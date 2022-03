STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Börsenstart auch am Dienstag eher gemächlich ausfallen. Dafür sprechen auch die Vorgaben aus Übersee. Während die Wall Street am Montag ebenfalls nach einem nicht ganz eindeutigen Lauf etwas tiefer schloss, verbuchen die Märkte in Asien überwiegend Gewinne. - SMI vorbörslich: -0,12% auf 12'156,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,58% auf 34'553 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,40% auf 13'838 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,48% auf 27'224 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2021: Erträge 2629 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2360 Mio) EBIT 1650 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1475 Mio) IFRS Reingewinn 1464 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1315 Mio) Dividende 33 Fr. (AWP-Konsens: 34,09; 2020: 27,50 Fr.) Performance Fees 1197 Mio Fr. (VJ 266 Mio.) Managementgebühren 1432 Mio Fr (VJ 1'146 Mio) 2021: Performance Fees Anteil von 46% der Gesamteinnahmen Keine russischen/belarussischen Kunden in geschlossenen Fonds Russland/Ukraine-Investitionen nicht signifikant, <0,2% AuM Kommende Monate vorüberg. Investitionsverlangsamung möglich Performance Fees mittelfristig wieder 20-30% der Einnahmen 2022: Erwartete Kapitalzusagen von 22 bis 26 Mrd USD bestätigt vorbörsliche Indikation +2,3% - Warteck Invest 2021: EBIT 39,0 Mio Fr. (VJ 38,2 Mio) EBIT ohne Neubewertung 25,9 Mio Fr. (VJ 25,9 Mio) Konzerngewinn 27,4 Mio Fr. (VJ 26,8 Mio) Leerstandsquote 2,4% (VJ 3,0%) Dividende 70 Fr. (VJ 70 Fr.) 2021: Erfolg aus Vermietung 30,8 Mio Fr. (VJ 30,6 Mio) - Evolva: beantragt Erhöhung des bestehenden bedingten & genehmigten Kapitals schlägt Wahl von Andreas Pfluger in VR vor schlägt Wahl von Andreas Weigelt in VR als Veraison-Vertreter vor - Ypsomed: Partnerschaft zur CamDiab-App für Insulinabgabe übers Handy gegen den Trend vorbörsliche Indikation +1,8% - Helvetia lässt Mitarbeitende ihren Arbeitsort selber wählen - ObsEva präsentiert weitere Daten zur Wirksamkeit von Linzagolix NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - New Value: Gruppe Talenthouse senkt Anteil leicht auf 68,43% - Obseva: Ernest Loumaye meldet Anteil von 5,03% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Partners Group: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Bell, Bellevue, Schindler Mittwoch: - Cosmo: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GV: Autoneum, Novavest, SPS Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis 2021, BMK 2021 - Investis: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: ABB, Givaudan WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Dientag) - KOF: Konjunkturprognose Frühjahr (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - Eurozone: EZB Leistungsbilanz 01/22 (10.00 Uhr) - USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/22 (15.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Nachfrist 09.03. bis HEUTE) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypothekarbank Lenzburg AG (115,00 Fr.) - ALSO Holding AG (4,30 Fr.) per 24.03: - Schindler Holding AG (4,00 Fr.) - Bellevue Group AG (2,70 Fr.) - Bell Food Group AG (7,00 Fr.) per 25.03: - Autoneum Holding AG (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0272 - USD/CHF: 0,9368 - Conf-Future: -90 BP auf 156,05% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,383% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,11% auf 12'171 Punkte - SLI (Montag): -0,01% auf 1'930 Punkte - SPI (Montag): -0,01% auf 15'541 Punkte - Dax (Montag): -0,60% auf 14'327 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,57% auf 6'582 Punkte

