STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte kaum verändert in die neue Woche starten. Der Ukraine-Krieg, die Inflationssorgen und die neuerlichen Lockdowns in China drücken zwar weiterhin auf die Stimmung. Allerdings gebe es keine fundamental neuen Entwicklungen, so ein Investor. - SMI vorbörslich: -0,04% auf 12'117,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,44% auf 34'861 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,16% auf 14'169 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,65% auf 27'968 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Neue Swatch-Uhr löst Hype aus - Käufer campieren vor Geschäften - Vifor: CSL hält knapp 94 Prozent - Vollzug Mitte 2022 erwartet - Blackstone will 3D-gedruckte Natrium-Batterien 2025 am Markt einführen - Relief-Tochter APR veröffentlicht Daten zu PKU-Therapie in Fachjournal - Zur Rose: Tochter TeleClinic wird neu von Max Müller geleitet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Wirtschaftskommission des Ständerats gegen Teilprivatisierung der Postfinance - Vail Resorts übernimmt Mehrheit an Skigebiet Andermatt-Sedrun PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,001% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Tecan: NN Group N.V. senkt Anteil auf <3% - Wisekey: Joel Arber vergrössert Anteil auf 15,36% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,77% PRESSE MONTAG - CS-Aktionäre gegen Abstimmung über Entlastung von VR und GL (FT) - UBS baut Stellen im Bereich Kapitalmärkte ab (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Belimo Dienstag: - Adecco: Capital Markets Day - MCH: Ergebnis 2021 - Peach Property: Ergebnis 2021 - Migros: BMK 2021 - GV: Implenia, SGS Mittwoch: - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2021 - Varia US: Ergebnis 2021 - Orascom DH: Ergebnis 2021 - GV: Swisscom, Bobst, Ina Invest, Meier Tobler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer März (Mittwoch) - CS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Publikation Endergebnis HEUTE) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,82 Fr.) - Givaudan (66,00 Fr.) - SPS (1,675 Fr.) per 31.03.: - SGS (80 Fr.) per 01.04.: - Swisscom (22 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0233 - USD/CHF: 0,9344 - Conf-Future: -64 BP auf 154,49% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,483% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,08% auf 12'122 Punkte - SLI (Freitag): -0,23% auf 1'910 Punkte - SPI (Freitag): -0,15% auf 15'448 Punkte - Dax (Freitag): +0,22% auf 14'306 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,03% auf 6'554 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)