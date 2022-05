STIMMUNG An der Schweizer Börse dürfte der Abwärtstrend der vergangen Wochen anhalten. Dafür sprechen die negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie die weiter nachgebenden US-Aktien-Futures. Zudem habe sich am schlechten Umfeld nichts geändert, meinen Händler. Weiterhin trübten der Ukraine-Krieg, Zins- und zunehmend Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme die Stimmung ein.

- SMI vorbörslich: -0,85% auf 11'630,40 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,30% auf 32'899 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,40% auf 12'145 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,46% auf 26'338 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika verkauft Aliva Equipment - Geschäft mit Spritzbetonmaschinen Käufer ist Normet Group Oy aus Finnland - Epic Suisse nimmt neuen Anlauf für Gang an Schweizer Börse strebt mit Ausgabe von Primäraktien Bruttoerlös von 200 Mio Fr. an Börsengang je nach Marktbedingungen in kommenden Monaten Gründer und Hauptaktionäre werden keine Aktien verkaufen Netterlös aus IPO soll für Ausbau des Portfolios verwendet werden 2021: Reingewinn von 77,5 Mio Fr. (VJ 34,4 Mio) 2022: Dividende von 3,00 Fr./Aktie Portfolio von 25 Liegenschaften hat Marktwert von rund 1,5 Mrd Fr. - LLB: Sind erfolgreich ins Jahr 2022 gestartet Gutes Q1 mit anhaltenden Neugeldzuflüssen - Asmallworld verlängert Partnerschaft mit Luxusresort auf den Seychellen - DKSH erhält Auftrag von NGC zur Expansion im Windenergiebereich in China - Interroll ist gut ins laufende Jahr gestartet (Cash) - Obsevas Linzagolix verbessert Lebensqualität von Frauen mit Uterusmyomen - Polypeptide ernennt Monika Casanova zur Personalchefin - Xlife Sciences: Valuation Report bestätigt Potential des Projektportfolios Konservatives Szenario geht von Wert von 574 Mio Fr. aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta-CEO bekräftigt Plan zur Zweitkotierung an der SIX Chef fordert wegen Nahrungskrise Abkehr von Bio PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Res.: Christopher Brown steigert Anteil auf 74,75% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Comet: Universal-Investment-Gesellschaft verringert Anteil auf <3% - EFG: Gruppe Boris Collardi/Latsis-Familientrust meldet Anteil von 47,94% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,36% - Molecular Partners: Federated Hermes meldet Anteil von 8,69% - Schweiter: Global Alpha Capital Management Ltd. meldet Anteil von 3,01% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 4,93% - Zur Rose: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002%; Blackrock 3,54%/1,09% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Credit Suisse im Visier der französischen Justiz (FuW) - Glasfaser-Streit zwischen Swisscom und Init7 geht in nächste Runde (Inside IT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Epic Suisse: MK zur IPO-Ankündigung (10.00 Uhr) - GV: Addex, Vaudoise Dienstag: - PEH: Ergebnis 2021/22 - Swiss Steel: Ergebnis Q1 - Gurit: Conf. Call zu Fiberline-Übernahme (09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Castle Private, Orascom DH Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 - Alcon: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2022 (nachbörslich) - Barry Callebaut: Capital Markets Day (bis 12.05.2022) - GV: Castle Alternative, Galenica, OF, Villars WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte März (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel 03/22 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung bis HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Credit Suisse (0,10 Fr.) - SoftwareONE (0,33 Fr.) - Varia US (1,70 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Holcim (2,20 Fr.) - BCV (3,70 Fr.) - Lonza (3,00 Fr.) per 10.05: - LLB (2,30 Fr.) - Swissquote (2,20 Fr.) per 11.05: - Vaudoise (18,00 Fr.) - BCGE (4,50 Fr.) per 12.05: - Castle Private (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0511 - USD/CHF: 0,9943 - Conf-Future: +95 BP auf 150,75% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,903% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,24% auf 11'730 Punkte - SLI (Freitag): -1,42% auf 1'810 Punkte - SPI (Freitag): -1,25% auf 15'075 Punkte - Dax (Freitag): -1,64% auf 13'674 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,15% auf 6'258 Punkte

