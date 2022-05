STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird aufgrund negativer Vorgaben von der Wall Street schwächer erwartet. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt mit dem Ukraine-Konflikt sowie den Inflations- und Konjunktursorgen angespannt, zudem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung. Daher könnte es für die Anleger passend zum Monatsbeginn opportun sein, dem "Sell in May and go away"-Motto zu folgen", heisst es in einem Kommentar.

- SMI vorbörslich: -0,85% auf 12'025,46 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,77% auf 32'977 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -4,17% auf 12'335 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,17% auf 26'893 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: US-Pensionsfonds klagt gegen mehrere Manager wegen Archgos (Bloomberg) In den USA wegen angeblicher Geschäfte mit Oligarchen verklagt (Reuters) Aktionäre verpassen Management Denkzettel bei Décharge-Erteilung - Swiss Life: Asset Management soll Segmentergebnis um 100 Mio. Franken steigern - Baloise: SST-Quote per 1. Januar 2022 bei 220 Prozent (VJ 186%) - Burkhalter verkauft Kolb el-consult AG, keine finanziellen Auswirkungen - CI Com 2021: Verlust von 505'000 Franken (VJ 952'000 Fr.) - Dormakaba findet Käufer für US-Tochter Mesker - Transaktion wird negativen Effekt von rund 64 Millionen Fr. haben - EEII 2021: Reinergebnis +2,38 Mio Fr. (VJ -2,91 Mio) - EFG-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu - EPH 2021: Nettogewinn 10,1 Mio USD (VJ 27,0 Mio) - GLKB: Glarner Landsgemeinde hält an Staatsgarantie für Kantonalbank fest Bleibt nach Landsgemeinde-Entscheid mehrheitlich in Kantonsbesitz - Idorsia startet Verkauf des Schlafmittels Quviviq in den USA (HEADLINE) - IGEA 2021: Nettoverlust von 863'000 USD gemäss vorläufiger Zahlen erwartet - Leclanche 2021: Konsolidierte Gesamteinnahmen 21,8 Mio (VJ 23,9 Mio) EBITDA -48,8 Mio (VJ -62,2 Mio) Umsatzstagnation wegen pandemiebedingten Lieferverzögerungen 2021: Nettoverlust 65,0 Mio (VJ -78,2 Mio) Unternehmensfortführung abhängig vom Abschluss der SPAC-Fusion Zuversichtlich Finanzierungsvereinbarung bis Mai 2022 zu erreichen Def. Geschäftsbericht 2021 muss bis 6. Juni vorgelegt werden Leclanche 2022: Aktuell keine Prognoe möglich wegen Unsicherheiten - MCH-Grossaktionär will MCH Group nicht aufspalten - Metall-Zug-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates - Obseva ernennt Brandi Howard zur Chief Clinical Officer - Valora refinanziert mit Schuldscheindarlehen 100 Mio. Euro - Varia US Properties erwägt Kapitalerhöhung vor Ende des zweiten Quartals 2022 Peach Properties Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - VP-Bank-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates - Xlife 2021: Ergebnis 53,3 Mio Fr. (VJ 21,1 Mio) Umsatz 0,8 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) 2022: Fokus auf Verpartnerungen und Exits von Projekten - Youngtimers 2021: Gemäss vorläufigen Zahlen Ergebnis -0,6 Mio Fr. erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Intershop: AXA S.A. senkt Anteil auf <3% - Perfect Holding: H. W. Schoepflin meldet Anteil von 5,7%; Gregor Burch 4,8% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,15% - SFS: Gruppe Huwa löst sich auf - Tecan: Candriam Luxembourg meldet Anteil von 3,03% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 - GV: BCGE, Investis, Schlatter Mittwoch: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - GV: Holcim, SGKB, Skan, CFT WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2022 (09.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Dienstag) Ausland: - US: Bauinvestitionen (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BC Jura (1,60 Fr.) - Hiag (2,70 Fr.) - Lindt&Sprüngli I/PS (1200,00 Fr./120,00 Fr.) - Aevis (0,40 Fr.) - Feintool (1,00 Fr.) per 03.05: - Helvetia (5,50 Fr.) - Alcon (0,20 Fr.) - VP Bank (5,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - Metall Zug (30,00 Fr.) - Baloise (7,00 Fr.) - APG SGA (11,00 Fr.) per 04.05: - Pierer Mobility (1,00 EUR) - EFG International (0,36 Fr.) per 05.05: - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0247 - USD/CHF: 0,9743 - Conf-Future: +1 BP auf 151,32% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,824% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,50% auf 12'129 Punkte - SLI (Freitag): +0,76% auf 1'875 Punkte - SPI (Freitag): +0,53% auf 15'603 Punkte - Dax (Freitag): +0,84% auf 14'098 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,37% auf 6'534 Punkte

