STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zum Wochenstart auf Gegenbewegung. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag zum fünften Mal in Folge einen Wochenverlust eingefahren hat, dürfte es am Montag nun zu einer Erholung kommen, wie die aktuelle Indikationen vermuten lassen. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen.

- SMI vorbörslich: +1,11% 11'434,64 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,03% auf 31'262 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,30% auf 11'355 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,74% auf 26'937 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon übernimmt pharmazeutische Augentropfen Eysuvis von Kala Pharmaceuticals - AMS Osram nominiert Margarete Haase als neue Aufsichtratsvorsitzende - Swiss Life steigt in Schweiz in Vermögensverwaltung für Privatkunden ein - Comet: Stephan Haferl wird neuer CEO und löst Kevin Crofton ab Neuer CEO übernimmt Aufgabe am 1. September 2022 Michael Berger wird neuer Chef der Sparte IXM - Idorsia verzeichnet Studienerfolg bei der Behandlung von Bluthochdruck Vorbörsliche Indikation +8% - V-Zug: Lieferkettenprobleme trüben Erwartungen für Umsatz und Betriebsgewinn EBIT-Marge wird im H1 nicht im Bereich jener des H2 2021 sein Keine Guidance für 2022 wegen aktueller Unsicherheiten Situation hat sich ab Ende März unerwartet deutlich verschlechtert Mittelfristziele gelten weiterhin - Peach Property bestätigt Prognose 2022: Nettomieteinnahmen von 113-117 Mio - Relief Therapeutics erweitert US-Vertriebsteam NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-Eigentümervertreter wollen auf Dividende verzichten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: MEM-Industrie Q1: Auftragseingänge +11,9% gg VJ, Umsätze +12,8% - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Feintool: Michael Pieper meldet Anteil von 50,1%; Swisscanto 4,0037% - Molecular Partners: Federated Hermes meldet Anteil von <3%; Lampert 17,67% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,06% PRESSE WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Alpiq-Chefin: Strompreise werden noch lange hoch bleiben (Le Temps) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: MCH Dienstag: - Lem: Ergebnis + BMK 2021/22 - GV: Swatch, CFT, Romande Energie Mittwoch: - Ypsomed: Ergebnis + BMK 2021/22 - Epic: IPO an SIX - GV: Partners Group, Spice Privat, Temenos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Mai (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 05/22 (10.00) - US: CFNA-Index 04/22 (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Medacta (0,5354 Fr.) - Alpine Select (1,00 Fr.) - Adval Tech (2,00 Fr.) - Thurgauer KB (3,10 Fr.) per 24.05: - Peach Property (0,33 Fr.) - Phoenix Mecano (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0304 - USD/CHF: 0,9722 - Conf-Future: -29 BP auf 153,38% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,688% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,00% auf 11'309 Punkte - SLI (Freitag): +0,08% auf 1'760 Punkte - SPI (Freitag): +0,16% auf 14'530 Punkte - Dax (Freitag): +0,72% auf 13'982 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,07% auf 6'285 Punkte

