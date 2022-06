STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein weiterer Stabilisierungsversuch ab. Am Dienstag hatten die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone die Investoren einmal mehr verschreckt und damit der Erholungstendenz der vorangegangenen Tage ein vorübergehendes Ende gesetzt. Die Vorgaben aus Übersee liefern allerdings kaum einen klaren Impuls. Die Wall Street hat am Dienstag letztlich im Minus geschlossen und in Asien präsentieren sich die Märkte zur Wochenmitte uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: +0,30% auf 11'645,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,67% auf 32'990 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,41% auf 12'081 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,52% auf 27'422 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Blackstone Resources soll Busse wegen Bilanzierungsfehlern zahlen hat Rechtsmittel gegen den Entscheid ergriffen - Cembra bietet Finanzierungskunden künftig Fahrzeugversicherung der Zurich an - Barry Callebaut eröffnet erste Kakaobohnen-Exportanlage in Ecuador - Burkhalter-Generalversammlung stimmt Fusion mit Poenina zu - DKSH schliesst Partnerschaft mit Stilla Technologies - Dormakaba erhält Auftrag für elektronische Gates an Flughäfen in Norwegen Auftrag hat Volumen im einstelligen Millionenbereich - Epic Q1: Gesamtertrag (Mietertrag etc.) 15,6 Mio. Fr. - EPH Q1: Nettomieteinahmen 14,2 Mio EUR (VJ 12,9 Mio) - MCH ernennt Florian Faber zum neuen CEO per 1. Juli - Poenina: SIX (SER) bewilligt Dekotierung der Aktien per 30. Juni 2022 - Stadler unterschreibt grössten Auftrag der Schweizer Bahngeschichte - Youngtimers veröffentlich Jahresabschluss 2021 erst Ende Juni NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finma verlängert Schutzmassnahmen bei Sberbank Schweiz bis Anfang August - Repower-Geschäftsleitung bereits wieder komplett PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% - China: Caixin-PMI steigt im Mai auf 48,1 Pkt (April 46,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 4,98% - Epic: Alfred Akirov/The Family Trust melden Anteil von 73,63% - IVF Hartmann: Paul Hartmann AG meldet Anteil 71,75%; LLB Swiss Inv. AG <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,93% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,77%/1,16% PRESSE MITTWOCH - ABB denkt über Verschiebung von E-Mobility-IPO nach (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - GV: ENR Russia, Lalique, PEH Freitag: - GV: Formulafirst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2022 (Donnerstag) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q1 (Donnerstag) Ausland: - EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) (10.00) Arbeitslosenquote 04/22 (11.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) (14.30) Bauinvestitionen 04/22 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20:00) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per HEUTE) - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cosmo (0,95 EUR) per 02.06: - Poenina (2,20 Fr.) - Burkhalter (3,80 Fr.) - Airesis (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0283 - USD/CHF: 0,9598 - Conf-Future: -42 BP auf 151,67% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,779% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,06% auf 11'611 Punkte - SLI (Dienstag): -1,34% auf 1'810 Punkte - SPI (Dienstag): -1,02% auf 14'919 Punkte - Dax (Dienstag): -1,29% auf 14'388 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,72% auf 6'469 Punkte

