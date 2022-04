STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Unterstützung kommt aus den USA, wo die Aktienkurse am Vortag dank starken Daten vom US-Arbeitsmarkt und einer Entspannung bei den Ölpreisen die Wende ins Plus geschafft haben. Zudem blicken die Anleger zuversichtlich der Bilanzsaison entgegen, die kommende Woche mit den Quartalsergebnissen der US-Grossbanken eingeläutet wird.

- SMI vorbörslich: +0,32% auf 12'411,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,25% auf 34'584 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,06% auf 13'897 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,14% auf 26'925 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: 3 VR Spälti, Loader und Hall treten nicht zur Wiederwahl an Leanne Geale und Ilias Läber als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen - Lonza und Asher Biotherapeutics kooperieren für Immuntherapie-Medikament - LUKB Q1: Konzerngewinn 55,6 Mio Fr. (VJ 54,8 Mio) Geschäftserfolg 70,1 Mio Fr. (VJ 74,1 Mio) Nettoneugeld 419 Mio Fr. (VJ 652 Mio) Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht abschätzbar 2022: Wollen weiter Gewinn in Höhe Vorjahr erzielen - Nebag 2021: Gesamtergebnis 7,2 Mio Fr. Nettoperformance bei +9,6 Prozent Dividende 0,50 Franken (VJ 0,40 Fr) - Evolva verschiebt Generalversammlung auf 5. Mai von 12. April Technische Gründe für Verschiebung, Agenda bleibt unverändert - Asmallworld: 10%-Beteiligung an Global Hotel Alliance abgeschlossen - DKSH übernimmt Vertrieb für Koenig & Bauer auch in Thailand - Medartis lanciert Wandelanleihe über 125 bis 150 Mio. Fr. - Orascom meldet drei Abgänge aus dem Verwaltungsrat - SIG Combibloc Group ändert Firmennamen in SIG Group NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hardcastle Trading neuer Handelsteilnehmer an der SIX PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Talenthouse: Mehrere Beteiligungsmeldungen - UBS meldet Eigenanteil von 10,37%/5,001% - Vifor: BNP Paribas SA senkt Anteil auf <3% - Youngtimers: Gruppe Digital Knight Finance meldet Anteil von 82,93%/9% - Zur Rose: Frank M. Sands meldet Anteil von 3,04% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Allreal, TX Group Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Romande Energie: Ergebnis 2021 - GV: Bossard, Luzerner Kantonalbank Dienstag: - Bossard: Umsatz Q1 - Romande Energie: Ergebnis 2021 - GV: LUKB, Bossard WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel Februar 2022 endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 13.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Huber+Suhner (2,00 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (22,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 11.04: - Fundamenta (0,55 Fr.) - Emmi (14,00 Fr.) - Zehnder (1,80 Fr.) - Rieter (4,00 Fr.) - Nestlé (2,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0155 - USD/CHF: 0,9346 Conf-Future: -52 BP auf 152,93% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,627% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,42% auf 12'372 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,19% auf 1'917 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,37% auf 15'732 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,52% auf 14'078 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,77% auf 6'462 Punkte

