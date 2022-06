STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird dank positiven Vorgaben aus den USA fester erwartet. Unter den Erwartungen ausgefallene Konjunkturzahlen hatten am Vortag die Hoffnung geweckt, dass die Inflation den Höhenpunkt erreicht haben könnte. Vor dem langen Pfingstwochenende und den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie wegen des Feiertags in London wird eine eher ruhige Sitzung erwartet. - SMI vorbörslich: +1,02% auf 11'667,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,33% auf 33'248 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,69% auf 12'317 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,20% auf 27'742 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Leonteq H1: Konzerngewinn von mehr als 110 Mio Fr. erwartet Sehr deutliche Steigerung Handelsergebnis Einkommenssteuern der Gruppe deutlich über Niveau VJ erwartet vorbörsliche Indikation +10% - Valora übernimmt Frittenwerk in Deutschland und will kräftig expandieren Frittenwerk erzielte 2021 Aussenumsatz von 23 Mio EUR Will Frittenwerk-Netzwerk mit aktuell 27 Filialen bis 2025 verdoppeln Frittenwerk-EBITDA (2,5 Mio EUR) soll sich bis 2025 verdreifachen - BC ernennt Andreas Brautsch zum Leiter Systems Division/GL-Mitglied - Flughafen Zürich unterzeichnet Bauvertrag für Noida-Airport bei Delhi - Helvetia Schweiz erhält mit Jan Kundert neues Geschäftsleitungsmitglied - Implenia erhält Auftrag in Stockholm in Höhe von 98 Mio Franken - Perfect Holding: Reverse Takeover durch Kinarus abgeschlossen - Vontobel-VRP: "Habe die eine oder andere Vorstellung" - Wisekey lanciert mit Fossa sieben neue Satelliten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Exporte April +4,4% gg Vormonat (Prognose +1,0) Importe April +3,1% gg Vormonat (Prognose -2,0) Handelsbilanzsaldo April 3,5 Mrd Euro (Prognose 4,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva meldet Eigenanteil von 22,94%/62,51% - SGS: Blackrock meldet Anteil von 5,18% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 9,24% - Zur Rose: Invesco Limited meldet Anteil von 4,988% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Formulafirst: GV Montag: - Pfingstmontag (SIX geschlossen, keine Termine) Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Burckhardt: Ergebnis 2021/22 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Mai 2022 (Dienstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2021 (Mittwoch) Ausland: - EU: S&P Global PMI Dienste 05/22 (10.00) - EU: Einzelhandelsumsatz 04/22 (11.00) - US: Arbeitsmarktbericht 05/22 (14.30) S&P Global PMI Dienste 05/22 (15.45) ISM Index Dienste 05/22 (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0304 - USD/CHF: 0,9578 - Conf-Future: -73 BP auf 150,31% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,93% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,49% auf 11'550 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,86% auf 1'805 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,48% auf 14'830 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,01% auf 14'485 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,49% auf 6'500 Punkte

