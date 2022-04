STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas tiefer in den Handel starten. Die Abwärtsbewegung vom Vortag würde er mit gedrosseltem Tempo somit fortsetzen. Sorgen um die Zinspolitik der US-Notenbank Fed, die anhaltenden Lockdowns in China und vor allem die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg haben bereits die Märkte in Übersee belastet und sorgen für entsprechend schwache Vorgaben.

- SMI vorbörslich: -0,12% auf 11'918,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -2,38% auf 33'240 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -3,95% auf 12'491 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,14% auf 26'397 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q1: Reinergebnis -273 Mio Fr. (AWP-Konsens: -265 Mio) Ergebnis vor Steuern -428 Mio Fr. (AWP-Konsens: -155 Mio) Geschäftsertrag 4412 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4827 Mio) Nettoneugeld 7,9 Mrd Fr. (Q4 2021: +1,6 Mrd / Q1 2021: +28,4 Mrd) Verwaltete Vermögen 1554,9 Mrd Fr. (Ende 2021: 1614 Mrd) Vorsteuerergebnis Wealth Management -357 Mio Fr. (VJ 978 Mio) Vorsteuerergebnis Investment Bank 124 Mio Fr. (VJ -2'310 Mio) Vorsteuergewinn Swiss Bank 471 Mio Fr. (VJ 412 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 53 Mio Fr. (VJ 131 Mio) Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 703 Mio Fr. Verluste von 206 Mio Fr. im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg Nettokreditrisikoposition in Russland deutlich gesenkt auf 373 Mio Fr. Risikominderung-Massnahmen in IB reduzierten Erträge um 250 Mio USD Finanzchef David Mathers tritt zurück Mathers bleibt bis geeigneter Nachfolger gefunden Asien-Chef Helman Sitohang tritt per 1. Juni ab - Edwin Low Nachfolger Chefjurist Romeo Cerutti verlässt die Bank Ex-UBS-Chefjurist Markus Diethelm wird neuer CS-Chefjurist per 1. Juli FFrancesca McDonagh wird ab 1.10. CEO EMEA 2022 ist Übergangsjahr Setzen unsere Kostensenkungsprogramme weiter um - Vorteile daraus ab 2023 CFO: Tätigen keine neuen Investitionen in russische Niederlassungen mehr Steigende US-Zinsen würden Zinseinkommen klar verbessern Hoffe nicht, dass wir künftig noch solche Rechts-Rückstellungen sehen Sehen weiterhin Kundenzurückhaltung und Deleveraging in Asien Vorbörsliche Indikation -0,2% - Temenos Q1: Umsatz 220,7 Mio USD (AWP-Konsens: 222,5 Mio) EBIT non IFRS 59,3 Mio USD (AWP-Konsens: 60,5 Mio) EBIT-Marge 26,9% (AWP-Konsens: 27,2%) EPS 0,63 USD (AWP-Konsens: 0,66 USD) Umsatz Lizenzen Software 83,4 Mio USD (AWP-Konsens: 82,9 Mio) Umsatz Maintenance 99,6 Mio USD (AWP-Konsens: 101,8 Mio) Umsatz Services 37,7 Mio USD (AWP-Konsens: 37,6 Mio) 2022: Weiterhin Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent erwartet Weiterhin EBIT-Anstieg von 9 bis 11 Prozent erwartet Weiterhin Wachstum Lizenzeinnahmen von 16 bis 18 Prozent erw. CEO: Sehen wegen Ukraine-Krise und Inflation noch keine neg. Einfluss Sind gut positioniert für die kommenden Quartale Haben bereits mehrere Verträge mit neuem Abomodell unterzeichnet US-Pipeline ist robust mit mehreren grossen Banken CFO: Prüfen Optionen zu Kapitaleinsatz - Auch Aktienrückkäufe möglich Vorbörsliche Indikation +0,1% - Clariant schliesst Untersuchung wegen Manipulationsverdacht ab Keine Auswirkungen auf Cash, Cash equivalents für 2020 und 2021 erwartet Genaue Zahlen 2021 werden spätestens am 30.05.2022 publiziert Q1-Resultate kommen spätestens am 30. Juni 2022 GV wird spätestens am 30.6.22 angesetzt 2021: Umsatz bei 4,37 Mrd Fr. erwartet (VJ 3,86 Mrd) EBITDA bei 708 Mio Fr. erwartet (VJ 597 Mio) EBITDA-Marge von 16,2% erwartet 2020: Angepasstes EBITDA bei 597 Mio Fr. (urspr. 