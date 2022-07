STIMMUNG

Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die Indikationen zur Wochenmitte auf eine etwas tiefere Eröffnung hin. Damit folgt er zunächst dem Muster der vorangegangenen Tage, an denen der Leitindex SMI nach einem zunächst verhaltenen Verlauf im späten Handel jeweils die Kehrtwende ins Plus gelungen war. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt.

- SMI vorbörslich: -0,41% auf 11'024,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,62% auf 30'981 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95% auf 11'265 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,41% auf 26'445 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: ernennt Iqbal Khan zum alleinigen Leiter der Vermögensverwaltung Co-Leiter Vermögensverwaltung Tom Naratil tritt per 3.10. zurück Naureen Hassan löst Tom Naratil als Leiter UBS Americas ab - Schindler rüstet Hochhaus in Singapur mit modernem Liftsystem aus - VAT H1: EBITDA-Marge von rund 35% Unverändert hohe Nachfrage H2: Umsatz über H1 erwartet Q2: Rekordwerte bei Umsatz und EBITDA Umsatz 286 Mio Fr. (+28%) Auftragsvolumen rund 354 Mio Fr. (+40%) Investitionen in Halbleiterindustrie weiterhin auf Rekordniveau vorbörsliche Indikation +5,1% - Energiedienst H1: EBIT wegen Kapitalmarkteffekten deutlich über Vorjahr EBIT voraussichtlich rund 82 Mio EUR (VJ 43 Mio) - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Juni 2,16 Mio (+249,6% gg VJ) Umsatz Kommerz Juni +131,6% gg VJ auf 47,8 Mio Fr. Passagieraufkommen Juni bei 75% des 2019er-Niveaus - One Swiss Bank H1: Reinverlust 0,85 Mio Fr. (VJ -2,78 Mio) Assets under Management (AuM) 4,693 Mrd Fr. - IGEA: LMH schliesst Due-Diligence-Prüfung für Finanzierung von CBD-Anlage ab - MCH: Kunstmesse Paris+ par Art Basel startet mit 156 Galerien - Mobilezone erweitert Partnerschaft mit BLS - Molecular Partners drohen Sammelklagen in den USA - Relief-Tochter APR erwirbt neue Darreichungsform zur Behandlung von PKU - Vifor: Vollzug der Übernahme durch australische CSL verzögert sich erneut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Credit Suisse verschiebt Börsengang des Immobilienfonds 1a Immo PK - Glencore schliesst Verkauf von Basecore Metals-Paket ab - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Verbraucherpreise Juni +7,6% gg VJ (Prog +7,6) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Juni +0,1% gg VM (Prog +0,1) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Res.: Brian Kinane/Mark Angelo melden Anteil von 29,65% - Dufry: Edizione S.p.a. meldet Anteil von 33,77% - Ina Invest: Caceis SA meldet Anteil von 10,1% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Swiss Re: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003% - Valora: Femsa meldet Anteil von 17%/1,12% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Donnerstag: - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich) Freitag: - Richemont: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr) - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis 11.15 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2022 (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (Freitag) Ausland: - EUR: Industrieproduktion 05/22 (11.00 Uhr) - USA: Realeinkommen 06/22 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 06/22 (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - SMI: Sonova ersetzen SGS - SMIM SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonvoa, Cembra, BB Biotech - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; angekündigt) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10. 2022) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9852 - USD/CHF: 0,9820 - Conf-Future: +56 BP auf 152,35% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,758% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,39% auf 11'070 Punkte - SLI (Dienstag): +0,40% auf 1'694 Punkte - SPI (Dienstag): +0,31% auf 14'249 Punkte - Dax (Dienstag): +0,57% auf 12'905 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,18% auf 6'044 Punkte

