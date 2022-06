STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach verhaltenen Vorgaben aus den USA und aus Fernost wenig verändert erwartet. Nach wie vor belasten laut Händlern die Zins- und Konjunktursorgen die Anleger. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch mit seiner Rede vor dem US-Senat nicht wirklich zu besserer Stimmung beigetragen. Die starke US-Wirtschaft könne die Erhöhungen des Leitzinses wegstecken. Allerdings könnte diese eine Rezession möglich machen.

- SMI vorbörslich: -0,11% auf 10'517,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,15% auf 30'483 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,15% auf 11'053 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,18% auf 26'197 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält US-Zulassung für Krebs-Kombination Tafinlar + Mekinist investiert 250 Mio USD in Kampf gegen tropische Krankheiten vorbörsliche Indikation +0,3% - Ascom verlängert Dienstleistungsvertrag mit holländischem Pflegeheimbetreiber -Auftrag mit Volumen von 1,3 Mio Fr. - Carlo Gavazzi 2021/22: Dividende 12 Fr. (VJ: 12 Fr.) Jean-Marc Theolier übernimmt nach GV als Group CEO Rücktritt Valeria Gavazzi - Familie steht hinter Beteiligung Vittorio Rossi und Yolanta de Cacqueray für VR vorgeschlagen - Hochdorf: CFO Nanette Haubensak verlässt Unternehmen im zweiten Semester 2022 Als ad interim CFO wurde Gerhard Mahrle verpflichtet - MCH Group: Basler Grosser Rat genehmigt Kapitalerhöhung Öffentliche Hand kann damit Sperrminorität von 1/3 halten. - SPS für Ende Jahr bezüglich Leerstand und Mietertragsentwicklung optimistisch im 1. Halbjahr Neu- und Wiedervermietungen von über 90'000 m2 - Vetropack: Inbetriebnahme von italienischem Werk auf Q2 2023 verschoben Grund sind Lieferketten - Lieferfähigkeit ist sichergestellt Verzögerung bringt deutliche Mehrkosten - Finanzierung gesichert - EEII: Aktionäre stimmen an GV den Anträgen des Verwaltungsrats zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources erhöht Anteil auf 4,54% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,29% - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3% - Nestlé: Nestlé S.A. meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Conf Call Ergebnis 2021/22 (08.45 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im April 2022 (Freitag) Ausland: - FR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (09.15 Uhr) - DE: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (09.30 Uhr) - EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (10.30 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1/2022 (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0158 - USD/CHF: 0,9619 - Conf-Future: +1,84 BP auf 143,82% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,358% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,46% auf 10'528 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,12% auf 1'620 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,49% auf 13'576 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,11% auf 13'144 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06% auf 5'917 Punkte

