STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Notierungen freundlich in die neue Woche starten. Der positive Trend der vergangenen Woche, als der Leitindex SMI eine fünfwöchige Verlustserie beendete, dürfte sich damit zumindest in der Eröffnungsphase fortsetzen. Unterstützung kommt zum Wochenstart von sehr starken Vorgaben aus den USA, wo die Aktienindizes eine bereits gute Woche mit viel Schwung beendet haben.

- SMI vorbörslich: +0,75% auf 11'734,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,76% auf 33'213 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +3,33% auf 12'131 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,23% auf 27'378 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-Tochter Akka ist Opfer einer Cyberattacke - Novartis erhält weitere US-Zulassung für personalisierte Zelltherapie Kymriah - Kühne+Nagel kooperiert mit Shell für Biokraftstoffanlage - Aryzta 2021/22: Neu org. Umsatzwachstum von 14-16% erwartet Q3: Umsatz 433,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 406,4 Mio) Org. Wachstum +22,6% (AWP-Konsens: +14,8%) Org. Wachstum Europa +25,6% (AWP-Konsens: +15,2%) Org. Wachstum Rest der Welt +7,2% (AWP-Konsens: +15,0%) Mengewachstum +15,6%, Preis/Mix +7,0% Pricing stieg auf 6,1% Inflationsdruck bleibt bestehen - begr. Entspannung erwartet häufigere Preisanpassungen und vorübergehende Zuschlägen notwendig - DKSH übernimmt Elektronik-Distributor DNIV DNIV Group erzielte 2021 Jahresumsatz von rund 45 Mio Fr. - Obseva: Anpassungen betreffen Aktienkaufvereinbarungen mit JGB JGB hält unter gewissen Bedingungen an Finanzierungsvereinbarung fest nimmt Anpassungen in Finanzierungsvereinbarung vor - Vontobel-Chef: Wählen keine russische Oligarchen für unsere Geschäfte - Vitruvia Medical veräussert zwei Tochtergesellschaften - Zwahlen&Mayr kann Landstück an Gemeinde Aigle verkaufen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hotelplan-Chefin verzeichnet Buchungsboom für Sommer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einfuhrpreise April +31,7% gg Vorjahr (Prognose +31,8) Einfuhrpreise April +1,8% gg Vormonat (Prognose +2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,22% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,85% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Poenina Dienstag - Dottikon ES: Ergebnis 2021/22 - Helvetia: MK zu BVG-Geschäft, Zürich - GV: Arundel, Burkhalter, Relief Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2022 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze April (Dienstag) - Seco: BIP Q1 2022 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2022 (Mittwoch) - Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Mittwoch) Ausland: - EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen Mai 2022 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise Mai 2022 vorläufig (14.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (33,00 Fr.) - Temenos (1,00 Fr.) per 02.06: - Poenina (2,20 Fr.) - Burkhalter (3,80 Fr.) - Airesis (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0294 - USD/CHF: 0,9570 - Conf-Future: -96 BP auf 152,79% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,737% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,35% auf 11'647 Punkte - SLI (Freitag): +2,04% auf 1'816 Punkte - SPI (Freitag): +1,58% auf 14'941 Punkte - Dax (Freitag): +1,62% auf 14'462 Punkte - CAC 40 (Freitag): +3,45% auf 6'516 Punkte

