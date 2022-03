STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag die eindrückliche Erholung des Vortages zumindest in der Eröffnungsphase fotsetzten. Darauf deuten jedenfalls die vorbörslichen Notierungen hin. Börsianer gehen indes davon aus, dass die extrem hohe Volatilität vorläufig anhalten wird und dass es somit auch rasch wieder abwärts gehen könnte.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'513,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,0% auf 33'286 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,59% auf 13'256 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +3,94% auf 25'690 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 CS: Länderkreditrisikopositionen in Bezug Ukraine/Belarus nicht wesentlich Nettokreditengagement in Russland von 848 Mio Fr. Nettoengagements in Russland werden seit Ende 2021 reduziert Per 7. März minimales Kreditengagement speziell sanktionierter Personen Marktrisikopositionen bezüglich Russland per 9. März nicht signifikant Auswirkungen Krieg können noch nicht vollständig abgeschätzt werden Pläne für mögliche Szenarien für Standort Moskau Anstieg Handels- und Absicherungsgeschäfte erwartet 70 Mio USD an Vergütungen im Zusammenhang mit Archegos zurückgefordert 43 Mio USD an Vergütungen im Zusammenhang mit SCFF zurückgefordert Für Mitglieder Executive Board ein Jahr variable Kompensation gestrichen Gestriche Kompensation Executive Board beträgt mehr als 40 Mio Fr. CS-Chef Gottstein verdiente 2021 insgesamt 3,8 Mio Fr. Am meisten verdiente 2021 CFO David Mathers mit 4,6 Mio Fr. CS-Geschäftsleitung erhält 2021 Kompensation von 38,6 Mio. Fr. - Novartis unterzeichnet Produktionsvereinbarung mit Carisma Therapeutics - Partners Group schlägt Anne Lester und Flora Zhao zur Wahl in der VR vor - Roche zieht sich nicht aus Russland und der Ukraine zurück (VRP in HaZ) - Addex 2021: Reinergebnis -15,4 Mio Fr. (VJ -12,9 Mio) Liquide Mittel 20,5 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) - Baloise 2021: Reingewinn 588 Mio Fr. (AWP-Konsens: 529 Mio) Bruttoprämien 7416 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7393 Mio) Net Combined Ratio 92,6% (AWP-Konsens: 92,9%) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,91 Fr.; 2020: 6,40 Fr.) Eigenkapital 7,30 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,28 Mrd) EBIT 723 Mio Fr. (AWP-Konsens: 724 Mio) EBIT Life 407 Mio Fr. (AWP-Konsens: 338 Mio) EBIT Non-Life 304 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328 Mio) SST-Quote per 1.1. über 210% erwartet - Sind solide kapitalisiert Haben seit 2017 wie angkündigt 1 Mio Neukunden gewonnen Haben "Simply Safe" erfolgreich beendet - Neues Programm läuft vorbörsliche Indikation +1,8% - Cicor 2021: Umsatz 239,0 Mio Fr. (VJ 214,9 Mio) EBIT 13,0 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) Reingewinn 7,5 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Verzicht auf eine Dividende wegen Wachstumsstrategie (VJ 1,00 Fr) Übernahme von Axis Electronics trug rund 3 Mio. zum Umsatz bei 2022: deutliches Wachstum erwartet dank vollen Auftragsbüchern weitere Akquisitionen in Kernmärkten geplant - Evolva 2021: Umsatz 9,1 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) Liquide Mittel 11,0 Mio Fr. (H1: 13,1 Mio; 2020: 19,7 Mio) adj. EBITDA -22,6 Mio Fr. (VJ -16,0 Mio) Schaffung bedingten Aktienkapitals von 20% des ordentl. AKs beantragt 2022: Umsatzwachstum von 50% angestrebt - Obseva 2021: Nettoergebnis -58,4 Mio USD (VJ -83,0 Mio) Liquide Mittel per Ende Jahr 54,7 Mio USD (Ende 2020: 31,2 Mio) - TX Group 2021: Konzernergebnis 832,7 Mio CHF (VJ -94,6 Mio) Umsatz 957,4 Mio Fr. (VJ 935,2 Mio ) EBIT 63,3 Mio CHF (VJ -70,9 Mio) Dividende 3,20 Fr. plus Sonderdividende 4,20 Fr. für SMG Aufwertungsgewinn aus SMG-Transaktion von 778,5 Mio Fr. Werden Staatshilfe wegen Corona von 3,1 Mio Fr. zurückzahlen Pierre Lamunière tritt aus dem Verwaltungsrat zurück - Idorsia präsentiert neue Daten zu Daridorexant - Lindt&Sprüngli stellt Geschäftstätigkeit in Russland vorerst ein - Meier Tobler startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm diesen Freitag - Youngtimers stellt sich strategisch neu auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis-Gruppe 2021: Konzerngewinn 60,8 Mio Fr. (VJ 54,2 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group Ltd senkt Anteil auf 9,25% - Allreal: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 10,02% - Basilea: Bank of America Corporation verringert Anteil auf <3% - Dufry: Franklin Resources, Inc. verringert Anteil auf <3% - GAM: Solas Capital Management meldet Anteil von 3,1% - Huber+Suhner: Swisscanto Fondsleitung AG reduziert Anteil auf <3% - Leonteq meldet Eigenanteil von 2,762%/3,618% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Wisekey: Mark Angelo vergrössert Anteil auf 67,58% - Youngtimers: Roman Scharf meldet Anteil von 6,7%, New Value <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,67%; Capital Group 5,29% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Addex: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (16.00 Uhr) - Baloise: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (09.15 Uhr) - Cicor: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Evolva: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.30 Uhr) - TX Group: Conf. Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2022 (17.40 Uhr) Freitag: - Medacta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.15 Uhr) - U-blox: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oneswissbank: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - Zurich Insurance: Publikation Geschäftsbericht 2021 Montag: - Hiag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Montag) Ausland: - EUR: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk mit EZB-Präsidentin Lagarde) - USA: Konsumentenpreise 02/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Realeinkommen 02/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0249 - USD/CHF: 0,9270 - Conf-Future: -116 BP auf 158,1% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,252% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +3,95% auf 11'493 Punkte - SLI (Mittwoch): +4,27% auf 1'812 Punkte - SPI (Mittwoch): +4,16% auf 14'630 Punkte - Dax (Mittwoch): +7,92% auf 13'848 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +7,13% auf 6'388 Punkte

