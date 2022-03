STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag eine höhere Eröffnung ab. Die Situation an den Aktienmärkten global bleibt wegen des Ukraine-Kriegs aber unverändert angespannt und die Volatilität dürfte entsprechend erhöht bleiben.

- SMI vorbörslich: +0,60% auf 11'459,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,34% auf 33'174 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,95% auf 13'130 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,05% auf 25'163 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel leistet 10-Millionen-Franken-Nothilfe für die Ukraine - Schindler-Verwaltungsräte kaufen weiter zu - Zurich-Chef Mario Greco verdient 2021 9,2 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Februar +410% gg VJ auf 981'835 Umsatz Kommerz Februar +191% auf 16,0 Mio Fr. - Korr Medacta 2021: Dividende 0,54 CHF (AWP-Konsens: 0,48) Adj. EBITDA 107,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 109,3 Mio) Adj. EBITDA-Marge 29,5% (AWP-Konsens: 30,1%) 2022: Umsatz zwischen 400 Mio und 414 Mio erwartet Adj. EBITDA-Marge von etwa 29% erwartet - Mikron 2021: EBIT 17,6 Mio Fr. (VJ -20,8 Mio) Konzernergebnis 17,0 Mio Fr. (VJ -22,1 Mio) Dividende 0,24 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2022: Wollen Ergebnisse weiter verbessern Capex 15 Mio Fr. erwartet, Shoperneuerungen abschliessen Verzichten auf Guidance angesichts der Unsicherheiten am Markt - Mobilezone 2021: Umsatz 981,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,01 Mrd) Dividende 0,84 Fr. (AWP-Konsens: 0,76 Fr.; 2020: 0,56 Fr.) Reingewinn 56,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,9 Mio) EBIT 72,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,8 Mio) 2022: EBIT-Ziel 70-80 Mio Fr. Sehr guter Jahresstart Entwicklung in beiden Ländern bis März sehr erfreulich Fokus weiterhin auf organischem Wachstum - One Swiss Bank 2021: Nettoverlust 4,77 Mio Fr. (VJ -2,36 Mio) EBITDA +0,45 Mio Fr. (VJ -1,58 Mio) - Santhera 2021: Ergebnis -52,6 Mio Fr. (VJ -67,7 Mio) Liquide Mittel per Ende Februar 2022 bei 18 Mio Fr. am 14. März Ausgabe zusätzlicher 15,5 Mio Aktien - U-blox 2021: adj. EBIT 35,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,5 Mio) Umsatz 414,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 387,9 Mio) Reingewinn 15,4 Fr. (AWP-Konsens: 9,7 Mio) Dividende je Aktie 1,30 Fr (AWP Konsens: 0,82 Fr; 2020: keine) 2022: Adj. EBIT-Marge von 8-10% erwartet Adj. EBITDA-Marge von 16-18% erwartet Umsatzwachstum von 21-32% erwartet Vorbörsliche Indikation +8,6% - Aevis Victoria verkauft Medgate-Anteil nach Deutschland - BKW kauft sechs Windparks in Nordfrankreich - Pierer Mobility 2021: Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schwweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG senkt Anteil auf <3% - Kardex: Kempen Capital Management N.V. vergrössert Anteil auf 5,0129% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Oerlikon: UBS Fund Management verringert Anteil auf <3% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - UBS meldet Eigenanteil von 9,35%/3,88% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - U-blox: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Hiag: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dienstag: - Metall Zug: Ergebnis 2021 - Sensirion: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2021 (BMK 12.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - BKW: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Crealogix: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Newron: Ergebnis 2021 - Polypeptide: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis 2021 (BMk 09.30 Uhr) - Minoteries: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - Molecular Partners: Ergebnis 2021 (nachbörslich, Conf. Call 16.03.) - Roche: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2022 (Dienstag) Erste Schätzung Logiernächte Februar (Dienstag) Ausland: - USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0243 - USD/CHF: 0,9309 - Conf-Future: -56 BP auf 157,53% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,252% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,89% auf 11'391 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,93% auf 1'795 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,94% auf 14'493 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,93% auf 13'442 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,83% auf 6'207 Punkte

