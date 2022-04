STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft klar stärker. Damit setzt der Leitindex SMI zu einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten des Vortages an. Positive Vorgaben kommen von der Aufholjagd an den amerikanischen Börsen im späten Handel am Montagabend und von Kursgewinnen in China. Geprägt wird das Geschehen hierzulande aber von verschiedenen Unternehmen mit Quartalszahlen. - SMI vorbörslich: +1,06% auf 12'212,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,70% auf 34'049 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,29% auf 13'005 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,56% auf 26'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q1: Core-EBIT 4083 Mio USD (AWP-Konsens: 4078 Mio USD) Umsatz Gruppe 12'531 Mio USD (AWP-Konsens: 12'574 Mio USD) Umsatz Cosentyx 1159 Mio USD (Q4: 1243 Mio; Q3: 1247 Mio) Umsatz Zolgensma 363 Mio USD (Q4: 342 Mio; Q3: 375 Mio) Umsatz Kymriah 127 Mio USD (Q4: 143 Mio; Q3: 146 Mio) Umsatz Kisqali 239 Mio USD (Q4: 285 Mio; Q3: 232 Mio) Umsatz Entresto 1093 Mio USD (Q4: 949 Mio; Q3: 924 Mio) Core-Reingewinn 3251 Mio USD (AWP-Konsens: 3212 Mio USD) Reingewinn 2219 Mio USD (VJ 2059 Mio USD) Umsatz Innovative Med. 10176 Mio USD (AWP-Konsens: 10'298 Mio) Umsatz Sandoz 2355 Mio USD (AWP-Konsens: 2276 Mio USD) Core-EPS 1,46 USD (AWP-Konsens: 1,44 USD) Q1: Umsatz Leqvio 14 Mio USD Geschäftsdynamik bei Sandoz nach Covid weiter normalisiert Preisentwicklung bei Sandoz mit negativen Effekt von 8 %-punkten Strategische Überprüfung von Sandoz schreitet weiterhin voran CEO: Bislnag bleibt Auswirkung des Ukraine-Krieges überschaubar Ukraine-Krieg nur bedingt Auswirkung auf Studien bislang bleiben Hauptsitz Schweiz verbunden rein bewertungstechnisch gibt es mehr M&A-Möglichkeiten allerdings sind viele neue Biotechs eher höher-Risiko bleiben generell unserer M&A-Strategie treu für Sandoz bleiben alle Optionen auf dem Tisch Neue Orga. dürfte einige Jobs kosten - zu früh für Details Neue Orga. dürfte Jobs im einstelligen Tausender-Bereich kosten 2022: Ausblick Sandoz bestätigt Ausblick Pharmasparte bestätigt bestätigt Konzern-Ausblick ernennt Aharon (Ronny) Gal zum Chief Strategy & Growth Officer will weiter bis spätestens Ende 2022 über Sandoz informieren vorbörsliche Indikation +1,5% - UBS Q1: Geschäftsertrag 9363 Mio USD (AWP-Konsens: 8807 Mio) Geschäftsaufwand 6634 Mio USD (AWP-Konsens: 6442 Mio) Konzernergebnis 2136 Mio USD (AWP-Konsens: 1666 Mio) Gewinn vor Steuern 2729 Mio USD (AWP-Konsens: 2258 Mio) Verwaltete Vermögen (AuM) 4380 Mrd USD (Ende Dezember: 4596 Mrd) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 19,0% (Zielgrösse 15-18%) Cost-Income-Ratio 70,7% (Ziel: 70-73%) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,3% (VQ 15,0%) Leverage Ratio (CET1) 4,16% (VQ 4,24%) Netto-Neuzufluss GWM gebührengenerierend 19,4 Mrd USD Neubildung Wertberichtigung für Kreditrisiken netto 18 Mio USD Vorsteuerergebnis GWM 1310 Mio USD (AWP-Konsens: 1565 Mio) Vorsteuerergebnis IB 929 Mio USD (AWP-Konsens: 481 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 428 Mio USD (AWP-Konsens: 407 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 174 Mio USD (AWP-Konsens: 220 Mio) Vorsteuerergebnis Group Funct. -112 Mio USD (AWP-Konsens: -151 Mio) Wollen 2022 Aktienrückkäufe über 5 Mrd. USD tätigen 10'000 Mitarbeitende folgen agiler Arbeitsweise Direktes Länderrisiko in Russland Ende März 0,4 Mrd USD (31.12. 0,6 Mrd) Entwicklung des Wirtschaftswachstums ist viel unsicherer geworden Verluste aus direkten Russland-Länderrisiken ca. 100 Mio USD Fokussieren auf Risikoreduktion von russlandbezogenen Positionen Erwarten aber, dass die Wirtschaftstätigkeit weiter zunehmen wird Erhöhte Unsicherheit wird Kundenaktivität/Vermögenswerte beeinflussen Monitoring Zweitrundeneffekte von Russland-Sanktionen auf Kunden Steigende Zinssätze (vor allem USD) führen zu höheren Nettozinserträgen baut Beteiligung an chinesischem Gemeinschaftsunternehmen auf 67% aus vorbörsliche Indikation +3,3 nach Quartalszahlen über den Erwartungen - Kühne+Nagel Q1: Reingewinn 832 Mio Fr. (AWP-Konsens: 682 Mio) Nettoumsatz 10,2 Mrd Fr. (VJ 6,03 Mrd) Rohertrag 2942 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2850 Mio) EBIT 1120 Mio Fr. (AWP-Konsens: 949 Mio) EBITDA 1306 