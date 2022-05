STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich gemäss vorbörslichen Indikationen am Freitag ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Nach den jüngsten heftigen Verkaufswellen sei eine technische Gegenbewegung überfällig, heisst es am Markt. Etwas Unterstützung kommt aus Asien und auch der kleine Eurex-Verfall könnte laut Händlern punktuell positive Akzente setzen. - SMI vorbörslich: +0,66% auf 11'384,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,75% auf 31'253 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,26% auf 11'389 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,36% auf 26'762 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2021/22: EBIT-Marge 17,7% (AWP-Konsens: 20,1%) Umsatz 19'181 Mio EUR (AWP-Konsens: 18'995 Mio) EBIT 3390 Mio EUR (AWP-Konsens: 3810 Mio) Reingewinn 2079 Mio EUR (AWP-Konsens: 2747 Mio) Dividende 2,25 Fr. (VJ 2,00; AWP-Konsens: 2,32 Fr.) Organisches Wachstum 44,0% (AWP-Konsens: 42,4%) 2021/22: Ord. Dividende 2,25 Fr. und Spezialdividende von 1,00 Fr. Netto-Cash per Ende März 5,3 Mrd EUR (Ende 2021: 4,9 Mrd) Russland-Rückzug belastet EBIT mit 168 Mio EUR 2022/23: Unsicheres Umfeld, sind aber gut positioniert mit einigen Veränderungen im Verwaltungsrat vorbörsliche Indikation -3,5% CFO: Führen zu E-Commerce-Plattform mit Interessenten Gespräche Haben Preise im Zuge der Inflation bereits teil. angepasst Gespräche zur YNAP-Plattform kommen gut voran CEO: Schwierige Lockdown-Lage in China - USA mit Wachstum VRP: Sind von Produkt-Beschlagnahmungen in Russland betroffen vorbörsliche Indikation -5,5% - Straumann kauft PlusDental; Kaufpreis beträgt rund CHF 135 Millionen vorbörsliche Indikation +2,00% - Nestlé: US-Regierung besorgt sich 22 Tonnen Babymilchpulver von Nestlé - Zurich: Russland-Aktivitäten erzielten 2021 Bruttoprämien von rund 34 Mio USD verkauft Russland-Geschäft an lokales Team - Intershop kann mit Bau des AuPark in Wädenswil beginnen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise April +33,5% GG Vorjahr (Prognose +31,3) Erzeugerpreise April +2,8% GG Vormonat (Prognose +1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arundel meldet Eigenanteil von 13,55%/27,81% - Ascom: Pictet Asset Management SA Direction de Fonds meldet Anteil von 7,7% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 2,16%/4,87% - Feintool meldet Eigenanteil von 0,05%/4,2% - Galenica: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,92% - Logitech meldet Eigenanteil von 4,8055%/2,5503% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Molecular Partners: Federated Hermes meldet Anteil von 6,97% - Montana Aerospace: M. Tojner mit Anteil von 52,31%/1,93%; Mont. Tech Com. <3% - SFS: First ELF Stiftung/First SALT Stiftung melden Anteil von 4,11% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 4,92% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,94% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf. Call zum Ergebnis 2021/22 (09.30 Uhr) - GV: Peach Property, Phoenix Mecano Montag: - GV: MCH Dienstag: - Lem: Ergebnis + BMK 2021/22 - GV: Swatch, CFT, Romande Energie WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 05/22 (vorab; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: PER HEUTE Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Valiant (5,00 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) - Minoteries (9,00 Fr.) per 23.05: - Thurgauer KB (3,10 Fr.) - Medacta (0,5354 Fr.) - Alpine Select (1,00 Fr.) - Adval Tech (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0275 - USD/CHF: 0,9706 - Conf-Future: +33 BP auf 153,67% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,684% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,33% auf 11'309 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,17% auf 1'759 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,37% auf 14'508 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,90% auf 13'882 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,45% auf 6'273 Punkte

