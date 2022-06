STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte erneut abwärts gehen. Den negativen Vorgaben aus den USA und Asien werde sich die Schweiz wohl nicht entziehen können, heisst es am Markt. In den USA hatte der unerwartet starke Rückgang des Konsumentenvertrauens auf den tiefsten Stand seit 2013 die Konjunktursorgen verstärkt und breite Kursabschläge ausgelöst.

- SMI vorbörslich: -0,52% auf 10'753,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,56% auf 30'947 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,98% auf 11'182 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,91% auf 26'802 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-Fonds übertragen EPFL-Kongresszentrum an den Bund - Julius Bär ernennt Luigi Vignola zum Mitglied der Geschäftsleitung - Roche bringt neues System für Krebsdiagnostik auf den Markt - Sika eröffnet neue Fabrik für Betonzusätze in den USA - Galenica: Verfora übernimmt den Vertrieb von Boiron-Produkten in der Schweiz Boiron-Produkte generieren in der Schweiz Umsatz von 9 Mio Fr. - Lastminute kauft Hauptaktionär Freesailors Aktien ab - Obseva erhält Zulassung für Yselty in Grossbritannien - Romande Energie: Beschwerde gegen Elcom-Verfügung abgewiesen - Santhera erwartet Verzögerung bei US-Zulassungsantrag für Vamorolone NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss streicht von August bis Oktober 676 Flüge PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Inflation in NRW schwächt sich im Juni ab (7,5% nach 8,1% im VM) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,95% - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,1% - Galenica: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,997% - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 10,04%/22,58%; Youngtimers 6,61% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - UBS meldet Eigenanteil von 12,57%/5,17% - Ypsomed: Zürcher Kantonalbank meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Highlight Event, Ypsomed Donnerstag: - GV Bank Linth, CI Com, IGEA Pharma, Lem, Santhera Freitag: - Cembra: Update zu Strategie (Conf. Call 8.15 Uhr) GV: Burckhardt, Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Juni (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer Juni (Donnerstag) SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2022 (Freitag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 05/22 (10.00 Uhr) Industrie- und Verbrauchervertrauen 06/22 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 06/22 (14.00 Uhr) - US: BIP Q1 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 01.07: - Aevis (1,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0040 - USD/CHF: 0,9563 - Conf-Future: +19 BP auf 144,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,406% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,89% auf 10'810 Punkte - SLI (Dienstag): -0,60% auf 1'662 Punkte - SPI (Dienstag): -0,85% auf 13'927 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35% auf 13'232 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,21% auf 6'086 Punkte

