STIMMUNG - Der Ukraine-Konflikt hat am Donnerstagmorgen eine neue Eskalationsstufe erreicht und damit einen weltweiten Ausverkauf an den Finanzmärkten ausgelöst. Während die Börsen in Asien bereits mit deutlichen Abgaben reagieren, deuten die vorbörslichen Indikationen für die wichtigsten europäischen Aktienmärkte auf tiefrote Eröffnungen hin. - SMI vorbörslich: -2,74% auf 11'615,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,38% auf 33'132 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,57% auf 13'037 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,81% auf 25'971 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco 2021: Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,50 Fr.; 2020: 2,50 Fr.) Q4: Umsatz 5'495 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'489 Mio) Reingewinn 184 Mio EUR (VJ 149 Mio) EBITA-Marge adj. 4,7% (VJ: 4,8%) EBITA adj. 259 Mio EUR (AWP-Konsens: 228 Mio) Organisches Wachstum (adj.) +1% (AWP-Konsens: +0,9%) Bruttogewinn 1'140 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'114 Mio) Starkes Wachstum bei Modis (+14%) Für Q1 "solides" Umsatzwachstum zu VJ/leichte sequenz. Verbesserung In der Marge werden sich Investitionen v.a. bei Adecco widerspiegeln schliesst Akka-Übernahme ab; 15 Millionen Euro EBITA-Synergien für 2022 vorbörsliche Indikation -3,4% - Credit Suisse: Bundesanwaltschaft fordert höchste Geldstrafe - Roche-Tochter Spark Therapeutics mit neuem CEO - BKB 2021: Konzerngewinn 121,1 Mio Fr. (VJ 108,3 Mio) Geschäftserfolg Konzern 222,1 Mio Fr. (VJ 157,3 Mio) Jahresgewinn Stammhaus 110,6 Mio Fr. (VJ 98,6 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 172,1 Mio Fr. (VJ 118,8 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Bank Cler: Gewinn 40,5 Mio Fr. (VJ 40,1 Mio) - Elma 2021: Umsatz 149,3 Mio Fr. (VJ 147 Mio) EBIT 9,1 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) Reingewinn 7,5 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) Dividende von 2,00 Fr. pro Aktie, erste Ausschüttung seit 2008 gruppenweiter Bestellungseingang deutlich gesteigert Bruno Cathomen für Verwaltungsrat vorgeschlagen 2022: mit gutem Auftragsbestand in Geschäftsjahr 2022 gestartet - Anleihe: Banque Cantonale de Genève nimmt 150 Mio Franken auf - Cembra: COO Niklaus Mannhart verlässt Unternehmen per Ende August - Clariant: Moody's überprüft mögliche Herabstufung des Kreditrating "Ba1" - Kudelski will Division Cybersecurity bis 2024 profitabel machen - Spice Private Equity schliesst Aktienrückkauf erfolgreich ab - Wisekey beruft David Khalifa zum Vice-President of Global Sales NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq 2021: Umsatz 7,2 Mrd Fr. (VJ 3,9 Mrd) EBITDA -77 Mio Fr. (VJ 282 Mio) Reinergebnis -271 Mio Fr. (VJ +99 Mio) - Axa Schweiz 2021: Bruttoprämien auf vergleichb. Basis +1,4% auf 5,45 Mrd Fr. Reingewinn 751 Mio Fr. (VJ 547 Mio) Combined Ratio 91,4% (VJ 92,0%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. senkt Anteil auf <3% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - SIG Combibloc: Al Obeikan Group meldet Anteil von 5,1605% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 3,21% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,65% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis Q4 (9.30 Uhr) - Basler KB: Conf. Call Ergebnis 2021 (9.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Holcim: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Bobst: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - LLB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Bank Linth: Ergebnis (BMK 11.00 Uhr) - GV: Titlisbahnen Montag: - Ina Invest (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (8.30 Uhr) Logiernächte Dezember/GJ 2021 (10.00 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Januar (Freitag) Detailhandelsumsätze Januar (Montag) - KOF: Konjunkturbarometer Februar (Montag) - Seco: BIP Q4 2021 (Montag) Ausland: - US: CFNA-Index 01/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/21 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Verkauf neuer Häuser 01/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: +22 BP auf 157,44% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,268% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,15% auf 11'942 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,30% auf 1'895 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17% auf 15'087 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,42% auf 14'631 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,10% auf 6'781 Punkte

