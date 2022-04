STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien fester erwartet. Die Stimmung habe sich zuletzt wieder leicht aufgehellt, heisst es am Markt. Allerdings dürften die Marktteilnehmer die grossen Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionsgefahren und die Corona-Lockdowns in China im Blick behalten. Impulse könnten zudem von Wachstumszahlen und Inflationsdaten aus der Eurozone und von einem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Inflationsmass ausgehen.

- SMI vorbörslich: +0,87% auf 12'173,22 Punkte (08.25 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,85% auf 33'916 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,06% auf 12'871 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche legt neue Daten zu SMA-Mittel Evrysdi vor 3-Jahres-Daten untermauern Wirksamkeit von Evrysdi bei SMA Typ 1 - Zurich Insurance: SST-Quote per 1. Januar 2022 bei 212 Prozent (VJ 182%) - EFG: Boris Collardi als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen Wird 3,6% der EFG-Aktien von Spiro J. Latsis übernehmen Q1: AuM von 166,7 Mrd Fr. (Ende 2021: 172,0 Mrd) Betriebserträge auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahresperiode - Achiko: Jahresrechnung 2021 spätestens am 31. Mai 2022 - BKB: Samuel Meyer zum CEO der Bank Cler ernannt - BKW: Andreas Rickenbacher für weitere zwei Jahre als Kantonsvertreter im VR - Castle Alternative empfiehlt Aktienverkauf über die Börse - Helvetia: SST-Quote per 1. Januar 2022 bei 260 Prozent (VJ 193%) - Hochdorf verstärkt Geschäftsleitung in den Bereichen Innovation und Verkauf - MCH: VR schlägt an GV Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion vor - Meyer Burger baut zusätzliche Fertigungskapazität für Solarmodule in DE - Peach Property: Abschluss von 100 Millionen Euro Betriebsmittellinie - Santhera wird Geschäftsbericht 2021 bis zum 3. Juni 2022 veröffentlichen - Stadler liefert erstmalig bimodale Co'Co'-Lokomotiven nach Grossbritannien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5,06% - UBS meldet Eigenanteil von 10,82%/5,09% - Meyer Burger: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 3,01% - Perfect Holding: Jurg Eichenberger meldet Anteil von 3,4% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,97%/1,06% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Wisekey: Conf. Call Ergebnis 2021 (15.00 Uhr) - IGEA Pharma: Ergebnis 2021 - Xlife: Ergebnis 2021 - Youngtimers: Ergebnis 2021 - EEII: Ergebnis 2021 - EPH: Ergebnis 2021 - CI Com: Ergebnis 2021 - GV: CS, Asmallworld, Baloise, EFG International, Helvetia, Metall Zug, Pierer Mobility, Varia US, VP Bank Montag: - keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 GV: BCGE, Investis, Schlatter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer April (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2022 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Dienstag) Ausland: - DEU: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - EUR: Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig, 11.00 Uhr) Verbraucherpreise 04/22 (vorläufig, 11.00 Uhr) - USA: Beschäftigungskostenindex Q1/22 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 03/22 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 04/22 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Walliser KB (3,45 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) - Mikron (0,24 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) - Bachem (3,50 Fr.) - SFS (2,20 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0228 - USD/CHF: 0,9704 - Conf-Future: Conf-Future: -95 BP auf 151,31% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,766% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,99% auf 12'051 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,63% auf 1'853 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,91% auf 15'467 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,27% auf 13'794 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06% auf 6'445 Punkte

