösungen - Georg Fischer will sich wissenschaftsbasierte Ziele für CO2-Reduktion setzen - VT5 vermeldet grosses Interesse von Firmen zur Übernahme - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 5,45% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Schlatter: Nicolas Mathys senkt Anteil auf <3% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - UBS meldet Eigenanteil von 9,43%/5,09% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,46% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BLKB: BMK 2021 (09.15 Uhr) - EFG International: Conf. Call zu Ergebnis (09.30 Uhr) - Kudelski: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Siegfried: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Valora: BMK zu Ergebnis 2021 (08.30 Uhr) - Zehnder: BMK zu Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q4 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Basler KB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2021 Freitag: - Swiss Re: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Holcim: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Bobst: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - LLB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Bank Linth: Ergebnis (BMK 11.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Februar (10.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Januar (Freitag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Januar 2022 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0429 - USD/CHF: 0,9213 - Conf-Future: -34 BP auf 157,22% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,216% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,57% auf 11'959 Punkte - SLI (Dienstag): +0,53% auf 1'900 Punkte - SPI (Dienstag): +0,55% auf 15'113 Punkte - Dax (Dienstag): -0,26% auf 14'693 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,01% auf 6'788 Punkte

