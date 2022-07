STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Dienstag erneut leicht freundlich in den Handel starten, wenn auch mit leicht gedrosseltem Tempo. Es wäre der dritte positive Tag in Folge, nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der schwächsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich.

- SMI vorbörslich: +0,49% auf 10'934,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): xx% auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Montag): xx% auf xx Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,99% auf 26'413 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt Silver State Analytical Laboratories Silver State mit Jahresumsatz von rund 5,5 Mio USD - kein Preis - CS Schweiz: Roger Suter wird per 1. August Leiter Private Banking Switzerland - Valora: Mexikanische Femsa lanciert Angebot für Valora zu 260 Franken je Aktie Grösster Einzelaktionär unterstützt das Angebot Nach Übernahme ist Dokotierung von Schweizer Börse geplant Femsa wird Transaktion mit verfügbaren Barmitteln finanziern Vollzug der Transaktion Ende September / Anfang Oktober 2022 erwartet Domizil und der Hauptsitz von Valora bleiben in Muttenz (BL) Marken und Formate werden gemäss Expansionsplänen weitergeführt Keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze zu erwarten mit signifikanter operativer Verbesserung im ersten Halbjahr 2022 EBIT-Guidance 2022 dürfte bei Vorlage der H1-Zahlen bestätigt werden vorbörsliche Indikation +46,50 % - Edisun Power: Kapitalerhöhung wird derzeit nicht umgesetzt Entscheid hängt mit angepasster Strategie zusammen - Also Portugal nimmt Betrieb auf - Baloise begibt Greenbond über 110 Mio Franken für 6 Jahre - CPH: Kooperation von Perlen Packaging mit Cipatex für Mono-PVC-Folien - LUKB beruft Simon Kauth als Chef Technologie & Services in die GL - SHL Telemedicine hält am 11. August ausserordentliche Generalversammlung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler und Partner produzieren Fleischalternativen aus Biertreber - Schwyzer Kantonalbank ernennt Thomas Rühl zum neuen Chief Investment Officer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Galenica: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,99% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,53% - Relief meldet Eigenanteil von 5,064%/59,772% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,97% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Ankündigungen Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Mai (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven (Donnerstag) Ausland - DE: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) (09.55 Uhr) - EU: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 05/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt (7,50 Fr.) - Lem (50,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0437 - USD/CHF: 0,9602 - Conf-Future: -280 BP auf 149,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,863% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,04% auf 10'882 Punkte - SLI (Montag): +0,90% auf 1'664 Punkte - SPI (Montag): +0,83% auf 13'994 Punkte - Dax (Montag): -0,31% auf 12'773 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,54% auf 5'955 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)