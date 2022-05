STIMMUNG Die Stabilisierung der Finanzmärkte zu Wochenbeginn hat sich letztlich als Strohfeuer erwiesen. Nach den Vortagesverlusten zeichnen sich für den Schweizer Aktienmarkt auch am Donnerstag weitere Abgaben ab. Damit folgt er dem Ausverkauf an der Wall Street, der bereits in Asien fortgesetzt wurde. "Der Aufschwung am Dienstag hat sich als zu optimistisch erwiesen, und die Selbstzweifel, die sich aus dieser Fehleinschätzung ergeben, veranlassen die Händler, noch stärker auf den Verkaufsknopf zu drücken", beschreibt ein Händler die Stimmung auf dem Parkett.

- SMI vorbörslich: -0,60% auf 11'510,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -3,57% auf 31'490 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -4,73% auf 11'418 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,91% auf 26'397 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 457 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 460 Mrd) Bruttomarge nahe bei 85 BP (AWP-Konsens: 84 BP) Cost/Income Ratio 63% (AWP-Konsens: 63,6%) Netto-Neugeldabflüsse von 2,7 Milliarden Fr. publiziert neue Mittelfristziele 2023 bis 2025 Cost/Income Ratio von unter 64% (vorher <67%) Vorsteuermarge von 28 bis 31 BP (vorher 25-28 BP) Jährl. Gewinnwachstum von über 10% (vorher >10%) Rendite CET1 Kapital von unverändert mind. 30% Rechnen mit Bruttoeinsparungen von 120 Mio Fr. bis 2025 Vorbörsliche Indikation -0,6% - Sika expandiert in den USA und übernimmt Dichtungsspezialisten UGL 2021 erzielte UGL einen Umsatz von 65 Mio Fr. - CS: Fitch stuft Rating auf 'BBB+' von 'A-' herunter - Ausblick stabil - Nestlé: Fitch bestätigt Rating "A+" - Ausblick 'stabil' - Swisscom: ComCom verlängert Konzession für Telecom-Grundversorgung um 1 Jahr - Aevis Victoria Q1: Umsatz 316,3 Mio Fr (+62%) EBITDA 65,1 Mio Fr; Reingewinn 48,6 Mio Fr. - Calida übernimmt Premium-Lingeriemarke Cosabella Übernahme ist Eintritt in den US-Markt Übernommene Firma mit Jahresumsatz von 29 Mio USD, EBITDA 4,8 Mio Abschluss der Transaktion im Q2 2022 erwartet - Cembra geht Kooperation mit SPAR Schweiz ein verlängert bestehende Partnerschaften mit Fnac und Conforama vorbörsliche Indikation +1,4% - Clariant 2021: Reingewinn 373 Mio Fr. (VJ 799 Mio) Dividende 0,40 Fr. (VJ 0,70 Fr.) 2022: Starkes Wachstum in Lokalwährungen erwartet Wollen EBITDA-Marge weiter verbessern bestätigt Mittelfristziele bis 2025 - DKSH erwirbt italienische Victa Food Closing der Transaktion im zweiten Quartal 2022 erwartet - Dufry Q1: Umsatz 1118,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1071 Mio) Organisches Wachstum 144.5% (VJ -66,7%) 2022: Positiver Trend setzt sich in April und Mai fort Weiter keine konkrete Zielsetzung Vorbörsliche Indikation +1,9% - Evolva: Auf gutem Weg 2022-Finanzziele zu erreichem Umsatzwachstum von 50% dürfte erreicht werden - SoftwareOne Q1: Bruttogewinn 212.9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208,4 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,8% (VJ 21,6%) EBITDA adj. 42,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,7 Mio) Ausblick für Gesamtjahr bestätigt Geschäftstätigkeit in Russland eingestellt - Geschäft verkauft Ukraine-Krieg bisher keine wesentlichen Auswirkungen Vorbörsliche Indikation +1,4% - Sulzer schliesst beide Niederlassungen in Polen Bekräftigen, nicht von anderen Sanktionen betroffen zu sein Werden rechtliche Mittel zur Anfechtung der Sanktionen nutzen Beide Niederlassungen beschäftigen 192 Mitarbeitende; 21,5 Mio Umsatz - Varia US Properties Q1: Mieteinnahmen 30,9 Mio USD (VJ 25,5 Mio) Bruttoertrag 35,1 MMio USD (VJ 28,8 Mio) Gewinn 100,8 Mio USD (VJ 23,8 Mio) 2022: Erwarten Abflachung des US-Mehrfamiliehausnmarktes - Züblin 2021/22: Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) Mietertrag 9,1 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Gewinn 6,0 Mio Fr. (VJ 4,0 Mio) 2022/23: Flächenangebot wird auf Marktanforderungen ausgerichtet Nachhaltiges Wachstum weiterhin anspruchsvoll - Achiko 2021: EBITDA 5,27 Mio USD (VJ 8,73 Mio) - Burkhalter und Poenina erhalten Weko-Genehmigung für Fusion (HEADLINE) - Highlight E&E schreibt 2021 rote Zahlen - LLB schliesst öffentliches Kaufangebot für Bank Linth erfolgreich ab - Medacta eröffnet neues Büro in Rancate - Zuger Kantonalbank übernimmt Immofonds Asset Management ganz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Temasek Holdings Limited meldet Anteil von <3% - Comet: Pictet Asset Management SA meldet Anteil von 5,27% - Feintool meldet Eigenanteil von <3% - Meyer Burger: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Novartis meldet Eigenanteil von 4,4031% - Schaffner: Jörg Wolle meldet Anteil von 4,0696% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Valiant: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - CS vor Bezirksgericht Zürich in Beschattungsaffäre verklagt (HaZ) - SNB laut Jordan keine Geisel anderer Nationalbanken (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Julius Bär: MK zu Strategie-Update (inkl. 4 Mte Zwischenbericht) (09.00 Uhr) - Bell: Investor Day - Calida: Conf. Call zu Übernahme (10.00 Uhr) - Dufry: Conf Call Trading Update Q1 (14.30 Uhr) - SoftwareONE: Conf Call Update Q1 (9.00 Uhr) - Züblin: Conf Call Ergebnis 2021/22 (09.00 Uhr) - GV: Adval Tech, Medacta Freitag: - Richemont: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Peach Property, Phoenix Mecano Montag: - GV: MCH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (Freitag) Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 03/22 (10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Index 05/22 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 04/22 (16.00 Uhr) Frühindikator 04/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VAT (5,50 Fr.) - BEKB (9,20 Fr.) per 20.05: - Valiant (5,00 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) - Minoteries (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0346 - USD/CHF: 0,9860 - Conf-Future: +85 BP auf 153,20% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,753% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,29% auf 11'579 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,48% auf 1'798 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,44% auf 14'859 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,26% auf 14'008 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,08% auf 6'353 Punkte

