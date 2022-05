STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine klar positive Eröffnung ab. Der Leitindex SMI würde damit vor allem den US-Vorgaben folgen. Nachdem die Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht hat, setzte die Wall Street zur Erholung an und schloss mit deutlichen Gewinnen. In Asien sorgen dagegen aktuelle Konjunkturdaten aus China für ein uneinheitliches Bild.

- SMI vorbörslich: +1,81% auf 12'095,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,81% auf 34'061 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,19% auf 12'965 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q1: Organisches Wachstum adj. 5% (AWP-Konsens: 4,2%) Umsatz 5446 Mio EUR (AWP-Konsens: 5398 Mio) EBITA adj. 185 Mio EUR (AWP-Konsens: 218 Mio) Reinergebnis 92 Mio EUR (AWP-Konsens: 119 Mio) EBITA 166 Mio EUR (AWP-Konsens: 207 Mio) EBITA-Marge adj. 3,4% (VJ 4,0%) EBITA adj. tiefer als erwartet wegen Investitionsplan Schwächerer EBITA-Beitrag von LHH Bruttomarge verbessert dank günstigem Mix und Pricing Wachstum adj. Akkodis +14%, Adecco +4%, LHH +1% Q2: Wachstumsrate dürfte sich verbessern dank Wachstumsinvestitionen EBITA-Marge dürfte sich sequentiell verbessern, aber unter Vorjahr Gesunde Nachfrage in Umfeld von Talentknappheit und Inflation Herausforderungen durch Krieg in Ukraine und Lieferkettenproblemen Zuversichtlich für höheres Wachstum und stärkere Margen im H2 Erste Synergien mit Akka durch Kundengewinnung CEO Alain Dehaze tritt zurück - Denis Machuel neuer CEO Neuer CEO übernimmt Aufgabe am 1. Juli vorbörsliche Indikation +2,8% - Julius Bär erweitert Produktangebot an der BX Swiss - CS beziffert Urteil im Bermuda-Fall auf rund 600 Millionen Dollar - Novartis erhält EU-Zulassung für Jakavi bei Transplantationspatienten - Swiss Re Q1: Combined Ratio P&C 99,3% (AWP-Konsens: 102,8%) Eigenkapital 19'862 Mio USD (AWP-Konsens: 20'380 Mio) Nettoprämien 10'620 Mio USD (AWP-Konsens: 10'980 Mio) Prämienanstieg in April-Erneuerungsrunde 15% Reinergebnis -248 Mio USD (AWP-Konsens: -82 Mio) Rückstellungen von 283 Mio USD wegen Krieg in der Ukraine Per 1.4. Verträge mit Volumen von 2,4 Mrd USD erneuert P&C seit Jahresbeginn Wachstum Prämiennvolumen von 8% erzielt P&C seit Jahresbeginn Preisssteierungen von 3% erzielt Konzentrieren uns weiterhin auf Erreichung der Finanzziele Verfügen über notwendigen Hebel, Ziele für 2022 zu erreichen bekräftigt Ziel für Eigenkapitalrendite von 10% bis 2022 CEO: Sind zu Ukraine-Krieg wohl nicht überdurchschnittlich exponiert Zuversichtlich, dass wird die Herausforderungen meistern werden vorbörsliche Indikation +0,8% - Addex Q1: Liquide Mittel 14,9 Mio Fr. (Ende 2021: 20,5 Mio) Reinergebnis -5,8 Mio Fr. (VJ -2,6 Mio) - Dufry gewinnt zwei neue Duty-Free- und Duty-Paid-Verträge in Brasilien vorbörsliche Indikation +3,5% - Landis+Gyr 2021: Dividende 2,15 Fr. (AWP-Konsens: 2,19 Fr.; 2020: 2,10 Fr.) 2021/22: Umsatz 1464 Mio USD (AWP-Konsens: 1476 Mio) Reinergebnis 79,4 Mio USD (AWP-Konsens: 43 Mio) Adj. EBITDA 147 Mio USD (AWP-Konsens: 135 Mio) Rekordhoher Auftragsbestand von 3'388 Mio Dollar Einschränkungen in Lieferketten wirkten sich negativ aus 2022/23: als Übergangsjahr mit einem hohen Mass an Unsicherheit Wachstum des Nettoumsatzes zwischen 6% +10% - Montana Aerospace Q1: Umsatz 243,3 Mio Euro (VJ 169,4 Mio) Adj. EBITDA 15,9 Mio Euro (VJ 9,5 Mio) Reinergebnis -7,2 Mio EUR (VJ -13,6 Mio) Produktion wird wg hoher Luftfahrt-Nachfrage hochgefahren 2022: Weiter Nettoumsatz von etwa 1,1 Mrd Euro erwartet Umsatz von rund 500 Mio Euro im Bereich Aerospace erw Umsatz von rund 440 Mio Euro im Bereich Energy erw. Umsatz von rund 190 Mio Euro im Bereich E-Mobility Rund 85% des Wachstums organisch, 15% anorganisch Ber. EBITDA