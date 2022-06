STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst wenig verändert erwartet. Vor der um 09.30 Uhr mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften sich die Marktteilnehmer zurückhalten. Die Stimmung habe sich aber nach der starken Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 75 Basispunkte am Vorabend insgesamt aufgehellt, heisst es im Markt. "Das Fed hat zur Beruhigung der Märkte beigetragen", sagte ein Händler.

- SMI vorbörslich: -0,25% auf 10'756,24 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,00% auf 30'669 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,50% auf 11'099 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,60% auf 26'484 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS zahlt AT1-Bond über 1,5 Mrd USD/7,125% Ende Juli zurück - CS: Zürcher Gemeinderat lehnt Milliarden-Kauf von Bürokomplex Uetlihof ab - Roche: Alzheimer-Studie zur Prävention erreicht Ziele nicht Crenezumab verlangsamte/verhinderte kognitiven Abbau nicht - Roche erhält FDA-Notfallzulassung für cobas SARS-CoV-2 Duo - Roche lanciert neues Verfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs vorbörsliche Indikation -1,9% - Sonova-Aktionäre stimmen an Generalversammlung allen Anträgen zu - Cicor H1: Wachstum von rund 30 Prozent erwartet Ergebnis auf Stufe EBITDA soll ebenfalls ansteigen - IGEA 2021: Ertrag von 116'000 USD (VJ 166'000 USD) EBIT -956'000 USD (VJ -1,99 Mio) gemäss vorläuf. Zahlen IGEA erhält SIX-Ausnahmbewilligung zur Pubilkationspflicht Jahresbericht - Meier Tobler H1: Deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn Umsatz von über 250 Mio Fr. erwartet EBITDA von über 20 Mio Fr. erwartet (VJ 13 Mio) Ausserordentlich hohe Nachfrage nach Wärmepumpen Intakter Baumarkt, gute Lieferfähigkeit Auf Ausblick für Gesamtjahr 2022 wird verzichtet - ODH: Ägyptischer Beschwerdeausschuss genehmigt Antrag von Makadi Heights Entscheid betreffend Reduktion eines Entwicklungsgrundstücks aufgehoben - SIG bestätigt Mittelfristziele Vollzug der Übernahme Evergreen Asia im dritten Quartal erwartet - Romande Energie plant Emission eines Greenbond NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2022 CS und UBS haben sich bezüglich Profitabilität verschieden entwickelt Direktes Exposure von UBS u. CS zu Russland und Ukraine limitiert Grossbanken gut gerüstet, um aktuelles Umfeld und Risiken zu bewältigen Kapitalpositionen UBS und CS haben s. verbessert - über TBTF-Anforderung Trotzdem substanzielles Verlustpotenzial in Stressszenario - SNB: Engagement der Inlandsbanken im CH-Immobilienmarkt hat weiter zugenommen Kapitalpuffer der meisten Inlandsbanken sind ausreichend Steigende Zinssätze könnten zu einer sanften Preiskorrektur führen Vor allem das Segment Wohnimmobilien ist anfällig für Preiskorrekturen Wahrscheinlichkeit einer Korrektur am Immobilienmarkt ist gestiegen Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 5,08%; ABB Ltd 3,2674% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,3% - Kinarus: Silvio Inderbitzin meldet Anteil von 4,2% - Orascom DH: Gruppe Sawiris meldet Anteil von 67,4% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE DONNERSTAG - Postfinance: Kreditverbot und Grundversorgung belasten Unternehmen (CEO NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SIG Group: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) Freitag: - Montag: - GV: Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK, ab 09.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai (14.00 Uhr) - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - EU: Arbeitskosten Q1/22 (11.00 UhR) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 05/22 (14.30 Uhr) Philly Fed Index 06/22 (14,30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.06: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0380 - USD/CHF: 0,9953 - Conf-Future: +73 BP auf 143,94% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,429% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,79% auf 10'784 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,17% auf 1'674 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,77% auf 13'870 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,36% auf 13'485 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,13% auf 6'030 Punkte

