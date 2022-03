STIMMUNG: Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine mehr oder weniger stabile Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine Vortagestendenz anknüpfen. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland wütet derweil weiter und hält die Volatilität an den Finanzmärkten hoch. Die Vorgaben aus Übersee könnten dennoch die Märkte in Europa zum Start in den März stützen. So hat die späte Erholung an der Wall Street gerade in Asien für einen freundlichen Auftakt in den neuen Monat gesorgt.

- SMI vorbörslich: unver. auf +0,06'11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,49% auf 33'893 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,41% auf 13'751 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,20% auf 26'845 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2021: Betriebsgewinn 1783 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1733 Mio) Reingewinn 1257 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1245 Mio) Dividende 25 Fr. (AWP-Konsens: 23,00 Fr.; 2020: 21 Fr.) Eigenkapitalrendite 11,0%; Mittelfristiges Ziel 10-12% Prämieneinnahmen 20'188 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19'839 Mio) Eigenkapital 16,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 16,5 Mrd) Fee-Ergebnis 699 Mio Fr. (VJ 601 Mio) Nettoneugelder TPAM-Drittkunden 9,4 Mrd Fr. (VJ 7,5 Mrd) SST-Quote am 1.1. geschätzt 220% (Ende September: rund 210%) Schlägt Monika Bütler für den Verwaltungsrat vor CEO: Sind in ausgezeichneten Lage, um Firma weiterzuentwickeln Haben 2021-Ziele mehrheitlich übertroffen vorbörsliche Indikation +2,4% - Holcim schliesst Übernahme von Malarkey Roofing Products ab - Julius Bär startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 2. März - Sonova schliesst Übernahme von Alpaca Audiology ab - Arbonia 2021: EBITDA ohne Sondereffekte 134,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132 Mio) EBIT ohne Sondereffekte 67,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66 Mio) Reingewinn ohne Sondereffekte 41,1 Mio Fr. (VJ 28,1 Mio) Umsatz 1186 Millionen Fr. (AWP-Konsens: 1165 Mio) Dividende 0,30 Fr. (AWP-Konsens 0,29 Fr.; 2020: 0,47 Fr.) 2022: Erwarten Umsatzsteigerung von mehr als 5 Prozent Erwarten EBITDA von 145 bis 150 Millionen Franken - Bellevue 2021: Konzerngewinn 43,1 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) Geschäftsertrag 140,6 Mio Fr. (VJ 109,9 Mio) Netto-Neugeldzufluss 722 Mio. Fr. ohne Produktbereinigungen Marktbedingte Verlangsamung nicht auszuschliessen Alle Aktivitäten in Deutschland unter einem Dach in Frankfurt StarCapital voraussichtl. bis Mitte Jahr vollständig eingegliedert Künftig Marktauftritt von StarCapital in Deutschland unter Bellevue - Feintool 2021: Umsatz 588,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 576 Mio) EBIT 34,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34 Mio) Reingewinn 19,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21 Mio) Dividende 1,00 Fr. je Aktie (VJ 0 Fr.) Gegen Mitte des Jahres geriet der Aufschwung ins Stocken Segmente und Regionen sind gut und flexibel aufgestellt Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 200 Millionen für Kienle + Spiess - Gurit 2021: Reingewinn 9,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,0 Mio) EBIT 23,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,8 Mio) EBIT-Marge 5,0% (AWP-Konsens: 5,8%) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 18,59 Fr.; 2020: 30,00 Fr.) 2022: Umsatz von etwa 440-480 Mio Fr. erwartet Operative Gewinnmarge zw. 5,5% und 8,0% erwartet Ausblick für Windmarkt bleibt ungewiss - Implenia 2021: EBIT +114,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: +101,8 Mio) Konzernergebnis +64,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: +58,4 Mio) Umsatz 3765 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3680 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,13 Fr.; 2020 0,00 Fr.) Ambition einer EBIT-Marge von 4,5% bleibt weiterhin bestehen Mittelfristiges EBIT-Margenziel 3,5% (bisher: 4,5%) VR Ines Pöschel geht - zur Nachfolgerin Judith Bischof nominiert CFO Marco Dirren geht - Nachfolger Stefan Baumgärtner ab 1. Mai Matthias Jacob konzentriert s. auf DE u scheidet aus KL aus 2022: EBIT von über 120 Mio Fr. erwartet Stärkung des Eigenkapitals um mindestens 80 Mio Fr. angestrebt - Intershop 2021: Dividende 25 Fr. (VJ 25 Fr.) Nettoliegenschaftsertrag 66,8 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) Reingewinn 144,2 Mio Fr. (VJ 78,4 Mio) Bewertungsveränderungen 32,3 Mio Fr. (VJ 13,4 Mio) EBIT 195,1 Mio Fr. (VJ 107,6 Mio) 2022: Mietertragswachstum im tiefen einst.