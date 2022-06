STIMMUNG - Die jüngste Hausse am Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Beginn der neuen Woche anhalten. Für einmal könnte der Aufwärtstrend laut Händlern auch etwas länger anhalten als nur ein oder zwei Tage. Begründet wird dies vor allem mit den Erwartungen der Märkte, dass die Zinsen in den USA nach den neuesten, schwachen Einkaufsmanagerzahlen nun doch nicht ganz so schnell ansteigen werden wie zuvor befürchtet. - SMI vorbörslich: +0,65% auf 10'893,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,68% auf 31'501 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +3,34% auf 11'608 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,49% auf 26'887 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS treibt bei Bluestone weiteres Geld für Greensill-Fonds auf - Novartis: Weitere Daten untermauern Wirksamkeit von MS-Mittel Kesimpta Cosentyx erhält erweiterte Zulassungen für EU - Achiko 2021: Nettoergebnis -9,3 Mio USD (VJ -14,1 Mio) Unternehmensfortführung hängt an Erhöhung genehmigtes Kapitals - Basilea: Fokussierung auf Antiinfektiva schreitet voran Rückgabe der Derazantinib-Rechte an Merck & Co. zum Jahresende 2022 keine Ausweitung der laufenden klinischen Studien mit Lisavanbulin ab 2023 nachhaltige Profitabilität erwartet vorbörsliche Indikation +2,6% - Titlis H1: Betriebsertrag 28,5 Mio Fr. (VJ 17,1 Mio) Reinergebnis 1,1 Mio Fr. (VJ -7,3 Mio) Uber ein Viertel des Gastronomie-Umsatzes fehlt nach wie vor Rechnen im Sommer 2023 mit Rückkehr chinesischer Gäste H2: Erwarten weitere Normalisierung der Corona-Situation im Sommer - DKSH übernimmt Schweizer Pharma-Distributor Refarmed Group - Epic Suisse: Mehrzuteilungsoption teilweise ausgeübt - Investis kauft die im Dienstleistungsbereich tätige Home Service AG NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss steht vor weiteren Flugstreichungen im Sommer und Herbst PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Addex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3% - Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von 3,0357% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,05%/1,18%; UBS Fund Management 3,0001% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Kinarus: Investor Event (ab 12.15 Uhr) Dienstag: - Credit Suisse: Investor Day Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (vorläufig) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 05/22 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 06/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.06: - Landis+Gyr (2,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0114 - USD/CHF: 0,9578 - Conf-Future: -28 BP auf 144,99% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,187% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +3,54% auf 10'823 Punkte - SLI (Freitag): +3,65% auf 1'665 Punkte - SPI (Freitag): +3,37% auf 13'946 Punkte - Dax (Freitag): +1,59% auf 13'118 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,65% auf 6'073 Punkte

