STIMMUNG Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Nach der gestrigen Achterbahnfahrt dürfte der hiesige Aktienmarkt am Dienstag erneut im tiefroten Bereich eröffnen. Die US-Vorgaben vom Montagabend sind jedenfalls sehr negativ.

- SMI vorbörslich: -2,47% auf 10'927,90 Punkte (08.15 Uhr) - Nasdaq Comp: -3,62 Prozent auf 12'830,96 Punkte - Nikkei 225*: -1,37 Prozent auf 24'866,93 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,71% auf 24'791 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis vereinbart Lizenzoptionen für Gentherapie-Vektoren mit Voyager - Roche hebt mit neuen Daten Stellenwert der Neurowissenschaften hervor - Australische CSL erklärt Vifor-Offerte als zustande gekommen - Allreal 2021: Gesamtleistung 547,6 Mio Fr. (VJ 563,8 Mio) Mietertrag 204,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,1 Mio) EBIT exkl. NB 182,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188,6 Mio) Reingewinn exkl. NB 133,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,8 Mio) Dividende Fr. 7,00 (AWP-Konsens: 7,15 Fr.; 2020: 6,75 Fr.) 2022: Erwarten operatives Unternehmensergebnis über Vorjahr - Ascom 2021: Konzerngewinn 13,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,4 Mio) Dividende 0,20 Fr. (AWP-Konsens: 0,06 Fr.; 2020: 0,00 Fr.) 2022: Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwartet Wollen jährlich im zweistelligen Prozentbereich wachsen EBITDA-Marge soll bis 2025 jährlich um 100 Basispunkte besser werden - Datacolor H1: Gute Umsatz- und operative Ertragsdynamik Reingewinn von negativem Finanzergebnis belastet - Dufry 2021: Umsatz 3915 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3808 Mio) EBIT -66.2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -171 Mio) Reinergebnis -385.4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -350 Mio) - Flughafen Zürich 2021: Umsatz 680 Mio Fr. (AWP-Konsens: 721 Mio) EBITDA 299 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196 Mio) Reinergebnis -10 Mio Fr. (AWP-Konsens: -69 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen 2022: Passagieraufkommen von 2/3 des Vorkrisenniveau Rückkehr in die Gewinnzone erwartet Passagieraufkommen von ca. 20 Mio (2021: 10 Mio) Dividende wohl erst wieder ab 2023/2024 Höhere Energiekosten wegen Ukraine-Krieg Kaum direktes Engagement in Ukraine/Russland - Galenica 2021: EBIT bereinigt 213,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 214,2 Mio) Reingewinn bereinigt 174,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,0 Mio) Dividende 2,10 Fr. (AWP-Konsens: 1,99 Fr.; 2020: 1,80 Fr.) 2022: Schrittweise Normalisierung der Corona-Lage erwartet weitere langsame Erholung an Hochfrequenzstandorten erwartet hohe Zusatzverkäufe aus Corona-Massnahmen nicht mehr erwartet Konsolidierter Umsatz auf Ebene 2021 erwartet Bereinigter EBIT +5 bis +10% erwartet - Huber+Suhner 2021: EBIT 104,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 98,5 Mio) EBIT-Marge 12,1% (AWP-Konsens: 11,4%) Reingewinn 87,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,6 Mio) Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,87 Fr.; 2020: 1,30 Fr.) Bestes Geschäftsjahr in Unternehmensgeschichte Beständig hohe Nachfrage ohne grosse saisonale Schwankungen 2022: Umsatzwachstum im mittleren 1-st. Prozentbereich erwartet Erhöht Zielband für EBIT-Marge auf 9-12% (vorher 8-10%) Guter Start ins 2022 mit hohem Auftragsbestand Herausforderungen sind Inflation, starker Franken, Lieferengp. Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht abschätzbar Alle Geschäfte mit Bezug zu Ukraine/Russland ausgesetzt Geschäfte in Ukraine/Russland/Weissrussland v.a. mit Bahnen - Lindt&Sprüngli 2021: EBIT 644,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 628,4 Mio) EBIT-Marge 14,1% (AWP-Konsens: 14,0%) Reingewinn 490,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483,0 Mio) Dividende je NA 1200,00 Fr. (AWP-Konsens: 1247,00 Fr.) 2022: org. Umsatzwachstum am oberen Ende von 6-8% operative Gewinnmarge von 15% Mittelfr. org. Umsatzwachstum von neu 6-8% (bisher 5-7%) erw. Rückkaufprogramm im Umfang 750 Mio Fr. beschlossen Per Ende Dezember waren 444,8 Mio Fr. zurückgekauft - Swiss Steel 2021: Umsatz 3'192,8 Mio EUR (VJ 2288,4 Mio) Adj. EBITDA 191,6 Mio EUR (VJ -68,9 Mio) EBIT 108,7 Mio EUR (VJ -272,7 Mio) Konzernergebnis 50,3 Mio EUR (VJ -310,2 Mio) 2022: Erwarten bereinigten EBITDA zwischen 160 und 200 Mio Euro Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind noch nicht bestimmbar Lieferkettenstörungen halten mindestens bis H2 an schlägt Barend Fruithof und Oliver Streuli zur Wahl in VR vor - VP Bank 2021: Reingewinn 50,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,5 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,33 Fr.; VJ 4,00 Fr.) Nettoneugeld 277 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,7 Mrd) Geschäftsertrag 330 Mio Fr. (AWP-Konsens: 338,7 Mio) vermeldet mehrere Wechsel im Verwaltungsrat (HEADLINE) - Basilea präsentiert präklinische Daten Zu Krebs-Kandidat BAL0891 - EPH muss nach Sanktionen gegen Russland frisches Geld aufnehmen - Hypi Lenzburg geht Kooperation mit Startup BitsaboutMe ein - Xlife-Projektgesellschaft Laxxon Medical gewinnt Evonik als Investorin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,1% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - UBS meldet Eigenanteil von 9,99%/3,87% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Allreal: BMK 2021 (09.30 Uhr) - Dufry: BMK 2021 (14.30 Uhr) - VP Bank: BMK 2021 (10.30 Uhr) - Huber+Suhner: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Ascom: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: BMK 2021 (10.15 Uhr/Conf. Call 13.00 Uhr) - Galenica: BMK 2021 (10.30 Uhr) - Lindt&Sprüngli: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Aevis: Umsatz 2021 - Plazza: Ergebnis 2021 - Rieter: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2021 - Addex: Ergebnis 2021 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Baloise: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.15 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2022 - TX Group: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr/Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EZ: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) OECD Frühindikator (12.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 01/2 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 01/22 (endgültig)(16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) 22:30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis AG (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0055 - USD/CHF: 0,9262 - Conf-Future: -74 BP auf 158,60% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,13% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,84% auf 11'205 Punkte - SLI (Montag): -1,05% auf 1'761 Punkte - SPI (Montag): -0,97% auf 14'163 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)