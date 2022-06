STIMMUNG

Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt zunächst zu einer leichten Gegenbewegung ansetzen. Am Vortag hatte der anhaltende Ausverkauf an den Finanzmärkten den SMI auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gedrückt. Die anhaltend hohe Inflation bringt die weltweiten Notenbanken unter Druck, die Zinsen zu erhöhen. Dies wiederum schürt Sorgen um eine mögliche Rezession. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine klare Richtung vor.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'728,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,50% auf 30'365 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,18% auf 10'828 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,04% auf 26'352 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Autoneum: aktualisiert Ausblick für 2022 wegen Ukraine-Krieg Markterholung verzögert sich 2022 neu EBIT-Marge von 2-3% erwartet (bisher: 4-5%) Free Cashflow 2022 im mittleren bis hohen zweistelligen Mio-Bereich Mittelfristige Prognosen bleiben gültig vorbörsliche Indikation -3,8% - Clariant Q1: Umsatz 1262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1221 Mio) EBITDA 220 Mio Fr. (AWP-Konsens: 211 Mio) EBITDA-Marge 17,4% (AWP-Konsens: 17,3%) Adj. EBITDA 238 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218 Mio) Adj. EBITDA-Marge 18,9% (AWP-Konsens: 17,9%) Preiserhöhungen trugen 16% zum Wachstum bei Q2: Starkes Wachstum in LW - Marge auf dem Niveau des Q1 Umsatz wird in den Quartalen nach Q2 moderat zurückgehen CEO: Sparprogramme auf Kurs - Einsparungen 110 Mio Fr. bis 2025 CFO: Höhere Rohmaterialkosten in Q1 (+37%) zu 90% weitergegeben Zuversichtlich, höhere Rohmaterialkosten ganz weiterzureichen 2022: Starkes Wachstum in Lokalwährungen erwartet Wollen EBITDA-Marge weiter verbessern bestätigt Mittelfristziele bis 2025 vorbörsliche Indikation +3,3% - Flughafen Zürich: Informatikpanne bei Skyguide legt Schweizer Flughäfen lahm - MCH Group: Art Basel-Direktor betont Verbundenheit mit dem Standort Basel - Wisekey legt in USA gehandelte Anteilscheine zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - China: Verkäufe im Detailhandel Mai -6,7% ggü. VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kinarus: Daniel Bodmer meldet Anteil von <3% - LM Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,23% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,89% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Sonova Donnerstag: - SIG Group: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (08.30) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (09.00) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (Donnerstag) Bericht zur Finanzstabilität 2022 (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai (Donnerstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 04/22 (11:00) Industrieproduktion 04/22 (11:00) - US: Einzelhandelsumsatz 05/22 (14:30) Empire State Index 06/22 (14:30) Im- und Exportpreise 05/22 (14:30) Lagerbestände 04/22 (16:00) NAHB Wohnungsmarkt-Index 06/22 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Fed, Zinsentscheid (20.00 Uhr, Pk mit Fed-Chef Jerome Powell 20.30 Uhr) SONSTIGES - EZB-Rat will sich am Mittwoch zu Sondersitzung treffen - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.06: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0457 - USD/CHF: 1,0003 - Conf-Future: -137 BP auf 143,21% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,229% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,81% auf 10'699 Punkte - SLI (Dienstag): -1,55% auf 1'655 Punkte - SPI (Dienstag): -1,63% auf 13'764 Punkte - Dax (Dienstag): -0,91% auf 13'304 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -3,84% auf 5'950 Punkte

awp-robot/sw/tv/

(AWP)