STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig erwartet. Die Anleger seien nicht bereit, vor dem Beginn der US-Quartalsbilanzsaison und den Osterfeiertagen wieder grössere Risiken einzugehen, heisst es am Markt. "Inflationsangst, Ukrainekrieg und Lockdowns in China, dazu zunehmende Rezessionsbefürchtungen. Das hält die Anleger an der Seitenlinie", sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: -0,11% auf 12'365,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,26% auf 34'220 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,30% auf 13'372 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,94% auf 26'845 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: ISS empfiehlt Ablehnung der Entlastung von Geschäftsleitung und VR 2020 - Baloise fällt Cyberattacke zum Opfer Weder Unternehmens- oder Kundendaten entwendet Einschränkungen bei Nutzung von Dienstleistungen in Deutschland - Barry Callebaut H1: Volumenwachstum +8,7% (AWP-Konsens: +8,1%) Volumen 1,165 Mio t (AWP-Konsens: 1,159 Mio t) Umsatz 4030,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3918 Mio) EBIT 330,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321,0 Mio) Reingewinn 224,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 229,7 Mio) Kakaopreise im Schnitt um 2,9% gestiegen Verkaufsmenge Gourmet & Spezialitäten +29,5% Sondereffekt Reingewinn +12,7 Mio dank Steuergutschriften H1: Talsohle für Folgen der Ungleichgewichte auf Kakaomarkt erreicht Zuversichtlich, Mittelziele zu erreichen Mögliche Schliessung der Fabrik im britischen Moreton CEO: Haben Kapitalinvestitionen in Russland eingestellt Haben 500 Angestellte in Russland - bleiben weiterhin im Land tätig Unter 5 Prozent Volumen in Russland vorbörsliche Indikation +0,67% - Addex erreicht in Dipraglurant-Studie bei Lidkrämpfen erste Etappe - Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif steigert Umsatz - Arundel vermeldet Etappensieg im Londoner Rechtsstreit - Basilea gibt an Fachkongress Einblick in Krebs-Forschung - Carlo Gavazzi aktualisiert vorläufige Zahlen - Höherer Gewinn - Flughafen Zürich verzeichnet auch im März deutlich mehr Passagiere - Implenia-Konsortium erhält Zuschlag für Renovierung des Gubristtunnels - MCH Group plant weitere Kapitalerhöhung - Santhera ernennt Shabir Hasham zum Chefmediziner - Tecan-Aktionäre stimmen gegen Erneuerung des genehmigten Kapitals - Von Roll baut Geschäft mit Vergussharzen weiter aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Q1 EXPORTS +15.8% Y/Y; IMPORTS +9.6% Y/Y MAR TRADE SURPLUS +$47.38 BLN; JAN-FEB +$115.95 BLN - GB: VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +7,0% GG VJ (PROGNOSE +6,7) VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +1,1 % GG VM (PROGNOSE +0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Flughafen Zürich: Lazard Asset Management LLC steigert Anteil auf 5,02% - Perfect Holding: Alexander Bausch meldet Anteil von 73,9% PRESSE MITTWOCH - Sunrise UPC-Börsengang derzeit nicht realistisch (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Geberit, Swiss Re, Ascom, Basilea, BVZ, Hochdorf, Komax, Molecular Partners, Siegfried, Tornos Donnerstag: - Bystronic: Umsatz Q1 - SHL: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Calida, Comet, Idorsia Karfreitag: - Kein AWP-Dienst Ostermontag: - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Talenthouse: Ergebnis 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2022 (Donnerstag) Erste Schätzung Logiernächte März (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion Februar 2022 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise März 2022 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 14.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis HEUTE um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mobilezone (0,84 Fr.) - Bossard (5,10 Fr.) per 14.04: - Tecan (2,80 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Luzerner KB (12,50 Fr.) - Zug Estates (37,50 Fr.) - Bucher (9,50 Fr.) - Julius Bär (2,60 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - VZ Holding (1,57 Fr.) - Sika (2,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0108 - USD/CHF: 0,9322 - Conf-Future: -65 BP auf 151,35% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,885% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,20% auf 12'379 Punkte - SLI (Dienstag): -0,77% auf 1'918 Punkte - SPI (Dienstag): -0,95% auf 15'836 Punkte - Dax (Dienstag): -0,48% auf 14'125 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,17% auf 6'537 Punkte

