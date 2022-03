STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte erneut eher von der freundlichen Seite zeigen. Damit würde der Leitindex SMI an die vorangegangenen zwei Gewinntage und auf das bisherige Wochenplus von mehr als anderthalb Prozent anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee werden dabei als grundsätzlich freundlich erachtet.

- SMI vorbörslich: -0,21% auf 12'299,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,97% auf 35'294 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,84% auf 14'620 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,16% auf 27'926 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht Ziele in Phase-III mit Tiragolumab bei best. Lungenkrebs nicht vorbörsliche Indikation -0,9% - UBS startet neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Mrd Dollar vorbörsliche Indikation +1,1% - Credit Suisse will Urteil auf den Bermudas anfechten - Greenpeace fordert Grossbanken zu Taten im Klimaschutz auf - SGS-Aktionäre wählen Phyllis Cheung in den Verwaltungsrat - Helvetia will mit Gründung von HGS internationales Geschäft stärken schliesst Partnerschaft im Bereich Kadervorsorge - Implenia-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Orascom DH 2021: Gruppenumsatz 538,5 Mio Fr. (VJ 385,7 Mio) Adjustierter EBITDA 130,9 Mio Fr. (VJ 67,5 Mio) Reinergebnis nach Minderheiten -5,7 Mio Fr. (VJ -33,6 Mio) 2022: Keine Guidance - Erwarten höhere Nachfrage in Hotels - Perfect: Biotech-Unternehmen übernimmt und kommt so zu SIX-Listing Übernahme erfolgt via Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage - Varia US 2021: Gesamtertrag 320,0 Mio USD (VJ 152,4 Mio) EBITDA 80,7 Mio USD (VJ 60,3 Mio) effekt. Bruttoertrag 138,0 Mio USD (VJ 106,7 Mio) Gewinn 156,0 Mio USD (VJ 35,5 Mio) Ukraine-Krieg hat keine Auswirkungen auf Tätigkeiten 2022: Positives Jahr erwartet, Markt dürfte sich abflachen Konzentration auf Gewinnrealisierung - Vaudoise 2021: Reingewinn 134,2 Mio Fr. (VJ 122,8 Mio) Umsatz 1,24 Mrd Fr. (VJ 1,18 Mrd) Combined Ratio 96,4% (VJ 92,6%) Dividende je Aktie 18 Fr. Namenaktie B (2020: 16 Fr.) Eigenkapital 2,45 Mrd Fr. (VJ 2,12 Mrd) Nettokosten für Hagelschäden im Sommer von über 50 Mio Fr. Lage in der Ukraine hat derzeit keinen Einfluss aufs Geschäft Sind nur sehr schwach an Finanzpositionen in Russland beteiligt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Salt 2021: Umsatz 1'047,4 Mio Fr. (VJ 1'011,4 Mio) EBITDA 436,5 Mio Fr. (VJ 413,7 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Vize: Verwundbarkeiten am Wohnliegenschaftsmarkt seit Pandemie gestiegen Sehen Überbewertung der Wohnungspreise von 10% bis 35% Widerstandskraft des Bankensektors seit Finanzkrise erhöht Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Credit Suisse Funds AG senkt Anteil auf <3% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Peach Property: F. Zweegers meldet Anteil von 7,58%; Swisscantovon 3,04% - Von Roll: Clair AG/Erbengemeinschaft Nachlass von Finck meldet 81,1% - Wisekey: Joel Arber verringert Anteil auf 14,15% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis 2021 (15.00 Uhr) - Varia US: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Vaudoise: BMK Ergebnis 2021 (09.30 Uhr) - GV: Swisscom, Bobst, Ina Invest, Meier Tobler Donnerstag: - Aevis: Ergebnis 2021 - Burkhalter: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Poenina: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - Schlatter: Ergebnis 2021 - Spice Private: Ergebnis 2021 - GV: Inficon, Intershop, Leonteq, PSP Freitag: - GV: Forbo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - CS-CFA Index März (10.00 Uhr) - Detailhandelsumsätze Februar (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) (Freitag) - Landesindex der Konsumentenpreise März 2022 (Freitag) Ausland: - EU: Wirtschaftsvertrauen 03/22 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 03/22 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/22 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 03/22 (14.15 Uhr) BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (8,50 Fr.) per 31.03: - SGS (80,00 Fr.) per 01.04: - Swisscom (22,00 Fr.) - Meier Tobler (1,00 Fr.) - Bobst (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0311 - USD/CHF: 0,9280 - Conf-Future: -72 BP auf 153,29% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,683% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,40% auf 12'326 Punkte - SLI (Dienstag): +1,99% auf 1'955 Punkte - SPI (Dienstag): +1,49% auf 15'762 Punkte - Dax (Dienstag): +2,79% auf 14'820 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +3,08% auf 6'792 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)