578 Mio) erwartet 2022: Erwarten überzeugendes Umsatzwachstum für Q1 CFO Stephan Lynen verlässt das Unternehmen Bill Collins zum neuen CFO ernannt CEO: Finanzielle Auswirkungen der Anpassungen begrenzt Angepasste EBITDA-Zahlen 2020 leicht höher als ursprünglich CFO: org. Massnahmen nach Untersuchung ergriffen Verbesserungsprozess internes reporting eingeleitet Bekennung zur Dividendenpolitik Vorbörsliche Indikation +2,4% - Ems-Chemie Q1: Umsatz 638 Mio Fr. (AWP-Konsens: 616 Mio) 2022: Ziele bestätigt, Nettoumsatz und EBIT leicht über Vorjahr Preisanpassungen wegen steigender Energie- + Rohstoffpreisen Chipmangel verhindert Erholung der Autoindustrie Vorbörsliche Indikation +1,1% - Airesis 2021: Umsatz 143,9 Mio Fr. (VJ 101,8 Mio) Nettoergebnis -10,6 Mio Fr. (VJ -23,4 Mio) - Basilea zahlt ungenannte Abschlagszahlung für weltweite Exklusivlizenz schliesst Lizenzabkommen mit US-Firma FCCDC für Antipilz-Programm - Carlo Gavazzi ernennt Tobias Bissig zum neuen Finanzchef - Cicor schliesst Übernahme der deutschen Firma SMT Elektronik ab - Molecular Partners will globale Vermarktungsrechte für Kandidat MP0310 zurück - Peach Property plant ordentliche Kapitalerhöhung aus Kapitaleinlagereserven will bedingtes Kapital erhöhen genehmigtes Kapital schaffen - Relief-Tochter APR Erhält Zulassung für US-Patent Tochter APR erhält US-Patent für Nahrungsergänzungsmittel - Ypsomed: Partnerschaft mit Abbott u. CamDiab für automatisierte Insulinabgabe vorbörsliche Indikation +3,4% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swissgrid erzielte 2021 höheren Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Cicor: OEP VIII GP, L.l.c. meldet 54,8%; Fund Part. Solutions (Suisse) SA <3% - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,0002% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,37% - Perfect Holding: Brigitte Holdener meldet Anteil von 5,1% - SFS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% - SGS: Massachusetts Financial Services Company senkt Anteil auf <3% - Swiss Re: ELM B.V. meldet Anteil von 4,18%/4,18% - Talenthouse: Bratschi Notariat meldet Anteil von <3%; Erik Fällström von 13,8% - Tecan: The Goldman Sachs Group, Inc. verringert Anteil auf <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,85%/1,05% PRESSE MITTWOCH - Ex-Schindler-Chef Oetterli: "Ich wurde nicht entlassen" (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: Conf. Call Ergebnis Q1 (08.15 Uhr) - GV: Alcon, Bachem, Mikron, SFS, Walliser KB Donnerstag: - Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Aevis, APG SGA, BC Jura, Feintool, GAM, Hiag, Lindt&Sprüngli, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr Freitag: - IGEA Pharma: Ergebnis 2021 - Xlife: Ergebnis 2021 - Youngtimers: Ergebnis 2021 - EEII: Ergebnis 2021 - EPH: Ergebnis 2021 - CI Com: Ergebnis 2021 - GV: CS, Asmallworld, Baloise, EFG International, Helvetia, Metall Zug, Pierer Mobility, Varia US, VP Bank WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze März (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) - SNB: GV (mit Referaten), Bern (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 03/22 (vorläufig, 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 03/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.04: - Energiedienst (0,85 Fr.) - Polypeptide (0,30 Fr.) - IVF Hartmann (1,90 Fr.) - Bystronic (60,00 Fr.) per 29.04: - Walliser KB (3,45 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) - Mikron (0,24 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) - Bachem (3,50 Fr.) - SFS (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0246 - USD/CHF: 0,9637 - Conf-Future: +0,82 BP auf 152,15% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,836% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,26% auf 11'933 Punkte - SLI (Dienstag): -1,46% auf 1'841 Punkte - SPI (Dienstag): -1,38% auf 15'327 Punkte - Dax (Dienstag): -1,20% auf 13'756 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,54% auf 6'415 Punkte

