STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas niedriger erwartet. Nach dem schwachen ersten Quartal und vor der Veröffentlichung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts dürften sich die Anleger zurückhalten. Zudem dämpft auch der fortdauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine den Risikoappetit der Anleger. Eine Deeskalation ist nicht in Sicht. - SMI vorbörslich: -0,54% auf 12'095,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,56% auf 34'678 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,54% auf 14'221 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,44% auf 27'698 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group beteiligt sich an Logistik-Plattform in Oslo - Schindler-Verwaltungsrat kauft eigene Aktien im grossen Stil - Sika schliesst Verkauf des europäischen Industriebeschichtungs-Geschäftes ab - Straumann ernennt neue Geschäftsleitungsmitglieder - Georg Fischer trennt sich von US-Automotive Joint Venture Auswirkungen auf den konsolidierten EBIT sind neutral - Ina Invest schliesst den angekündigten Kauf einer Liegenschaft Genf ab - Montana Aerospace schliesst Übernahme von Asco Industries ab - Nebag erzielt Quartalsgewinn von knapp 0,2 Millionen Franken - Orascom DH eröffnet Vertriebsbüro in Dubai - Perfect Holding legt vor "Reverse Takeover" nochmals Zahlen vor - Relief: Laut Partner zeigt Aviptadil keinen Nutzen bei schwerem COVID-19 Tochter AdVita Lifescience erhält Schweizer Patent für VIP - Spice Private Equity 2021: Reinergebnis +35,7 Mio USD (VJ -57,8 Mio) SIX eröffnet Verfahren - mögliche Verletzung Ad hoc-Vorschriften - Talenthouse verlängert Geschäftsjahr 2021/22 bis zum 31.12.2022 - Zehnder kauft europäischen Luftfilterhersteller Filtech NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3% - Komax: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Oneswissbank: Gruppe Tattoni senkt Anteil auf 4,81% - Schaffner: UBS Fund Management senkt Anteil auf 9,09% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Skan: Gruppe Willy Michel meldet Anteil von 42,7% - U-blox: Blackrock vergrössert Anteil auf 3,98% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Castle Alternative: Ergebnis 2021 - GV: Forbo Montag: - Montana Aerospace: Ergebnis 2021 Dienstag: - Skan: Ergebnis 2021 - Valartis: Ergebnis 2021 - AMS Osram: Capital Markets Day - GV: Newron, Oerlikon, Orior, Straumann WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2022 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Februar (Montag) Ausland: - DU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 03/22 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 03/22 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (15.45 Uhr) Bauausgaben 02/22 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (22,00 Fr.) per 04.04.: - Leonteq (1,50 Fr.) - PSP (3,75 Fr.) per 05.04.: - Intershop (25,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0212 - USD/CHF: 0,9234 - Conf-Future: +150 BP auf 154,60% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,677% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,67% auf 12'162 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,78% auf 1'924 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,76% auf 15'539 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,31% auf 14'415 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,21% auf 6'660 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)