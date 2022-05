STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag dank positiven Vorgaben aus Fernost etwas fester erwartet. Händler verweisen auf die Hoffnungen, dass in China die Coronamassnahmen spürbar gelockert werden könnten. Damit könnte sich auch die Wirtschaft China bald wieder beleben und sich auch Lieferschwierigkeiten allmählich entspannen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,35% auf 11'713,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,08% auf 32'223 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,20% auf 11'663 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,37% auf 26'645 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2021/22: Dividende 4,40 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 3,97 Fr.) Umsatz 3364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3328 Mio) EBITA adj. 844,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 856,1 Mio) EBITA 802,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 825,4 Mio) Reingewinn 663,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 650,9 Mio) Hörgeräte-Segm. organisch gewachsen + Übernahmen Cochlea-Implantate mit Rückkehr zu profitablem Wachstum 2022/23: Umsatzwachstum von 17-21% erwartet EBITA-Anstieg um 12%-18% erwartet steigende Marktanteile dank gesunder Nachfrage unterschiedliches Tempo bei Markterholung CEO: Keine grösseren Lieferketten-Probleme; Komponenten gut verfügbar Sind kaum betroffen von Lage in der Ukraine/Russland Inflation bei Mikroelektronik/Fracht; Auswirkungen auf Margen Werden Inflation auf Supply-Seite mit Preiserhöhungen erwidern Akquisitionen weiterhin wichtiger Teil der Strategie Art der Übernahmen hängt von verfügbaren Zielen ab vorbörsliche Indikation +1,8% - ABB-Antriebstechnik: Portfoliomanagement sieht Ergänzungsakquisitionen vor Fokus auf Erneuerbare/Elektrofahrzeuge/Food/Wasser Wachstum über dem BIP-Wachstum erwartet Antriebstechnik will Marktwachstum um das 1,5-fache übertreffen will mit BU Antriebstechnik in neuen Wachstumsbereichen zulegen vorbörsliche Indikation +0,9% - Logitech 2021/22: Dividende von rund 0,96 Fr./Aktie (VJ: 0,87 Fr.) vorbörsliche Indikation +1,1% - Partners Group kauf Portfolio von Einfamilienhäusern in USA - Wert 1 Mrd USD Portfolio beinhaltet 3500 Wohnungen, davon 1000 in Bau in 17 US-Bundesstaaten - Clariant: Governance Agreement mit Sabic läuft nach GV vom 24.6.22 aus Überzeugt, dass Sabic unsere Arbeit weiter unterstützen wird Werden Zahlen 2021 am 19. Mai vorlegen Werden Q1-Abschluss am 15. Juni vorlegen - Obseva Q1: Liquide Mittel per Ende März 57,55 Mio USD (Ende 2021: 54,7 Mio) Nettogewinn -11,8 USD (VJ -20,0 Mio) - Oerlikon 2022: Guidance bestätigt peilt für Surface Sol. Marge von 20-22%, für Polymer von 16-17% an peilt mittelfristig jährliches Umsatzwachstum von 4-6% an peilt mittelfristig operative EBITDA-Marge von 17-19% an peilt Umsatz von rund 3,5 Mrd Fr. bis 2026 an vorbörsliche Indikation +3,3% - Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19 Schnelltest - BKW-Aktionäre genehmigen alle Anträge an Generalversammlung (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Epic Suisse: Erster SIX-Handelstag am oder um den 25. Mai 2022 vorgesehen Preisspanne zwischen 67 und 77 Fr. je Aktie Gesamtkapitalisierung inkl. Greensh. zw. 702 und 777 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Norges Bank meldet Anteil von 2,62% - Galenica: Credit Suisse Funds AG steigert Anteil auf 5,01% - Meyer Burger: Universal-Investment-Gesellschaft mbH meldet Anteil von 3,54% - Schweiter: Global Alpha Capital Management Ltd. verringert Anteil auf 3,04% - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung vergrössert Anteil leicht auf 7,33% - Tecan: Invesco Limited meldet Anteil von 3,04% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - UBS meldet Eigenanteil von 11,45%/5,19% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - ABB: Capital Markets Day Antriebstechnik - Sonova: BMK Ergebnis 2021/22 (09.30 Uhr) - Obseva: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Oerlikon: Capital Markets Day 2022 (12.00 - 18.00 Uhr) - Epic Suisse: Webcast zum Börsengang (13.30 Uhr) - GV: Aluflexpack, BEKB, Dufry, Valartis, VAT Mittwoch: - ABB: Capital Markets Day Prozessautomation - Orascom DH: Ergebnis Q1 - Holcim: Urteil Lafarge, Paris - GV: Alpine Select, LM Group, Minoteries, Montana Aerospace, Obseva, Valiant, Warteck Invest Donnerstag: - Julius Bär: Strategie-Update (inkl. 4 Mte Zwischenbericht) (MK 09.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2021 - Bell: Investor Day - Dufry: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Varia US: Q1-Update - Züblin: Ergebnis 2021/22 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1 2022 (08.30 Uhr) Ausland: - EU: Beschäftigung Q1/22 (11.00 Uhr) BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 04/22 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 04/22 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung (15.15 Uhr) Lagerbestände 03/22 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 05/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zuger KB (220,00 Fr.) - Interroll (31,00 Fr.) per 18.05: - BKW (2,60 Fr.) per 19.05: - BEKB (9,20 Fr.) - VAT (5,50 Fr.) per 20.05: - Valiant (5,00 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) - Minoteries (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0462 - USD/CHF: 1,0008 - Conf-Future: -4 BP auf 152,75% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,747% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,19% auf 11'672 Punkte - SLI (Montag): -0,24% auf 1'809 Punkte - SPI (Montag): +0,13% auf 15'002 Punkte - Dax (Montag): -0,45% auf 13'964 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,28% auf 6'348 Punkte

