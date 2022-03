STIMMUNG - Nach der starken Vorwoche zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Montag zunächst eine etwas zurückhaltende Eröffnung ab. Hatten zuletzt noch Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen Russland und der Ukraine teilweise zu dem Kursverlauf beigetragen, mache sich aktuell eine wieder erstarkende Unsicherheit bemerkbar. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. - SMI vorbörslich: -2,37% auf 11'895,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,80% auf 34'755 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,05% auf 13'894 Punkte - Nikkei 225: Geschlossen (Feiertag) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS schlägt Mirko Bianchi, Keyu Jin und Amanda Norton zur Wahl in VR vor Severin Schwan Kai Nargolwala und Juan Colombas verzichten auf Wiederwahl Christian Gellerstad wird neu Vize-Präsident des Verwaltungsrats - Julius Bär: Belehnungswert von russischen Vermögenswerten auf null reduziert CEO Rickenbacher verdient 2021 etwas mehr - Lonza schliesst Produktionsvereinbarung mit Oasmia für Cantrixil - DKSH unterzeichnet Deal mit CFF für Vertrieb von Ballaststoffkonzentraten - Mobimo will genehmigtes Kapital im Umfang von bis zu 10% Kapital erhöhen - Ägyptische Orascom DH-Tochter macht 2021 mehr Umsatz und Gewinn - Relief Therapeutics ernennt Christopher Wick zum Leiter des US-Vertriebs Therapeutics reicht Registrierungserklärung bei SEC ein - SHL und CVS führen weitere Studien mit SmartHeart-Plattform durch - Xlife Sciences und Curasan gründen Gemeinschaftsunternehmen (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise feb +1,4% gg Vormonat (Prognose +1,7) Erzeugerpreise Feb +25,9% gg Vorjahr (Prognose +26,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management SA (Direction de Fonds) mit Anteil von 4,747% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - Dätwyler: Pema Holding AG meldet Anteil von 78,27% - Leonteq meldet Eigenanteil von 3,05%/3,622% - Partners Group: Allianz SE senkt Anteil auf <3% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 5,06% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Partners Group: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Bell, Bellevue, Schindler Mittwoch: - Cosmo: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GV: Autoneum, Novavest, SPS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Dientag) - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Mittwoch) Ausland: - USA: CFNA-Index (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis 22.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CPH Chemie + Papier Holding AG (1,30 Fr.) - BB Biotech AG (3,85 Fr.) - DKSH Holding AG (2,05 Fr.) per 22.03: - Hypothekarbank Lenzburg AG (115,00 Fr.) - ALSO Holding AG (4,30 Fr.) per 24.03: - Schindler Holding AG (4,00 Fr.) - Bellevue Group AG (2,70 Fr.) - Bell Food Group AG (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0316 - USD/CHF: 0,9341 - Conf-Future: +55 BP auf 156,95% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,37% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,02% auf 12'185 Punkte - SLI (Freitag): +0,98% auf 1'930 Punkte - SPI (Freitag): +1,12% auf 15'542 Punkte - Dax (Freitag): +0,17% auf 14'413 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,12% auf 6'620 Punkte