%-Bereich erwartet Leerstandsquote von gut 10% erwartet - IVF Hartmann 2021: Konzerngewinn 6,2 Mio Fr. (VJ 17,8 Mio) Umsatz 144,1 Mio Fr. (VJ 172,9 Mio) Dividende 1,90 Fr. (VJ 3,50 Fr.) EBIT 7,7 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) VR Rinaldo Riguzzi tritt nicht mehr zur Wiederwahl an 2022: Rechnen mit einer robusten Umsatzentwicklung Ebit wird höher ausfallen als 2021 - Oerlikon 2021: EBITDA-Marge 16,9 % (AWP-Konsens: 16,5%) EBITDA 447 Mio Fr. (AWP-Konsens: 427 Mio) Reinergebnis 168 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149 Mio) Auftragseingang 2797 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2727 Mio) Umsatz 2649 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2616 Mio) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Konsens: 0,33 Fr; 2020: 0,35 Fr.) Umsatz Polymer Processing 1366 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1319 Mio) Umsatz Surface Solutions 1283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1286 Mio) CEO Roland Fischer tritt aus privaten Gründen zurück Michael Süss übernimmt Position als CEO als "Executive Chair" "Bestens aufgestellt" für weiteres profitables Wachstum Lieferengpässe wurden erfolgreich aufgefangen 2022: Umsatz von rund 2,9 Mrd Fr. erwartet EBITDA-Marge von rund 17,5% erwartet - SIG Combibloc 2021: Adj. Reingewinn 252.4 Mio Euro (VJ 232 Mio) Reingewinn 172.1 Mio Euro (VJ 68 Mio) 2022: Umsatzwachstum 22-24% - Akquisition steuert 15% bei Bereinigte EBITDA-Marge bei rund 26% Ausschüttungsquote innerhalb oder leicht oberhalb 50-60% vorbörsliche Indikation +2,4% - Allreal: Anja Wyden Guelpa wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen - Castle Alternative wird per 1. Juni 2022 dekotiert - Warteck Invest vermietet Geschäftsflächen in Basel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bank J. Safra Sarasin steigert 2021 Reingewinn um 5,7% auf 423,2 Mio Fr. - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,28% - Phoenix Mecano: Credit Suisse Funds AG senkt Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (11.00 Uhr) - Arbonia: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (09.30 Uhr) - Bellevue: BMK 2021 (09.00 Uhr) - Feintool: BMK 2021 (09.30 Uhr) - Gurit: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (08.30 Uhr) - Intershop: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Oerlikon: BMK 2021 (09.30 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call zum Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30) - Georg Fischer: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr) - Orior: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Forbo: Ergebnis (BMK 09.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Inficon: Ergebnis (BMK 09.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2022 (Donnerstag) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 01/22 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (per 1.6., letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Basellandschaftliche Kantonalbank (35,00 Fr.) per 04.03.: - GKB (42,50 Fr.) per 08.03.: - Novartis (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0286 - USD/CHF: 0,9174 - Conf-Future: +93 BP auf 157,42% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,263% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,00% auf 11'987 Punkte - SLI (Montag): +0,01% auf 1'901 Punkte - SPI (Montag): +0,11% auf 15'172 Punkte - Dax (Montag): -0,73% auf 14'461 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,39% auf 6'659 Punkte

