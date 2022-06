STIMMUNG

- Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag eine Spur höher erwartet. Nach den starken Einbussen dürfte sehr viel Negatives in den Kursen eingepreist sein, heisst es im Markt. Daher wäre eine technische Erholung wenig überraschend. Diese dürfte aber nicht allzu weit gehen, denn vor Bekanntgabe des US-Zinsentscheids am Mittwochabend dürften sich die Anleger zurückhalten.

- SMI vorbörslich: +0,41% auf 10'941,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -2,79% auf 30'517 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -4,68% auf 10'809 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,51% auf 26'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bellevue erwartet im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Halbjahresresultat H1: Reduzierte Ertragsbasis im Vorjahresvergleich um 15-20% erwartet Gewinn voraussichtlich um 35-40% tiefer Mittel- bis langfristige Wachstumsperspektiven bleiben intakt 2022: Gehen von weiterhin verhaltener Geschäftsentwicklung aus - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Mai 1,9 Mio (+331% gg VJ) Umsatz Kommerz Mai +121% gg VJ auf 44,5 Mio Fr. Passagieraufkommen Mai bei 71% des 2019er-Niveaus - Ypsomed gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt: Neue Aktien werden mit einem Abschlag von rund 2-3% angeboten Platzierungsfrist läuft vom 16. bis 23. Juni - Dufry erhält vierjährige Vertragsverlängerung am Kuwait International Airport - Hochdorf setzt optionale Zinszahlung für Hybridanleihe aus - SHL Telemedicine ernennt Jason Bottiglieri zum General Manager USA - Valiant hat neue Covered Bonds im Umfang von 20 Mio Franken ausgegeben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SFS: CMD 2022 Conf Call (13.00 Uhr) Mittwoch: - Clariant: Ergebnis Q1 - GV: Sonova Donnerstag: - SIG Group: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch) - SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 (Donnerstag) Bankenstatistik 2021 (Donnerstag) Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 06/22 (11.00 Uhr) - EZ: Industrieproduktion 04/22 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 05/22 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (23.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.06: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0386 - USD/CHF: 0,9957 - Conf-Future: -142 BP auf 144,58% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,149% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,70% auf 10'896 Punkte - SLI (Montag): -2,37% auf 1'681 Punkte - SPI (Montag): -1,79% auf 13'991 Punkte - Dax (Montag): -2,43% auf 13'427 Punkte - CAC 40 (Montag): -5,29% auf 6'022 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)