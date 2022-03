STIMMUNG - Nach den zuletzt erneut deutlichen Verlusten stehen die Zeichen an den Finanzmärkten zur Wochenmitte auf Stabilisierung. So deuten die Indikationen aktuell auf eine positive Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt sowie an den europäischen Börsen hin. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee eher uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: +0,74% auf 11'139,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,56% auf 32'633 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,28% auf 12'796 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,30% auf 24'718 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2021: EBITDA 1069 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1069 Mio) Dividende 12,50 Fr. (AWP-Konsens: 13,05 Fr.; 2020: 11,40 Fr.) Reingewinn 756 Mio Fr. (AWP-Konsens: 767 Mio) EBIT-Marge 26,1% (VJ: 25,8%) 2022: Verzichten auf Ausblick wg Corona und weltpolit. Unsicherheit 2022 sollen hohe Margen und ein starker Free Cashflow erzielt werden Wollen wie in den Vorjahren weitere Marktanteile gewinnen vorbörsliche Indikation -0,8% - Credit Suisse: Anleger fordern stärkere Klimaschutzmassnahmen - Swatch-Marken schliessen ihre Shops in Russland - Sonova-Tochter verliert Patentrechtsstreit und geht in Berufung Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 ist vom Urteil nicht betroffen - Aevis Victoria 2021: Umsatz 895,9 Mio Fr. (VJ 733 Mio) Rückkehr zu schwarzen Zahlen Victoria: Entwicklung Spitalbereich erfreulich Hospitality erholt sich allmählich Werden Ausschüttung einer Dividende beantragen - Plazza 2021: Dividende 7,00 Fr. Namen A (VJ 6,00); 1,40 Fr. Namen B (1,20 Fr) Liegenschaftenertrag 26,1 Mio Fr. (VJ 24,6 Mio) Betriebsergebnis vor Neubewertung 20,6 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio) Gewinn 71,9 Mio Fr. (VJ 63,3 Mio) Betriebsergebnis 93,3 Mio Fr. (VJ 82,0 Mio) 2022: "Stabile Entwicklung" erwartet - Rieter 2021: Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,20 Fr.; 2020: 0,00 Fr.) EBIT 47,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,7 Mio) Reingewinn 31,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,6 Mio) EBITDA 85,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,1 Mio) Akquistion des dritten Sauer-Geschäfts nach wie vor im H1 erwartet 2022: Umsatz von rund 1,5 Mrd Fr. erwartet Umsatz im H2 wird über jenem im H1 liegen Preiserhöhungen stellen Risiko für Profitabilität dar vorbörsliche Indikation +2,2% - Valora lanciert Lieferdienst "avec now" auch in Basel - Wisekey bietet kostenlosen Zugang zu Sicherheitsplattform - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX 2021: Betriebsertrag 1,50 Mrd Fr. (VJ 1,38 Mrd) Reingewinn 73,5 Mio Fr. (VJ 438,2 Mio) - Repower blitzt auch vor Bundesverwaltungsgericht ab - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 7,92%/1,74% - Belimo: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% - Blackstone Res.: Christopher Brown steigert Anteil auf 41,05% - Coltene: Blackrock meldet Anteil von 3% - DKSH: FIL Limited verringert Anteil auf <3% - New Value: Roman Scharf meldet Anteil von 9,26% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Spice Private: Multiconcept Fund Management S.A. verringert Anteil auf <3% - UBS meldet Eigenanteil von 10,06%/3,87% - Vifor: JPMorgan meldet Anteil von 0,66% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr/Conf. Call 11.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Addex: Ergebnis 2021 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Baloise: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.15 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr/Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2022 (nachbörslich) - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2021 Freitag: - Medacta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2021 (Webcast 10.00 Uhr) - U-blox: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0136 - USD/CHF: 0,9286 - Conf-Future: -40 BP auf 158,20% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,199% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,32% auf 11'057 Punkte - SLI (Dienstag): -1,33% auf 1'738 Punkte - SPI (Dienstag): -0,83% auf 14'046 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02% auf 12'832 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,63% auf 5'963 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)