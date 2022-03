STIMMUNG Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt mit Gewinnen in den Handel starten. Er würde damit den Vorgaben aus Übersee folgen. Nachdem die Wall Street am Dienstag im Zuge einer Gegenbewegung mit Gewinnen geschlossen hatte, präsentieren sich auch die asiatischen Märkte freundlich. Und doch bleibe die Stimmung fragil, betonen Händler.

- SMI vorbörslich: +1,44% auf 11'850,11 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,82% auf 33'544 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,92% auf 12'949 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,64% auf 25'762 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-CEO erhält deutlich mehr Lohn - Kühne+Nagel entwickelt mit Firma Chorus Digitalisierungsprojekt - Novartis setzt Investitionen und Marketingaktivitäten in Russland aus - Roche: Neue Daten zu Evrysdi belegen die langfristige Wirksamkeit bei SMA - APG 2021: Verkaufserlös 266,1 Mio Fr. (VJ 261,9 Mio) EBIT 15,3 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) Nettoergebnis 12,7 Mio Fr. (VJ 13,2 Mio) Dividende 11,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2022: Umsatz hängt davon ab, wie schnell Mobilität Normalität erreicht bekräftigt Dividendenempfehlung 2022/23: Ausschüttung 100%, mind. 11 Fr - BVZ 2021: Betriebsertrag 143,0 Mio Fr. (VJ 128,0 Mio) EBITDA 29,3 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) Konzerngewinn 3,72 Mio Fr. (VJ Verlust 9,44 Mio) Dividende 3,00 Fr. je Aktie (VJ Dividendenverzicht) 2022: Start ins Jahr gut gelungen und Zuversicht für weiteren Verlauf Einfluss der geopolitischen Unsicherheiten auf Tourismus ungewiss Nachfrage nach Freizeiterlebnissen dürfte schnell wieder anziehen - Fundamenta Real Estate 2021: Nettomietertrag 37,2 Mio Fr. (VJ 33,5 Mio) EBIT 40,0 Mio Fr (VJ 37,4 Mio) Reingewinn 28,9 Mio Fr. (VJ 26,7 Mio) Dividende 0,55 Fr. (VJ 0,55 Fr.) 2022: Werden Portfolio weiter ausbauen Wachstumskurs wird sich fortsetzen - Kuros 2021: Umsatz 8,3 Mio Fr. (VJ 4,04 Mio) Flüssige Mittel 30,7 Mio Fr. (H1: 29,4 Mio; Ende 2020: 29,8 Mio) Reinergebnis -7,5 Mio Fr. (VJ -11,5 Mio) 2022: Ende Jahr positiver Cash Flow erwartet - Molecular Partners 2021: Umsatz 9,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,8 Mio) Reinergebnis -63,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -57,9 Mio) Liquide Mittel 132,8 Mio Fr. (AWP-Kons: 139,0 Mio) Net-Cash Outflow operativ 91,0 Mio Fr. 2022: Ausgaben von 75 bis 85 Mio Fr. erwartet Liquide Mittel per Ende Februar 291,3 Mio Fr. Liquiditätsreserven sollten bis 2025 reichen - Von Roll 2021: Umsatz 218,5 Mio Fr. (VJ 212,2 Mio) EBIT 21,8 Mio Fr. (VJ -16,6 Mio) Reinergebnis 30,8 Mio Fr. (VJ -24,2 Mio) 2022: hoher Auftragsbestand und weiterhin stabile Auftragseingänge Versorgungslage bleibt angespannt Keine unmittelbaren Umsatzrisiken durch Ukraine-Krieg - Burckhardt geht Partnerschaft mit HRS ein - Entwicklung von Kompressorsystemen - Cembra: Veränderungen im Verwaltungsrat - Leclanché erhält neue Zertifizierungen für Batteriespeichersystem (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,1% - Meyer Burger: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 4,7711% - Partners Group: Allianz SE meldet Anteil von 3,006% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 3,38% - Zur Rose: Bank of America Corporation senkt Anteil auf <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - APG SGA: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BVZ: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Molecular Partners: Call Ergebnis 2021 (13.00 Uhr) - GV: Dätwyler Donnerstag: - Swatch: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2021 - Swissquote: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis 2021 (nachbörslich, Call Freitag 10.00 Uhr) - GV: BB Biotech, CPH, DKSH Freitag: - Bachem: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CFT: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2022 (Donnerstag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 02/22 (13.30 Uhr) Im- und Exportpreise 02/22 (13.30 Uhr) NAHB Index 03/22 (15.00 Uhr) Lagerbestände 01/22 (15.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 15.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (19.00 Uhr; 19.30 Uhr Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.03: - Roche Holding AG (9,30 Fr.) per 18.03: - Dätwyler Holding AG (4,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0312 - USD/CHF: 0,9402 - Conf-Future: +12 BP auf 156,32% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,38% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,03% auf 11'682 Punkte - SLI (Dienstag): -0,08% auf 1'838 Punkte - SPI (Dienstag): -0,06% auf 14'811 Punkte

