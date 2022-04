STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Notierungen am Sechseläuten-Montag auf eine deutlich negative Eröffnung zu. Der Abwärtstrend der Vorwoche scheint sich damit fortzusetzen. Belastet werden die Börsen Europas von sehr schwachen Vorgaben aus den USA. Am Freitag hatten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 jeweils beinahe 3 Prozent nachgegeben, belastet vor allem von steigenden Zinssorgen.

- SMI vorbörslich: -1,34% auf 12'093,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,82% auf 33'811 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,55% auf 12'839 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,76% auf 26'629 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Rituxan 564 Mio Fr. (AWP-Konsens: 503 Mio) Umsatz Ocrevus 1449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1376 Mio) Umsatz Diagnostics 5286 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4728 Mio) Umsatz Pharma 11'159 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'500 Mio) Umsatz Herceptin 607 Mio Fr. (AWP-Konsens: 577 Mio) Umsatz Avastin 581 Mio Fr. (AWP-Konsens: 599 Mio) Umsatz Evrysdi 226 Mio Fr. (AWP-Konsens: 236 Mio) Umsatz Hemlibra 853 Mio Fr. (AWP-Konsens: 871 Mio) Umsatz Tecentriq 825 Mio Fr. (AWP-Konsens: 889 Mio) Umsatz Ronapreve 587 Mio Fr. (VJ 272 Mio); davon 483 Mio in Japan Q1: Umsatz Gruppe 16'445 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'228 Mio) Umsatz Point of Care 1466 Mio Fr. (VJ 806 Mio Fr.) Umsatz Molecular Lab 1189 Mio Fr. (VJ 996 Mio Fr.) Medikament Tecentriq erhält CHMP-Empfehlung bei Lungenkrebs Therapie Mosunetuzumab erhält CHMP-Empfehlung bei Lymphdrüsen-Krebs 2022: Ausblick bestätigt Covid-19 Verkäufe weiter rund 2 Mrd tiefer erwartet ist weiter bestrebt, Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen erhält zwei positive Empfehlungen eines EU-Fachausschusses vorbörsliche Indikation -2,0% - Swiss Life: SST-Quote per 1. Januar 2022 bei 223% (VJ 197%) Aktionäre stimmen allen VR-Anträgen zu - Arbonia-Aktionäre heissen an Generalversammlung alle Anträge gut - Edisun-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung zu - GLKB-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Implenia gewinnt grosses und komplexes Infrastrukturprojekt in Norwegen - MCH Group-Aktionär Lee will offenber Verkauf von Messegruppe erreichen - Obseva: CHMP bestätigt positive Empfehlung für Linzagolix - Starrag-Aktionäre wählen zwei neue Verwaltungsräte - Xlife gibt Abschluss von Phase 1 der in-vivo-Studie für ATROSIMAB bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds AG meldet Anteil von 3,1287% - Cicor meldet Eigenanteil von 9,98%/37,16% - GAM: Jörg Bantleon steigert Anteil auf 11,13% - Swiss Life meldet Eigenanteil von 3,0057% PRESSE MONTAG - CS soll den Austausch ranghoher Manager planen NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche: Conf. Call Umsatz Q1 (14.00 Uhr) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Bystronic, Energiedienst, IVF Hartmann, Polypeptide, Spexis, Swiss Steel Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.15 Uhr) - Airesis: Ergebnis 2021 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - GV: Alcon, Bachem, Mikron, SFS, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2022 (Dienstag) - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Elma (2,00 Fr.) - Cembra (3,85 Fr.) - Coltene (3,30 Fr.) - Kardex (4,30 Fr.) per 26.04: - Kudelski (0,10 Fr.) - Arbonia (0,30 Fr.) - Edisun Power (1,10 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Starrag (1,00 Fr.) - Swiss Life (25,00 Fr.) per 28.04: - Polypeptide (0,30 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - IVF Hartmann (1,90 Fr.) - Bystronic (60,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0297 - USD/CHF: 0,9595 - Conf-Future: -12 BP auf 150,75% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,91% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,35% auf 12'258 Punkte - SLI (Freitag): -1,11% auf 1'902 Punkte - SPI (Freitag): -0,49% auf 15'736 Punkte - Dax (Freitag): -2,48% auf 14'142 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,66% auf 6'581 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)