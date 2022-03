STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag leicht höhere Kurse erwartet. Für Optimismus am Markt sorgen dabei ein tieferer Ölpreis und Aussagen von US-Notenbank-Mitglied Esther George, die einen moderateren Ansatz zur Straffung der Fed-Politik bevorzugt. Dagegen kommen laut Händlern bezüglich des Ukrainekrieges keine neuen Signal einer Deeskalation.

- SMI vorbörslich: +0,30% auf 12'280,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,19% auf 35'229 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,21% auf 14'442 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,66% auf 27'841 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Entlastung wird an GV beantragt - aber unter Ausklammerung von Greensill Ethos verlangt Sonderprüfung wegen Greensill und Suisse Secrets GV wird über Antrag von Ethos u.a. befinden über Sonderprüfung Verwaltungsrat lehnt Antrag auf Sonderprüfung ab Wiedereinführung von genehmigtem Kapital beantragt - ABB startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 1. April - Novartis erhält EU-Zulassung für Augenmittel Beovu zur Behandlung von DME - Swiss Re: Aktionärsberater ISS lehnt Wiederwahl von Präsident Ermotti ab (FT) - Burkhalter und Poenina wollen fusionieren - Aktionäre müssen noch gutheissen Burkhalter/Poenina: Gemeinsamer Umsatz lag 2021 bei gut 920 Mio Fr. Zusammenschluss als Absorbtionsfusion geplant Neue Aktien für Umtausch der bisherigen Poenina-Aktien Fusion soll bis Ende Juli vollzogen sein - Burkhalter 2021: Umsatz 539,5 Mio Fr. (VJ 497,6 Mio) EBIT 29,3 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) Reingewinn 23,9 Mio Fr. (VJ 14,6 Mio) Dividende 3,80 Fr. (VJ 2,40 Fr.) - Poenina 2021: EBIT 21,2 Mio Fr. (VJ 15,0 Mio) Umsatz 383,2 Mio Fr. (VJ 302,2 Mio) Reingewinn 16,9 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) Dividende 2,20 Fr. (VJ 2,00 Fr.) - Aevis Victoria 2021: Reingewinn 4,6 Mio Fr. (VJ Verlust 30,9 Mio) Dividende je Aktie 1,00 Fr. (VJ Dividendenverzicht) 2022: Wegen makronökonomischen Herausforderung kein Ausblick Streben weitere Intensivierung der Dividendenpolitik a - Relief 2021: Barmittel 44,8 Mio Fr. (2020: 43,2 Mio) Reingewinn -34,7 Mio CHF (VJ -7,8 Mio) Therapeutics rutscht 2021 deutlich tiefer in Verlustzone (HEADLINE) - Schlatter 2021: EBIT 5,7 Mio Fr. (VJ -4,9 Mio) Reinergebnis 4,8 Mio Fr. (VJ -5,5 Mio) Deutliche Erholung der Märkte in beiden Segmenten Segment Weben zwar weiter negativ, aber klar besseres H2 Erneut keine Dividende 2022: Weitere Ergebnisverbesserung angestrebt Hoher Auftragsbestand sichert gute Auslastung - Alpine Select steigert Gewinn deutlich - Bobst-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge - Emmi ernennt Ricarda Demarmels per 2023 zur neuen Chefin - Ems-Chemie legt zwei Standorte in Russland auf Eis (Südostschweiz) - EPH will Kapital auf Euro umstellen - Formulafirst 2021 wieder mit Gewinn - keine Dividende - Galenica und Medicall gründen das Joint-Venture Emeda - Ina-Invest-GV stimmt allen Anträgen zu - Intershop erhält Baubewilligung für AuPark mit Auflagen - Stadler liefert weitere Citylink-Strassenbahnen nach Chemnitz - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta Group 2021: Umsatz 28,2 Mrd USD (+23%); EBITDA 4,6 Mrd (+14%) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 2,9% - Leclanché: Pure Capital S.A. meldet Anteil von 50,61% - Peach Property: Swisscanto Fondsleitung AG senkt Anteil auf <3% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Temenos: Caisse des dépots et consignations meldet Anteil von 3,16% - Vifor: CSL Limited/Vifor Pharma AG melden Anteil von 93,92% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,08%/1,04% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Aevis: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Burkhalter/Poenina: BMK zu Fusion etc. (08.30 Uhr/10.15 Uhr) - GV: Inficon, Intershop, Leonteq, PSP Freitag: - Castle Alternative: Ergebnis 2021 (18.00 Uhr) - GV: Forbo Montag: - Montana Aerospace: Ergebnis 2021 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Detailhandelsumsätze Februar (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) (Freitag) - Landesindex der Konsumentenpreise März 2022 (Freitag) - Logiernächte Februar (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 03/22 (09.55 Uhr) - EZ: Arbeitslosenzahlen 02/22 (11.00 Uhr) - US: Privater Konsum und Ausgaben 02/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 03/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SGS (80,00 Fr.) per 01.04: - Swisscom (22,00 Fr.) - Meier Tobler (1,00 Fr.) - Bobst (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0319 - USD/CHF: 0,9240 - Conf-Future: -19 BP auf 153,10% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,716% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,66% auf 12'244 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,82% auf 1'939 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,66% auf 15'658 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,45% auf 14'606 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,74% auf 6'742 Punkte

