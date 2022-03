STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zu Wochenschluss eine freundliche Eröffnung ab. Bereits am Vorabend hatten hatten Anleger trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine bei US-Aktien wieder zugegriffen.

- SMI vorbörslich: +0,43% auf 12'183,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,02% auf 34'708 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,93% auf 14'192 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,14% auf 28'150 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB will Aktien im Wert von bis zu 3 Mrd US-Dollar zurückkaufen vorbörsliche Indikation +2,4% - AMS-OSRAM: Vereinbarung zum Verkauf der Einheit AMLS an Plastic Omnium Verkaufspreis beträgt 65 Mio EUR Verkaufte Einheit mit Umsatz von 148 Mio EUR - Roche kündigt für neurologischen Fachkongress AAN Vielzahl an Daten an und Bristol Myers Squibb arbeiten zusammen an Pathologie-Algorithmen - Adval Tech 2021: EBIT 9,24 Mio Fr. (VJ: 6,7 Mio) Reingewinn 5,88 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) Gesamtleistung 170,8 Mio Fr. (VJ: 140,8 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,35 Fr.) Planungsunsicherheit wegen Produktionsstopps in Autoindustrie 2022: Verzichten wegen Unsicherheiten weiter auf konkrete Prognose - Edisun Power 2021: EBIT 6,7 Mio Fr. (VJ 4,8 Mio) Reingewinn 4,51 Mio Fr. (VJ 3,29 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,10 Fr.) Umsatz 17,16 Mio Fr. (VJ 12,37 Mio) Ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu 150 Mio Fr. beantragt Dividenden werden künftig deutlich erhöht werden 2022: Einnahmen aus Stromverkäufen werden ab H2 deutlich steigen Start sehr zuversichtlich, Ausblick bleibt herausfordernd - Bell optimiert Segment Convenience - Aufteilung in drei Geschäftsbereiche - Blackstone Resources beruft neuen CFO - Rücktritt der Revisionsstelle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0144% - Bachem: Blackrock meldet Anteil von 3,56% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,22% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 3,15% - Landis+Gyr: Franklin Resources, Inc. senkt Anteil auf <3% - Meyer Burger: Invesco Limited meldet Anteil von 4,912% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - UBS meldet Eigenanteil von 9,96%/4,94% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - GV: Belimo Dienstag: - MCH: Ergebnis 2021 - Peach Property: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Migros: BMK 2021 - Adecco: Capital Markets Day - GV: Implenia, SGS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Schweizer Wirtschaft (12.00 Uhr) - MK BFS zu Lohnstrukturerhebung 2020, Bern (Montag) - KOF Consensus Forecast (Dienstag) Ausland: - ZO: EZB, Geldmenge M3 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen März 2022 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Publikation Endergebnis am 28.3.) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum (1,50 Fr.) per 28.03.: - Givaudan (66,00 Fr.) - SPS (1,675 Fr./??) per 31.03.: - SGS (80,00 Fr.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum Holding AG (1,50 Fr.) per 28.03: - Swiss Prime Site AG (1,675 Fr.) - Givaudan AG (66,00 Fr.) - ABB Ltd (0,82 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0224 - USD/CHF: 0,9274 - Conf-Future: -15 BP auf 155,16% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,436% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,26% auf 12'131 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,15% auf 1'914 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,23% auf 15'471 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,07% auf 14'274 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,39% auf 6'556 Punkte

