Für den Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte zunächst eine Gegenbewegung zum verlustreichen Vortag erwartet. Auch an den Börsen Europas zeichnet sich eine zaghafte Erholung nach einem weiteren Ausverkaufs-Tag ab. Dabei verweisen Börsianer vor allem auf den US-Markt als Stütze. In Asien hingegen überwiegen am Mittwochmorgen die Verluste. Händler sprechen denn auch von einer sehr fragilen Marktlage, die jederzeit wieder kippen könne.

- SMI vorbörslich: +0,90% auf 10'798,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,42% auf 30'968 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,75% auf 11'322 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,03% auf 26'152 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt belgische Cantillana mit Umsatz von 80 Mio Euro - Roche bekommt von FDA für neuartige Blutkrebs-Therapie beschleun. Überprüfung - Orell Füssli: übernimmt den Lehrmittelverlag Hep Übernahme bringt positiven EBIT-Beitrag - Niveau Vorjahr erw. - Also schliesst Übernahme von Ungarngeschäft von Ramiris ab - Ascom erhält Auftrag für zwei Krankenhäuser in Norwegen - 2,1 Mio Fr. - Calida ernennt Hanna Huber zum Chief Information & Digital Officer - Cembra besetzt zwei Posten in der Geschäftsleitung neu - Clariant ernennt Judith Bischof zum General Counsel - Kudelski eröffnet Cybersicherheitszentrum in Madrid - Tornos setzt Nennwert der Aktien per 11. Juli herab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: Deutschland: Auftragseingang Industrie Mai -3,1% gg Vorjahr (Prognose -5,0) Auftragseingang Industrie Mai +0,1% gg Vormonat (Prognose -0,5) China: KFZ-Absatz der Hersteller 2,45 Mio; +20,9% gg VJ - CAAM-Daten WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 4,02% - Ascom: Teslin Capital Management BV meldet Anteil von 3% - Burkhalter : Mehrere Beteiligungsveränderungen - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 2,66% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 19,96% PRESSE MITTWOCH - Nationalratskommission gibt grünes Licht für Strom-Rettungsschirm ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Ankündigungen Freitag: - GV: Talenthouse (Wahl neue Revisionsstelle) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2021 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Mai (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven (Donnerstag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 05/22 (11.00 Uhr) EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm (15.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) S&P Global USA Dienstleistungen 06/22 (endgültig) (15.45 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen 06/22 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9924 - USD/CHF: 0,9675 - Conf-Future: +148 BP auf 150,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,823% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,65% auf 10'703 Punkte - SLI (Dienstag): -1,90% auf 1'632 Punkte - SPI (Dienstag): -1,41% auf 13'797 Punkte - Dax (Dienstag): -2,91% auf 12'401 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,29% auf 5'795 Punkte

