STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss ein freundlicher Trend erwartet. Nach dem Schlussspurt an der Wall Street, die am Vortag nach einem schwachen Verlauf fast unverändert geschlossen hatte, und Kursgewinnen in Fernost werden auch hierzulande höhere Kurse erwartet. "Es schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger", sagt ein Händler. Dass dabei die Wochenverluste von derzeit knapp zwei Prozent ganz ausgeglichen werden könnten, sei eher unwahrschenlich, sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: +1,01% auf 11'622,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,33% auf 31'730 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,06% auf 11'371 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,54% auf 26'403 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco vervollständigt Beteiligung an AKKA Technologies - Novartis präsentiert an ASCO-Tagung Daten aus Onkologieportfolio - UBS: Bundesgericht weist Beschwerde wegen Urteil zu UBS-Datenklau ab - Aluflexpack schliesst Übernahme in der Türkei erfolgreich ab - Asmallworld: Global Hotel Alliance wird Asmallworld-Aktionrin mit 3% Anteil leistet letzte Zahlung für 10%-Beteilig. an Global Hotel Alliance - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 296,2 Mio Fr. (Ende Feb: 291,3 Mio) operatives Ergebnis 152,6 Mio Fr. (VJ -18,5 Mio) Umsatz 182,8 Mio - Hauptsächlich dank Novartis-Zahlung Unternehmen ist finanziert bis ins Jahr 2026 2022: Rechnet mit Gesamtaufwand von 75 bis 85 Mio Fr. - Wisekey-GV: Rücktritte aus Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Auch Partner von Migros-Angestellten profitieren von Elternzeit PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Asmallworld: Global Hotel Alliance wird Asmallworld-Aktionrin mit 3% Anteil - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Rieter: Peter Spuhler steigert Anteil auf 25,02% - Schaffner: Buru Holding AG senkt Anteil auf 17,2% PRESSE FREITAG - Tessiner KD Pharma vor möglichem Börsengang (NZZ) - Logitech-CEO Bracken Darell gibt Interview (The Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Interroll Samstag: - GV: Zuger Kantonalbank Montag: - LM Group: Ergebnis Q1 - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion Dienstag: - ABB: Capital Markets Day Antriebstechnik - Sonova: Ergebnis 2021/22 (BMK 09.30 Uhr) - Fenaco: BMK 2021 (10.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oerlikon: Capital Markets Day 2022 (12.00 - 18.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GV: Aluflexpack, BEKB, Dufry, Valartis, VAT - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte April (Montag) Wohnimmobilienpreisindex Q1 2022 (Dienstag) Ausland: - ZO: Industrieproduktion 03/22 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 04/22 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse ("in den kommenden Monaten") Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Galenica (2,10 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0418 - USD/CHF: 1,0025 - Conf-Future: +177 BP auf 153,92% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,744% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,41% auf 11'506 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,32% auf 1'781 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,41% auf 14'781 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,64% auf 13'740 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,46% auf 6'206 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)