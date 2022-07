Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss eine Spur höher erwartet. Die Stimmung habe sich ein wenig aufgehellt, denn die Rezessionsängste und Inflationssorgen hätten etwas nachgelassen. Vor der Veröffentlichung des viel beachteten US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten, heisst es am Markt. STIMMUNG - SMI vorbörslich: +0,19% auf 10'961,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,12% auf 31'385 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,28% auf 11'621 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,34% auf 26'581 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt rumänischen Transportbeton-Produzenten - Kühne+Nagel erweitert Flugangebot für Kunden aus dem Gesundheitswesen - SGS übernimmt deutsche Proderm mit 13 Millionen Franken Umsatz - EFG hat Verkauf ihrer A&G-Minderheit vollzogen (HEADLINE) Endgültige finanzielle Auswirkungen werden mit den H1-Zahlen genannt - One Swiss Bank erwartet im ersten Semester verbessertes Ergebnis - Relief und Partner Acer erhalten Patent für ACER-001 in China - SF Urban Properties meldet Portfolioaufwertung per 30. Juni um 2,5 Prozent - Wisekey beendet Aktienrückkaufprogramm NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mobiliar: Sommer-Unwetterschäden erneut überdurchschnittlich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 5% - Burkhalter: Brüesch meldet nach Fusion mit Poenina Anteil von 3,52%; UBS 7,68% - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 3,01% - LM Group: Gruppe um CEO Cannavale und Lastminute meldet Anteil von 52,94% - Relief meldet Eigenanteil von 4,955%/58,283% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,04% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Achiko: Investor Briefing - Talenthouse: aoGV Montag: - Zuger KB: Ergebnis H1 - BC Jura: Ergebnis H1 Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 06/22 (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände 05/22 (16.00 Uhr) Grosshandel Umsatz 05/22 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 05/22 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Blackstone Resources vom Handel suspendiert, plant Börsenwechsel - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (plant Börsenwechsel) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9735 - Conf-Future: -85 BP auf 151,05% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,767% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,93% auf 10'941 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,28% auf 1'677 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,96% auf 14'116 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,97% auf 12'843 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +3,65% auf 6'007 Punkte