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1177 Mio) 2022: weiterhin starke Nachfrage nach Transportdienstleistungen Krieg in der Ukraine verstärkt die Unsicherheit Lage bei Lieferketten hat sich weiter verschlechtert deutlich höheren Betreuungsaufwand wegen Ukraine-Krieg vorbörsliche Indikation +3,00% - Idorsia Q1: Operative Ausgaben 198 Mio Fr. (VJ 129 Mio) Operatives Ergebnis -193 Mio Fr. (VJ -122 Mio) Nettoergebnis -198 Mio Fr. (VJ -105 Mio) Erwarten 2025 Profitabilität mit Nettoumsatz von über 1 Mrd Fr. Erwarten EU-Entscheid zu Zulassung für Quviviq für Anfang Mai 2022 Einführung von Quviviq in USA am 2. Mai 2022 2022: Erwarten weiter US-GAAP-Betriebsaufwand von 975 Mio Fr. Erwarten weiter Betriebsverlust von etwa 840 Mio. Fr. - SIG Combibloc Q1: Umsatz 496,7 Mio EUR (VJ 451,3 Mio) Bereinigter EBITDA 118,7 Mio EUR (VJ 117,9 Mio) Reingewinn 53,1 Mio EUR (VJ 2,9 Mio) SIG Combibloc: Volle Wirkung der Preiserhöhungen im Jahresverlauf erwartet SIG Combibloc bestätigt bisherige Prognosen SIG Combibloc steigert im ersten Quartal Umsatz (HEADLINE) SIG vorbörsliche Indikation +2,8% - Bachem: geht strategische Zusammenarbeit mit Lilly ein Auftragsvolumen mit Potential von jährlich 100 Millionen Franken vorbörslich +4,3% - Blackstone 2021: Gewinn ungeprüft 15,4 Mio Fr. (VJ 17,2 Mio) Nettoumsatz ungeprüft 49,2 Mio Fr. SIX verlängert Frist zur Publikation der Zahlen 2021 bis Ende Juli - Wisekey verkauft 51%-Beteiligung an Arago für 25,5 Mio EUR erzielt mit Arago-Verkauf über das Fünffache der anfängl. Investition - Asmallworld ernennt Daniel Sutter zum Finanzchef - Relief Therapeutics ernennt Drew Cronin-Fine zum Leiter des U. S. Marketings - SHL geht Kooperation mit deutschen Kardiologen (BNK) ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte März zum VM real -8,2%, nominal -12,3% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss März bei 1,76 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe März zum VM real +1,2%, nominal +4,4% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte März unbereinigt 2,09 Mrd Fr. (nom. +11,8% gg VJ) Kühne+Nagel 2022: Stabilisierung hängt von Konsum/Investitionen ab Kühne+Nagel 2022: Wollen digitale Transformation beschleunigen Ausland: - JP: Arbeitslosenrate im März fällt auf 2,6% von 2,7% im Februar WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Brian Kinane steigert Anteil auf 93,25% - Cicor: Gruppe um Paul Chaplin verringert Anteil leicht auf 4,91% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 10,58%/5,33% - UBS baut Beteiligung an chinesischem Gemeinschaftsunternehmen auf 67% aus - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,05%/1,05% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - UBS: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Webcast Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Bystronic, Energiedienst, IVF Hartmann, Polypeptide, Spexis, Swiss Steel, Vifor Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.15 Uhr) - Airesis: Ergebnis 2021 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - GV: Alcon, Bachem, Mikron, SFS, Walliser KB Donnerstag: - Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q1 (unter Vorbehalt) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Aevis, APG SGA, BC Jura, Feintool, GAM, Hiag, Lindt&Sprüngli, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter März 2022 vorläufig (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex Februar 2022 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen April 2022 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex April 2022 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser März 2022 (16.00 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (25,00 Fr.) - Edisun Power (1,10 Fr.) - Arbonia (0,30 Fr.) - Starrag (1,00 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) per 28.04: - Polypeptide (0,30 Fr.) - IVF Hartmann (1,90 Fr.) - Energiedienst (0,85 Fr.) - Bystronic (60,00 Fr.) per 29.04: - Vifor (2,00 Fr.) - Bachem (3,50 Fr.) - SFS (2,20 Fr.) - Walliser KB (3,45 Fr.) - Mikron (0,24 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: +58 BP auf 151,33% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,853% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,41% auf 12'085 Punkte - SLI (Montag): -1,80% auf 1'868 Punkte - SPI (Montag): -1,23% auf 15'543 Punkte - Dax (Montag): -1,54% auf 13'924 Punkte - CAC 40 (Montag): -3,96% auf 6'449 Punkte