im hohen zweistelligen Mio-Bereich erw. - Schaffner H1: EBIT 7,11 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) Reinergebnis 5,16 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) Umsatz 78,9 Mio Fr. (VJ 88,1 Mio) Auftragseingang 90,9 Mio Fr. (VJ 95,0 Mio) 2021/22: Umsatz im H2 auf Niveau von H1 erwartet EBIT-Marge am unteren Ende der Zielspane von 10-12% erw. Hohe Nachfrage aus Industriemärkten dürfte anhalten Automobilsektor dürfte weiter unter Knappheit v. Elektronik leiden Preise v. Rohmaterialien dürften weiter steigen oder verharren - Valiant Q1: Konzerngewinn 27,5 Mio Fr. (VJ 26,5 Mio) Geschäftserfolg 34,3 Mio Fr. (VJ 32,3 Mio) Geschäftsertrag 107,7 Mio Fr. (VJ 101,6 Mio) 2022: Erwarten Konzerngewinn leicht über dem Vorjahr - Georg Fischer und mexikanische Bocar vereinbaren globale Zusammenarbeit - Glarner Kantonalbank: S&P erhöht Rating auf AA - Ausblick "stabil" - Anleihe: HIAG Immobilien AG nimmt 150 Millionen Franken auf - Plazza startet Bauphase bei Grossprojekt in Crissier - SIX: Busse gegen Rapid Nutrition PLC von 100'000 Fr. rechtskräftig - SGKB-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge und wählen neuen Präsidenten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq fordert Anpassungen an Rettungsschirm für systemkritische Energiefirmen - Lufthansa will Schweizer Staatshilfe im 2. Quartal zurückzahlen - Swiss Q1: Operatives Ergebnis -47,4 Mio Fr. (VJ -201,0 Mio) Umsatz 712,0 Mio Fr. (VJ 299,6 Mio) will im Gesamtjahr 2022 eine schwarze Null erreichen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet um 0,5 Punkte auf 0,75-1,0 Prozent an gibt Plan zum Bilanzabbau ab Juni bekannt Bei angemessener Straffung dürfte Inflationsziel wieder erreicht werden Fed-Chef Powell: Weitere Erhöhungen der Zinsen sind angemessen Denken nicht über Zinserhöhungen von 0,75 Prozentpunkten nach Nachfrage nach Arbeitskräften sehr stark Stark steigende Löhne ein Zeichen für den engen Arbeitsmarkt Lieferengpässe grösser und dauern länger als gedacht WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: Gruppe Huber meldet 10,29%; Martin Bisang 23,93%; Hansjörg Graf 3,74% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Perfect Holding: Hans Wilhelm Schoepflin meldet <3%; Beat Gruring 4,2% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Wisekey: Joel Arber steigert Anteil auf 20,05% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,02%/1,08% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis Q1 (9.30 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Schaffner: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Landis+Gyr: Conf. Call Ergebnis 2021/22 (9.00 Uhr) - GV: BCV, Evolva, Lonza, Meyer Burger, SoftwareONE, Stadler Rail Freitag: - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2021/22 - GV: LLB, Nebag, Swissquote Montag: - GV: Addex, Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2022 (8.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen April (9.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven April 2022 (Freitag) - BFS: Logiernächte März (Montag) Ausland: - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.- HEUTE) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Investis (2,50 Fr.) - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) per 06.05: - SGKB (17,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0337 - USD/CHF: 0,9738 - Conf-Future: -57 BP auf 150,87% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,857% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,01% auf 11'880 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,86% auf 1'840 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,99% auf 15'275 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,49% auf 13'971 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,47% auf 6'396 Punkte

