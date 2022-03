STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft leicht fester. Die Stimmungslage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, welcher unverändert die Fundamentaldaten aus der Wirtschaft überlagert, ist derzeit etwas gemischt. Sorgen bereiten den Investoren ein russischer Raketenangriff auf einen Militärübungsplatz nahe der Nato-Grenze in Polen, einen leisen Hoffnungsschimmer gibt es hingegen durch neu angesetzte Gespräche.

- SMI vorbörslich: +0,28% auf 11'528,17 Punkte (08.00 Uhr) - DJIA: -0,70% auf 32'943,33 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -2,18% auf 12'843,81 Punkte (Freitag) - Nikkei 225 (Montag): +0,58% auf 25'308 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Sandoz stärkt Atemwegsportfolio mit Übernahme sieht Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma erneut bestätigt - Schindler-Verwaltungsräte kaufen erneut zu - Burckhardt Compression setzt Neugeschäft mit Russland bis auf weiteres aus Ausblick für laufendes Geschäftsjahr nicht gefährdet - Hiag 2021: Reingewinn 89,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,3 Mio) EBITDA 115,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 98,2 Mio) Dividende 2,70 Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Fr.; 2020: 2,30 Fr.) Liegenschaftsertrag 63,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,3 Mio) 2022: Rechnen mit insgesamt "gutem" Geschäftsjahr Höhere Mieteinnahmen und Neubewertungsgewinne erwartet - Hochdorf 2021: Umsatz 303,5 Mio Fr. (VJ 306,2 Mio) EBIT 6,5 Mio Fr. (VJ -67,9 Mio) Reinergebnis 2,6 Mio Fr. (VJ -70,2 Mio) Nettoverschuldung bei 32,7 Mio Fr. (VJ: 87,6 Mio) EK-Quote bei 62,5% (VJ 55,8%) 2022: Sortimentsbereinig. & Überprüfung der Geschäftsbereiche im H1 Aktuell keine Umsatz- und Ergebnisprognose Partnerschaft mit Emmi für Spezialitätenpulver vereinbart - Lalique 2021: Betriebserlös rund 142 Mio EUR (+28%) EBIT rund 9,6 Mio EUR EBIT-Marge mit 6,8% über Vor-Pandemie-NIveau Starkes Wachstum im Whisky-Geschäft - GAM-CEO macht Zeichen der Erholung aus (Interview FuW) - Swiss Prime Site senkt Aktionärshürden für GV-Traktandierungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Laufschuhfirma On will hunderte neue Mitarbeitende einstellen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,99% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Coltene: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,42% - New Value meldet Eigenanteil von <3%/585,03%; Christopher Brown 585,03% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - SoftwareONE: UBS Fund Management steigert Anteil auf 5,06% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,16%; Bank of America 5,109% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Conf Call zu Ergebnis 2021 (9.00 Uhr) - Hochdorf: Conf Call zu Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) Dienstag: - Metall Zug: Ergebnis 2021 - Sensirion: Ergebnis + BMK 2021 - SF Urban: Ergebnis + BMK 2021 - Tecan: Ergebnis 2021 - Vetropack: Ergebnis + BMK 2021 - BKW: Ergebnis + BMK 2021 - Bystronic: Ergebnis 2021 - Crealogix: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis 2021 - Newron: Ergebnis 2021 - Polypeptide: Ergebnis 2021 - Stadler Rail: Ergebnis + BMK 2021 - V-Zug: Ergebnis + BMK 2021 - Minoteries: Ergebnis 2021 (nachbörslich) - Molecular Partners: Ergebnis 2021 (nachbörslich, Conf. Call 16.03.) - Roche: GV Mittwoch: - APG SGA: Ergebnis 2021 - BVZ: Ergebnis + BMK 2021 - Fundamenta: Ergebnis 2021 - Kuros: Ergebnis 2021 - Von Roll: Ergebnis 2021 - GV: Dätwyler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (09:00) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2022 (Dienstag) Erste Schätzung Logiernächte Februar (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 01/22 (11.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.03: - Roche Holding AG (9,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0215 - USD/CHF: 0,9358 - Conf-Future: -62 BP auf 156,91% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,329% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,92% auf 11'496 Punkte - SLI (Freitag): +1,10% auf 1'815 Punkte - SPI (Freitag): +0,86% auf 14'618 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,85% auf 6'260 Punkte

(AWP)