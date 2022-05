STIMMUNG: - Nach der jüngsten Erholung dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI noch seine freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag fortgesetzt. Da in den USA am Montag die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen den Investoren aussagekräftige Vorgaben.

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 11'712,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): Montag Feiertag, Börse geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Montag Feiertag, Börse geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): -0,34% auf 27'276 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Reuters: CS prüft Stärkung des Kapitals - Bank dementiert CS vorbörsliche Indikation -1,2% - Kühne+Nagel geht in Thailand Partnerschaft für nachhaltige Lieferlösungen ein - Novartis-Tochter Sandoz lanciert Initiative gegen gesundheitliche Ungleichheit - Roche erhält US-Zulassung für SMA-Mittel Evrysdi zur Behandlung von Säuglingen - Swiss Life wächst im BVG-Geschäft weiter mit teilautonomen Lösungen - Dottikon ES 2021/22: Umsatz 251,9 Mio Fr. (VJ 218,9 Mio) EBIT 67,7 Mio Fr. (VJ 60,6 Mio) Reingewinn 59,3 Mio Fr. (VJ 52,3 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2022/23: Werden die Investitionen nochmals stark ansteigen 2022/23: Nettoumsatz über dem Vorjahr erwartet - Relief Therapeutics: Studie mit Corona-Kandidat Aviptadil wurde eingestellt Programme mit Kandidat Aviptadil in anderen Indikationen - U-blox erhöht Jahresprognose für 2022 2022: Umsatzwachstum von 27 bis 39 Prozent erwartet EBITDA-Wachstum von 17 bis 21 Prozent angepeilt EBIT-Wachstum von 10 bis 14 Prozent angepeilt vorbörsliche Indikation +7,8% - Achiko legt Jahresrechnung noch später vor - Alpine Select hat Aktienrückkaufprogramm bislang zu gut 40% ausgeschöpft - DKSH übernimmt Acutest Systems - Umsatz 3 Mio Fr. - Kuros Biosciences gibt positive vorläufige Ergebnisse für MagnetOs bekannt - Poenina-Aktionäre machen Weg frei für die Fusion mit Burkhalter - SHL Telemedicine geht Vermarktungsvereinbarung mit Henry Schein ein - Zur Rose: Digital-Chefin Betül Susamis Unaran verlässt die Gruppe NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich und DSM fusionieren - Listing an Euronext PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM real -0,1%, nominal +2,5% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April bei 3,84 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe April zum VM real -3,8%, nominal -7,7% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte April unbereinigt 1,92 Mrd Fr. (nom. +7,3% gg VJ) - Ausland: Stimmung in Chinas Wirtschaft leicht verbessert WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EPIC Suisse AG: Alfred Akirov/The Family Trust melden Anteil von 73,63% - Givaudan: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,19%/1,16% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Helvetia: MK zu BVG-Geschäft (09.00 Uhr) - GV: Arundel, Burkhalter, Relief Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - GV: ENR Russia, Lalique, PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS:Detailhandelsumsätze April (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q1 2022 (09.00 Uhr) - BAK Economics: MK Tourismusprognosen (11.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2022 (Mittwoch) - Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen Mai 2022 (09.55 Uhr) - EZ: Verbraucherpreise Mai 2022 (11.00 Uhr) - US: FHFA-Index März 2022 (15.00 Uhr) MNI PMI Chicago Mai 2022 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen Mai 2022 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie Mai 2022 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag HEUTE) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 01.06: - Cosmo (0,95 EUR) per 02.06: - Poenina (2,20 Fr.) - Burkhalter (3,80 Fr.) - Airesis (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0305 - USD/CHF: 0,9592 - Conf-Future: -50 BP auf 152,29% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,776% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,76% auf 11'736 Punkte - SLI (Montag): +1,00% auf 1'834 Punkte - SPI (Montag): +0,88% auf 15'072 Punkte - Dax (Montag): +0,79% auf 14'576 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,37% auf 6'562 Punkte

